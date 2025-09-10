El secreto de Montecito, California: cómo sería la boda blindada de Selena Gómez en el barrio de los millonarios

Desde diciembre de 2024, Selena Gómez y Benny Blanco se encuentran comprometidos y en cuestión de semanas se celebrará la boda en una finca privada ubicada en Montecito, un barrio al sur de California, conocido por su exclusividad y por ser hogar de grandes estrellas.

Benny Blanco y Selena Gómez podrían casarse en Montecito

Benny Blanco y Selena Gómez podrían casarse a finales de septiembre en un evento completamente privado que se celebraría en una finca, cuya dirección exacta aún se mantiene en secreto, según TMZ.

Selena Gómez y Benny Blanco podrían casarse en una finca privada en Montecito (FB/Selena Gomez)

Las fuentes mencionaron que las estrellas no se casarían en el hotel Rosewood Miramar Beach ni en San Ysidro Ranch, pese a que estos son los dos lugares más comunes en los que los famosos contraen matrimonio.

La finca privada rentada por la pareja está ubicada en Montecito, pero ni siquiera los invitados están al tanto sobre la parte exacta en la que se encuentra, ya que tanto Gómez como Blanco estarían en busca de total privacidad y seguridad para ellos y para sus invitados.

Para mantener el secreto, el futuro matrimonio trasladará a sus invitados desde un punto de la ciudad hasta el lugar alejado del ojo público, como la prensa y los fanáticos de la actriz y cantante.

Cómo es Montecito, barrio al sur de California

El pueblo está ubicado en el extremo este de Santa Bárbara y fue definida como una zona de comodidad y bienestar para las personas más adineradas de la región, según The New York Times.

Este barrio tiene a las montañas de Santa Ynez al norte y el océano Pacífico al sur, además de estar habitado por personajes del mundo del espectáculo como Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres, Gwyneth Paltrow, Adam Levine, Jennifer Aniston y Ariana Grande (quien vivió ahí por un tiempo), entre otros.

Montecito es un barrio exclusivo al sur de California (montecito-estate.com)

Montecito también es hogar del príncipe Harry y Meghan, duquesa de Sussex, así como de millonarios que viven en mansiones con increíbles paisajes, amplias vistas desde sus propiedades y mucha seguridad.

El lugar también fue descrito como un lugar costoso para vivir, con una población mayor a los 65 años de edad, con muchos habitantes que viven en el barrio de forma parcial y que cada vez recibe a un mayor número de influencers y famosos.

El barrio cuenta con clubes exclusivos para residentes, donde las cuotas de inscripción superan las seis cifras. También existen vuelos privados hacia el Aeropuerto de Santa Bárbara que se encuentra muy cerca de Montecito.

Montecito, California, es hogar de millonarios y de celebridades (montecito-estate.com)

Así viven los millonarios en Montecito

Los millonarios que habitan el barrio exclusivo pueden disfrutar de la costa y de millas de playas privadas acompañadas de un clima increíble y de manantiales de aguas termales, con algunas de las mansiones más increíbles de la costa Oeste, según La Vanguardia.

Dos de los habitantes más famosos del lugar son el príncipe Enrique de Inglaterra y Meghan Markle, quienes se mudaron a Montecito en 2020 tras haber adquirido una propiedad de varios millones de dólares y de estilo mediterráneo.

Montecito es descrito como un paraíso al sur de California (Rosewood Miramar Beach)

Las primeras mansiones construidas en este vecindario datan de entre 1920 y 1930, su estilo es colonial y su diseño y construcción estuvo a cargo de Reginald Johnson, Myron Hunt, y George Washington Smith.

En los últimos años, Montecito creció como zona residencial y además de las casas coloniales y las mansiones mediterráneas, también existen viviendas inspiradas en el estilo norteamericano e inglés.

Millonarios llegan a este lugar de California en busca de una vida tranquila y discreta, aunque con inmuebles espectaculares de varios acres, decenas de habitaciones y baños, así como piscinas y jardines dentro de la propiedad con muchas viviendas famosas.