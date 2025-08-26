En California: cómo fue la detención de varios trabajadores migrantes en un Home Depot de North Hollywood

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) detuvo a ocho trabajadores migrantes en un Home Depot de North Hollywood, en California. El estado se situó como uno de los focos principales de la agencia federal tras las órdenes de Donald Trump.

Cómo fue el arresto de trabajadores migrantes en el Home Depot de California

Los oficiales se presentaron enmascarados y en camionetas sin identificación, alrededor de las 10.30 horas (hora local) de la mañana del viernes 22 de agosto, en el estacionamiento del negocio, ubicado en Sherman Way Avenue. “La migra está aquí”, se escuchó por parte de uno de los empleados presente.

El ICE se presentó de manera más frecuente en las últimas semanas en Home Depots de California, con el objetivo de identificar a empleados sin estatus legal. Estos operativos se enmarcaron en las políticas de Trump, que pretenden cumplir con la deportación de un millón de extranjeros indocumentados al año.

Uno de los trabajadores del Home Depot de North Hollywood trató de alertar a sus compañeros con gritos, mientras más de 20 agentes federales inspeccionaron el lugar, según un video que compartió Telemundo. Algunos empleados trataron de huir, pero al menos ocho fueron detenidos.

“Es alarmante, porque sabemos que están atacando a nuestra comunidad utilizando el perfil racial”, expresó al medio mencionado Loyda Alvarado, miembro de la Red Nacional de Organización de Jornaleros (NDLON, por sus siglas en inglés).

La defensora de los derechos de los migrantes señaló que los trabajadores huyeron por temor ante agentes que no presentaron su identificación y que estaban armados. “Se enfrentaron con los jornaleros”, indicó uno de los testigos, quien prefirió mantener su anonimato, al medio mencionado.

Se trató de la segunda redada en pocos días por parte del ICE en este Home Depot de North Hollywood, tras la pasada el 11 de agosto. A principios de este mes, los agentes federales también se presentaron en este tipo de negocios en Los Ángeles y en Sacramento, así como en otros ubicados en California.

El efecto de las redadas del ICE en los Home Depot de California

Las organizaciones que defienden los derechos de los migrantes señalaron que estos operativos produjeron que muchos trabajadores no acudan a sus puestos por temor a ser detenidos.

La misma situación se produjo en otros lugares de trabajo, como lavaderos de autos, donde los oficiales migratorios del ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) se presentaron para identificar a empleados sin estatus legal.

Los agentes federales se presentaron en el estacionamiento y un trabajador alertó al resto Captura Telemundo

Los agentes federales tienen el objetivo de arrestar a extranjeros que no poseen documentación legal en Estados Unidos, bajo las órdenes del gobierno de Donald Trump que pretende deportar a un millón de migrantes al año. En mayo pasado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por uss siglas en inglés) exigió a la agencia migratoria que incrementara el objetivo promedio de detenciones diario, que pasó de entre 1200 y 1500 a 3000.

En los primeros seis meses de la administración del republicano, alrededor de 150 mil personas fueron deportadas.