En Los Ángeles: el ICE arresta a un latino acusado de intentar bloquear la detención de una influencer colombiana

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) detuvo a un migrante de origen latino acusado de tratar de obstaculizar el arresto de una influencer colombiana en Los Ángeles en agosto pasado. Las autoridades difundieron un video de lo sucedido.

Por qué detuvieron a un latino tras el arresto de la migrante que transmitía en vivo en California

El 15 de agosto, el ICE detuvo a Tatiana Martínez, colombiana de 23 años que vivía en Los Ángeles, mientras realizaba una publicación en directo para las redes sociales. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) alegó que la joven se encontraba sin estatus legal en EE.UU. y que fue interceptada por conducir bajo los efectos del alcohol.

El ICE arrestó a un migrante en Los Ángeles tras la detención de la influencer colombiana Tatiana Martínez

El clip se volvió viral por las imágenes que mostraron cómo Martínez gritaba que tenía la intención de salir del vehículo en el que la captaron los agentes federales, pero la sacaron a la fuerza y la esposaron en el suelo.

En ese contexto, el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) informó que el ICE detuvo en Los Ángeles a un hombre de origen latino vinculado con la detención, el 2 de septiembre.

Identificado como Bobby Núñez, de 33 años, está acusado de operar una grúa para arrebatar una camioneta SUV del gobierno estadounidense a los oficiales presentes en el arresto.

La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) está a cargo de la investigación y el fiscal federal adjunto Neil P. Thakor, de la Sección de Delitos Generales, del caso. Núñez podría enfrentar hasta 10 años de prisión federal por robo de propiedad pública.

Qué dijo el gobierno de EE.UU. sobre la detención del ICE en Los Ángeles

En un comunicado oficial publicado el martes pasado, el DOJ indicó que los agentes federales contaban con dos vehículos gubernamentales para cerrar el paso a Martínez en el arresto, que tuvo lugar cerca de Temple Street. “Ambos tenían las luces de emergencia activadas durante el incidente, que ocurrió a la salida del estacionamiento de un complejo de apartamentos de lujo”, puntualizó.

El ICE detuvo a un migrante latino en Los Ángeles por interferir en una redada ICE

Según las declaraciones de las autoridades, Núñez se acercó a uno de los coches en los que se encontraban los agentes que acudieron al lugar para detener a la influencer colombiana, y golpeó la puerta de uno de ellos. “El vehículo del gobierno tenía las llaves dentro y un arma de fuego guardada en una caja fuerte”, expresaron.

El arresto de Tatiana Martínez movilizó a la comunidad migrante de California

La influencer colombiana se encontraba en el interior de un Tesla cuando fue interceptada por el ICE el mes pasado en el centro de Los Ángeles. Tras la viralización del video de su detención, los usuarios de las redes sociales pidieron su liberación.

La detención por parte del ICE de la influencer colombiana Tatiana Martínez en Los Ángeles

“No puede ser que traten así a nuestra gente por el simple hecho de informar y apoyar a nuestra comunidad”, expresó el activista de origen uruguayo y nacionalizado estadounidense Carlos Eduardo Espina en su perfil de TikTok.

El influencer se refirió a la actividad de Martínez en internet, quien utilizó sus cuentas de redes sociales para alertar a la comunidad migrante de California de la presencia de los agentes federales en distintas áreas.