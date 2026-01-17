Llega el frente frío a Texas: qué ciudades llegarían a congelarse

Una masa de aire ártico avanza sobre Texas y provocará el episodio más frío de la temporada invernal hasta ahora. Los pronósticos anticipan heladas en amplias zonas del estado, con mínimas por debajo de los 32°F (0°C) durante el fin de semana y un impacto desigual según la región.

Qué ciudades del norte y Panhandle estarán bajo heladas

El Panhandle de Texas será una de las regiones más afectadas por este frente frío. Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), en ciudades como Amarillo, los pronósticos indican varias noches consecutivas con temperaturas muy por debajo del punto de congelación.

Se espera que varias ciudades y regiones de Texas alcancen o caigan por debajo del punto de congelación durante las noches del sábado y el domingo NWS

Las mínimas previstas rondan los 23°F (-5°C) durante la noche del viernes y sábado, con descensos adicionales hacia los 20°F (-6,6°C) en jornadas posteriores, como el lunes de la semana próxima.

Este frío sostenido se verá reforzado por vientos intensos, lo que provocará valores de sensación térmica considerablemente más bajos que la temperatura real.

En el norte de Texas, el área metropolitana de Dallas–Fort Worth también experimentará una caída abrupta de las temperaturas tras el paso del frente. Se esperan mínimas en torno a los 26°F (-3°C), con localidades cercanas como Denton, McKinney, Paris y Mineral Wells que registrarán valores aún más bajos, cercanos o inferiores a los 23°F (-5°C), para la noche del sabado, según el servicio meteorológico.

Texas central: heladas extendidas y variaciones locales

La región central del estado tampoco quedará al margen del descenso térmico. En ciudades como Waco, las proyecciones anticipan mínimas cercanas a los 23°F (-5°C) durante la noche del sábado, con temperaturas que se mantendrán en niveles bajos durante el resto del fin de semana.

En áreas rurales y localidades más pequeñas del centro de Texas, el frío podría prolongarse durante varias noches. Las zonas como Penelope, se prevén registros de congelación sostenida, con mínimas alrededor de los 26°F (-3°C) y valores cercanos a los 32°F (0°C) en noches sucesivas.

En la región montañosa del Hill Country, el pronóstico del NWS indica que la superficie y la menor influencia urbana pueden favorecer descensos más pronunciados. En sectores aislados, los termómetros podrían marcar entre 15°F y 19°F (-9°C y -7°C), lo que representa uno de los escenarios más fríos del evento.

Se espera tiempo frío y nublado el sábado, con máximas por la tarde de 40°F (4°C) NWS

Las primeras heladas de la temporada en Austin, San Antonio y Houston

En el corredor urbano que incluye Austin y San Antonio, el frente frío podría marcar la primera helada amplia de la temporada. Las mínimas previstas se sitúan alrededor de los 29°F (-1,6°C) durante la noche del sábado, con un descenso adicional hacia los 25°F (-3,8°C) en la noche siguiente.

En el área metropolitana de Houston, el riesgo de congelación será desigual. Mientras que el centro de la ciudad presenta una probabilidad relativamente baja, las zonas del norte y oeste muestran un escenario más propenso a descensos hasta o por debajo de los 32°F (0°C).

De acuerdo con el servicio meteorológico, localidades como The Woodlands, Cypress, Katy y Eagle Lake tienen probabilidades elevadas de experimentar heladas, con registros previstos en torno a los 30°F (-1°C). En condados más al norte, como Madison, existe incluso la posibilidad de una congelación más intensa.

En el sur de Texas, el eje que va desde el condado de Webb hasta el de Victoria presenta probabilidades moderadas a altas de alcanzar temperaturas de congelación durante la mañana del domingo. Ciudades como Cotulla y Victoria podrían registrar mínimas cercanas a los 30°F (-1°C), mientras que zonas costeras como Bay City quedarían muy cerca del umbral.

El frente frío se desplazó por la zona al mediodía de este viernes, con temperaturas más frescas y ventosas; se espera un descenso marcado de las temperaturas para esta región durante el fin de semana NWS

Por qué ingresa este frente frío y por qué baja tanto la temperatura

El origen de este evento se encuentra en el desplazamiento de una masa de aire ártico que avanza rápidamente hacia el sur de EE.UU. Este movimiento está asociado a una configuración atmosférica de gran escala que permite que el aire polar penetre con fuerza en regiones habitualmente más templadas.

La corriente en chorro juega un papel central en este proceso. Un patrón dominante del norte favorece el transporte de aire fresco desde latitudes altas hacia el centro y sur del país norteamericano. A esto se suma el paso de un sistema de tormenta rápida en regiones más septentrionales, que arrastra aire frío detrás de sí.

Otro factor relevante es la naturaleza seca del frente. Al no encontrar suficiente humedad, el sistema no genera precipitaciones significativas, pero sí produce un cambio brusco de temperatura. Durante la noche, cielos despejados y vientos más débiles favorecen el enfriamiento, lo que intensifica las mínimas.