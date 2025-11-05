En California: el increíble caso de un hombre que estuvo tres semanas perdido en el bosque

Un hombre de 65 años que había partido en octubre en un viaje de caza en solitario en California estuvo perdido en las montañas nevadas del Bosque Nacional Sierra durante tres semanas. Alertadas por la preocupación de la familia, las autoridades finalmente lo encontraron con vida a principios de esta semana tras desplegar un operativo de búsqueda y rescate.

Tres semanas perdido en el bosque: odisea de un hombre en California

El 13 de octubre, Ron Dailey, residente de Selma, partió en un viaje de caza en dirección a la zona del lago Shaver y el embalse de Courtright. El objetivo era regresar esa misma noche, pero su familia se preocupó cuando las tormentas invernales azotaron la zona. Al no obtener noticias de su paradero, los allegados se pusieron en contacto con la Oficina del Sheriff del Condado de Fresno.

Pese a que contaba con un amplio conocimiento de la naturaleza y la región, la preocupación invadió a los familiares debido a que padecía afecciones de salud subyacentes.

Inmediatamente después de la denuncia sobre su desaparición, las autoridades pusieron en marcha un operativo de búsqueda y rescate. Las tareas abarcaron varios condados y contaron con cientos de voluntarios, a pesar de las temperaturas bajo cero que afectaban a la región.

En diálogo con el medio KSFN-TV, Dailey relató que se dirigía al sendero del lago Swamp cuando se percató de que estaba en un terreno desconocido. "Miré el árbol que había delante y decía Diamond Road, camino para jeeps. Eso significa que más vale tener un todoterreno. Yo no tengo uno", contó. Además, su camioneta Dodge Dakota 2002 se averió a una altitud de 10.000 pies.

A continuación, ingresó en su vehículo y, como ya no podía avanzar debido a los problemas mecánicos, decidió utilizarlo como refugio. Con provisiones para dos semanas, permaneció varios días en la montaña, hasta que tomó la decisión de salir a buscar ayuda al considerar que si no lo hacía podía morir allí.

Mientras descendía por una colina cayó varias veces y, en uno de los tropiezos, perdió su teléfono celular. Pasaron semanas y varios kilómetros de caminata hasta que finalmente su suerte cambió.

Sin fuerzas ya para caminar a través del terreno, de pronto se encontró con las luces de una camioneta que lo enceguecían. Para su suerte, se trataba de un grupo de cazadores que deambulaba cerca del sendero Swamp Lake Trail el sábado.

“Llegaron recursos de todo el Valle Central. Varios condados enviaron equipos. El condado de Kern envió equipos. Por supuesto, los condados de Tulare y Kings también enviaron personal para ayudar en la búsqueda”, expresó sobre el operativo a gran escala el supervisor del condado de Fresno, Nathan Magsig.

En el día posterior a su rescate, un club de todoterreno encontró la camioneta de Dailey gravemente dañada. Bryce Anderson, miembro de los Hill Hoppers, declaró a KSEE/KGPE que la Dodge Dakota permanecía a unas seis millas dentro de una zona normalmente accesible solo para vehículos todoterreno.

La ventana trasera estaba rota, la parte delantera estaba sobre un gato elevador y el hombre había quitado el asiento del pasajero para dormir allí.

Ahora, Dailey continúa en el hospital bajo observación médica. De acuerdo al testimonio de la familia, todo indica que podría ser dado de alta pronto si no surgen inconvenientes.