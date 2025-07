El temor al ICE golpea por dos a los migrantes en California: muchos no van a trabajar y otros sufren peores condiciones

California es uno de los focos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), dado que posee una gran población de origen migrante. Pero el miedo a las redadas y a ser detenido causa un efecto severo a los habitantes, principalmente a los trabajadores.

Los efectos del temor de los migrantes al ICE en California

Con la llegada del verano, los extranjeros que viven en el sur del Estado Dorado advierten que las condiciones de ciertos empleos se endurecen, como en los rubros agrícolas o en la retirada de cosecha. Además, notaron que últimamente hay más trabajo, debido a que muchos no acuden al lugar por miedo a ser arrestados.

Los empleados se enfrentan a severas condiciones de calor en el terreno Freepik

Según los defensores laborales consultados por Los Angeles Times, los trabajadores del campo en California notaron la necesidad de realizar un sobreesfuerzo o de dedicar más horas para completar las tareas, debido a la falta de mano de obra. En tanto, los empleadores no habrían reducido las exigencias ante la situación.

Esto expone a los empleados a las condiciones de calor extremo durante más tiempo y muchos elegirían no tomar descansos para poder cumplir con el trabajo diario. Las temperaturas bajo las que se desempeñan llegaron a alcanzar los 45 ºC.

“Hay momentos en que el cuerpo, simplemente, se desploma”, expresó Sandra Reyes, gerente de programas del Centro Legal TODEC, al medio mencionado. La profesional se desempeña con migrantes y sus familias en el Inland Empire y el Valle de Coachella. Así, destacó la situación de los que operan en tareas agrícolas: “Menos trabajadores implica mayor tensión física para quienes se quedan”, señaló.

Las temperaturas llegaron a alcanzar los 45 ºC Freepik

El temor a las redadas del ICE no afecta solo a este sector laboral, sino a toda la comunidad migrante del territorio, como también a aquellos que se desempeñan en lavaderos de vehículos.

Los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) también realizan esos operativos y los extranjeros, incluso los que poseen un estatus legal, sienten miedo a ser arrestados.

El impacto en los migrantes que no van a trabajar por miedo al ICE

Los extranjeros que no poseen estatus legal en EE.UU. y no acuden al trabajo en su completitud por miedo a ser arrestados enfrentan también complicaciones financieras debido a que no reciben el sueldo correspondiente en su completitud.

Esto, según los expertos consultados por el medio mencionado, impacta a su vez en tratar de ahorrar en consumo energético o no tener la posibilidad de comprar alimentos suficientes.

Los trabajadores agrícolas son algunos de los más afectados Freepik

La familia de Isabel, una trabajadora migrante de California, aseguró que actualmente únicamente va al trabajo algunos días de la semana, cuando se siente más segura, y que el resto del tiempo permanece junto a sus hijos en el único espacio de la vivienda que posee aire acondicionado.

La situación se torna en salir lo mínimo necesario de las casas y comprar lo indispensable para poder mantenerse, mientas advierten que los controles migratorios del ICE se incrementaron en el último tiempo e incluso llegaron a los centros y clínicas de salud.