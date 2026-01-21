El primero en la historia: filman a un coyote nadando hasta la isla de Alcatraz

Un hecho inédito quedó registrado en video el domingo 18 de enero por la tarde. Un grupo de turistas avistó a un coyote que nadaba en dirección a Alcatraz, la histórica prisión federal conocida por los intentos fallidos de fuga a nado debido a las fuertes corrientes de la bahía y las bajas temperaturas del agua.

Cómo fue detectado el coyote que llegó nadando a Alcatraz

Aidan Moore, empleado de atención a visitantes de Alcatraz City Cruises, explicó a SFGATE que se encontraba en el muelle para ayudar al desembarco cuando un turista se le acercó para alertarlo sobre la presencia del animal. El trabajador explicó que en un primer momento dudó del relato y admitió que no le creyó, pero el visitante insistió y le mostró el video filmado con su teléfono.

Especialistas vincularon el desplazamiento con la búsqueda de espacio propio

Moore contó que no obtuvo el nombre del turista, pero le pidió que le enviara el archivo por AirDrop. En las imágenes, se observa un coyote que avanza nadando en el agua hasta alcanzar la costa rocosa del sector sur de la isla, cerca del sendero Agave Trail.

Tras recibir el video, el empleado informó el avistamiento por radio a los guardaparques que se encontraban en la isla. Según explicó, el personal se dirigió al sendero señalado, aunque para entonces el animal ya no se encontraba allí. “Para cuando llegaron, ya había desaparecido”, señaló.

Qué condiciones tenía la bahía cuando el coyote nadó hacia Alcatraz

De acuerdo con Moore, el capitán de la embarcación mencionó que ese día se registraron corrientes inusuales en la bahía, asociadas al escurrimiento de tormentas recientes.

El funcionario precisó que esas corrientes avanzaban a una velocidad aproximada de ocho o nueve nudos. En ese contexto, Moore local sostuvo que “ningún animal podría superar esa velocidad si quedara atrapado” y añadió que el coyote “no parecía estar en muy buenas condiciones” físicas tras el cruce.

Desde dónde habría nadado el coyote que llegó a Alcatraz

Moore planteó que el animal pudo haber nadado desde San Francisco, a una distancia aproximada de una milla y un cuarto (dos kilómetros). Sin embargo, también mencionó la posibilidad de que hubiera sido arrastrado desde Marin o desde Angel Island, donde recientemente se estableció una familia de coyotes tras cruzar la bahía desde el norte.

Julian Espinoza, vocero del Área Recreativa Nacional Golden Gate, indicó a SFGATE en un correo electrónico que los coyotes “pueden verse comúnmente en los parques de San Francisco y Marin”, pero aclaró que nunca antes se había registrado uno en Alcatraz. En ese sentido, afirmó que “esta fue la primera vez que los biólogos del parque observaron algo así”.

La jornada presentó corrientes atípicas asociadas a tormentas recientes

Por su parte, Christine Wilkinson, científica en conservación y ecóloga de carnívoros que estudió coyotes para la UC Berkeley y la Academia de Ciencias de California, sostuvo que el animal probablemente buscaba establecer su propio territorio. Explicó que podría provenir del grupo que habita el área de Coit Tower, una zona con poco espacio verde, y señaló que ese contexto pudo haber incentivado el desplazamiento.

Wilkinson indicó que, aunque los coyotes suelen dispersarse entre el otoño y comienzos del invierno, un movimiento en enero resulta posible, en particular durante la temporada de apareamiento. También afirmó que la autopista Interestatal 280 representa una barrera significativa y que los atropellos figuran entre las principales causas de mortalidad de la especie, por lo que el cruce por agua pudo haber sido una alternativa.

La especialista señaló que, de permanecer en la isla, el coyote contaría con opciones de alimento, como roedores. Moore agregó que Alcatraz atravesaba la temporada de nidificación de aves, entre ellas gaviotas occidentales y de California, cormoranes y garzas níveas, y explicó que las aves rapaces que antes habitaban el lugar habían desaparecido por una presunta gripe aviar, lo que dejaría huevos y crías más expuestos.

Moore indicó que el paradero del animal continuaba sin confirmarse. Señaló que no se sabía si había regresado a la costa, si había sido arrastrado mar adentro o si permanecía oculto en sectores menos accesibles de la isla. “Hemos recorrido el lugar y nadie logró verlo”, afirmó, y agregó que “es posible que no sea visto por un tiempo”.

Las autoridades ambientales indicaron que no existían antecedentes similares en ese lugar

Los intentos de fuga que marcaron la historia de Alcatraz

Según información oficial de la Oficina Federal de Prisiones, durante los 29 años en que Alcatraz funcionó como prisión federal, entre 1934 y 1963, 36 reclusos participaron en 14 intentos de escape, incluidos dos internos que lo intentaron en más de una ocasión.

El balance registrado por la agencia fue concluyente: 23 presos fueron recapturados, seis murieron por disparos durante las fugas y dos se ahogaron en la bahía. Otros cinco quedaron catalogados oficialmente como “desaparecidos y presuntamente ahogados”.

El organismo federal detalló que los principales obstáculos para huir de la isla no fueron los tiburones —un mito popular— sino las bajas temperaturas del agua, que oscilaron entre 10 y 13 grados Celsius y las corrientes intensas de la bahía. A ello se sumó que los reclusos no contaban con entrenamiento físico adecuado ni conocimiento de mareas, factores que, de acuerdo con el organismo, redujeron de forma drástica las probabilidades de sobrevivir a una fuga por agua.