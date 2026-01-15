Alerta en California: recomiendan limitar salidas por presencia de un contaminante en el aire que se extiende

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) informó que este 15 de enero de 2026 se detectaron niveles elevados de PM2.5 (partículas finas) en distintos puntos de California y Oregon. La exposición a este contaminante puede aumentar el riesgo de efectos adversos en la salud, especialmente en la población sensible, por lo que recomiendan limitar las actividades al aire libre.

¿Qué es el contaminante PM2.5 detectado por la EPA?

El PM2.5 es una categoría que identifica a las partículas microscópicas suspendidas en el aire, con un diámetro de hasta 2,5 micrómetros, lo suficientemente pequeñas como para penetrar profundamente en los pulmones e incluso ingresar al torrente sanguíneo, explica la EPA.

Este tipo de contaminación puede tener múltiples orígenes. Las partículas finas provienen, entre otras fuentes, de centrales eléctricas, procesos industriales, emisiones de vehículos, cocinas a leña y la quema de biomasa durante incendios forestales.

En contraste, las partículas más gruesas, que llegan a los 10 micrómetros, suelen generarse por actividades como operaciones de molienda y trituración, polvo de carreteras y determinadas prácticas agrícolas.

Las zonas de California con los registros más elevados de contaminación

Los datos del mapa interactivo de AirNow, el sistema administrado por la EPA, registraron este 15 de enero, a las 5 hs del Pacífico, valores del AQI mayores a 100, lo que ubica a varias áreas de California en la categoría Insalubre para Grupos Sensibles (USG, por sus siglas en inglés).

Las localidades que superaron ese umbral son:

Arden Arcade–Del Paso Manor (área de Sacramento): AQI 113

(área de Sacramento): AQI 113 Bakersfield (Valle de San Joaquín): AQI 102

(Valle de San Joaquín): AQI 102 Fresno (Valle de San Joaquín): AQI 148

(Valle de San Joaquín): AQI 148 Modesto (Valle de San Joaquín): AQI 103

¿Qué ciudades de California deben mantenerse atentas durante el día?

El pronóstico del 15 de enero advierte que, a lo largo del día, los niveles de PM2.5 podrían empeorar.

Las ciudades que deben seguir la evolución del AQI con especial atención son:

Visalia : actualmente registra un AQI de 95 dentro de la categoría Moderate (moderado), pero el pronóstico anticipa que podría ascender hasta 105 , lo que la colocaría en nivel USG .

: actualmente registra un dentro de la categoría Moderate (moderado), pero el pronóstico anticipa que podría , lo que la colocaría en nivel . Hanford: presenta un AQI de 98, aunque el pronóstico indica que podría alcanzar 102 e ingresar en el rango de insalubre para grupos sensibles.

Fresno registró el valor más alto entre las ciudades relevadas, seguido por Arden Arcade–Del Paso Manor, Modesto y Bakersfield Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos

¿Quiénes integran la población sensible?

De acuerdo con la guía sanitaria del AQI, se considera población sensible a:

Personas con enfermedades respiratorias , como asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

, como asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Personas con afecciones cardiovasculares , que afectan al corazón y a los vasos sanguíneos.

, que afectan al corazón y a los vasos sanguíneos. Adultos mayores , debido a una mayor vulnerabilidad del sistema respiratorio.

, debido a una mayor vulnerabilidad del sistema respiratorio. Niños y adolescentes, cuyos pulmones aún se encuentran en desarrollo.

En estos grupos, la exposición a PM2.5 puede provocar irritación de vías respiratorias, dificultad para respirar y un agravamiento de las enfermedades preexistentes.

Además, el organismo indica que las personas con obesidad o diabetes pueden presentar un mayor riesgo frente a la exposición a partículas finas, ya que estas condiciones pueden agravar los efectos de la contaminación del aire.

Asimismo, señala que las mujeres embarazadas y las madres de recién nacidos deberían extremar las medidas de prevención, con el objetivo de proteger la salud del bebé ante episodios de mala calidad del aire.

Las recomendaciones oficiales para evitar las consecuencias del aire contaminado

Ante este escenario, la EPA insta a la población a adoptar medidas preventivas para minimizar los riesgos y aconseja:

Utilizar los pronósticos diarios del AQI, disponibles en AirNow , para decidir si realizar o reprogramar actividades al aire libre.

, para decidir si realizar o reprogramar actividades al aire libre. Reducir el tiempo de permanencia en exteriores, especialmente en personas que integran la población sensible.

Optar por actividades físicas menos extenuantes y evitar ejercicios intensos o trabajos demandantes al aire libre en días con mala calidad del aire.

Reprogramar actividades al aire libre cuando el pronóstico indique niveles elevados de contaminación.

Permanecer menos tiempo cerca de carreteras con alto tránsito vehicular, donde la concentración de partículas suele ser mayor.

La EPA advierte además que, cuando los niveles de partículas son altos en el exterior, también pueden serlo en espacios cerrados si no existe una adecuada filtración del aire. Para reducir la exposición en interiores, recomienda:

Eliminar el humo de tabaco en ambientes cerrados.

Disminuir el uso de cocinas a leña y chimeneas.

Utilizar purificadores de aire y filtros HEPA diseñados para reducir partículas finas.

Evitar encender velas, ya que contribuyen a aumentar la concentración de partículas en el ambiente.

Alerta por la calidad del aire en Oregon

Los datos del sistema AirNow indicaron que en Oregon también se registra deterioro de la calidad del aire. A las 5 hs del 15 de enero, la ciudad de Lakeview registró un AQI de 130, asociado a PM2.5, lo que la ubicó en la categoría USG.

La situación fue más grave en La Pine, donde el AQI llegó a un nivel insalubre que puede afectar incluso a la población general Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos

El escenario fue más crítico en La Pine, donde a la misma hora el AQI alcanzó 177, también por concentraciones elevadas del mismo contaminante.

Ese valor corresponde a la calificación de Insalubre (Unhealthy), un nivel en el que ya no solo la población sensible puede verse afectada, sino que parte de la población general también puede experimentar efectos adversos en la salud, mientras que los grupos vulnerables enfrentan un riesgo considerablemente mayor.