Detenciones del ICE y la CBP en Los Ángeles: lo que han dejado las redadas contra inmigrantes latinos en California

Desde junio de 2025, Los Ángeles, California, se convirtió en uno de los epicentros de una intensa ola de operativos migratorios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés). Estas redadas, que se multiplicaron en el área metropolitana y alrededores, dejaron un saldo de miles de detenciones, denuncias de abusos, protestas ciudadanas y una fuerte tensión social.

Alcance de los arrestos realizados en las redadas migratorias de Los Ángeles

De acuerdo con Los Angeles Times, desde el 6 de junio hasta el 16 de octubre, se registraron 4163 arrestos en esta área metropolitana.

Desde junio que el ICE y la CBP desplegaron una serie de operativos migratorios en Los Angeles Damian Dovarganes - AP

Las operaciones del ICE en el condado instalaron un clima de miedo entre las comunidades inmigrantes, algo que ya se refleja en la vida diaria con estas consecuencias:

Menos gente asiste a sus trabajos

Comercios que optaron por bajar sus persianas de manera temporal

Una caída en el uso de servicios públicos

Arrestos indiscriminados: la denuncia de una organización sobre el accionar del ICE

Organizaciones de derechos humanos como la Human Rights Watch (HRW) denunciaron que los arrestos se llevaron a cabo de manera indiscriminada, muchas veces dirigidos contra personas que simplemente se encontraban en lugares públicos, en trabajos informales o en centros de labor diaria, sin que mediara la orden judicial correspondiente.

Asimismo, remarcaron que los agentes federales hicieron uso desmedido de la fuerza a la hora de enfrentarse a quienes protestaban contra las redadas migratorias en Los Ángeles.

Muchos manifestantes salieron a las calles de Los Ángeles a protestar contra el accionar del ICE y la CBP (foto ilustrativa) Vincent D. Johnson� - XinHua�

Se registraron también casos de detención de ciudadanos estadounidenses, que fueron interrogados violentamente basados en su apariencia física, destacó The Guardian.

Esto ocurrió por ejemplo cuando agentes del ICE irrumpieron en un mercado de pulgas en Santa Fe Springs, en el sureste del condado de Los Ángeles.

Allí, el 16 de junio, oficiales uniformados desplegaron un operativo minutos antes de que comenzara un concierto previsto en este sitio, que cada fin de semana reúne a vendedores, puestos de comida y espectáculos.

En otros testimonios recogidos por la agencia EFE, personas detenidas denunciaron condiciones de detención precarias como falta de acceso adecuado a alimentos, agua, contacto con familiares o abogados y trato coercitivo.

Se acusó a las agencias federales de hacer uso excesivo de la fuerza en Los Ángeles Ethan Swope - FR171736 AP

Diferentes posturas entre el gobierno local y la administración Trump

Las redadas en Los Ángeles también pusieron sobre la mesa las diferencias que existen entre las órdenes que hizo la administración Trump y la postura del gobierno local, encabezado por la alcaldesa Karen Bass.

Luego de que tuviera lugar el arresto de 44 personas, de acuerdo con Los Angeles Times, por parte del ICE en un único día a comienzos de junio, Bass expresó su apoyo a la comunidad.

“Los Ángeles tiene el orgullo de ser una ciudad de inmigrantes y vamos a defender a nuestras comunidades”, escribió la alcaldesa en su cuenta de X.

Karen Bass mostró sua apoyo a los migrantes de Los Ángeles X@AlcaldesaDeLA

Las redadas del ICE y CBP en Los Ángeles marcaron un punto de inflexión

Para HRW, las redadas en Los Ángeles representaron un punto de inflexión en la política migratoria que llevaban a cabo el ICE y la CBP en Estados Unidos.

No solo por la escala de detenciones, sino por el tipo de tácticas empleadas, las que, aseguran, comenzaron en la ciudad de Los Ángeles y que violan los derechos de los detenidos durante el proceso.

El organismo condena que los agentes se nieguen a identificarse y empleen la fuerza sin antes verificar el estatus migratorio de las personas.