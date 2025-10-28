Premio simbólico a dos latinos que rescataron a 20 niños de un autobús en llamas en California: “Hicimos lo correcto”

Dos trabajadores agrícolas latinos, Ángel Zarco y Carlos Perea Romero, se convirtieron en héroes tras rescatar a cerca de 20 niños de un autobús escolar que se incendió en el condado de Madera, en California. Mientras reparaban un tractor, notaron el fuego e intervinieron de inmediato para ayudar a los estudiantes a salir del vehículo. Su valentía fue reconocida por la Junta de Supervisores local, que los condecoró por su coraje.

Incendio en autobús escolar en California y rescate

El incidente tuvo lugar el 4 de septiembre, cerca de la Avenida 8 y la Carretera 23,5, cuando un vehículo del distrito escolar Madera Unified que transportaba a un grupo de alumnos se incendió en las inmediaciones donde se encontraban Perea Romero y Zarco, según detalló People.

Dos trabajadores agrícolas rescataron a 20 niños de un colectivo incendiado (Facebook: Madera County)

Los trabajadores indicaron que estaban en otro lugar con sus tareas y que los trasladaron a esa zona, justo frente al vehículo afectado. “Recibimos una llamada de mi papá, que es nuestro supervisor”, contó Zarco. “Nos dijo que el tractor no funcionaba y que fuéramos a ayudar”.

“El autobús se incendió de inmediato, probablemente en dos o tres minutos. Todo pasó rapidísimo”, continuó el joven, según indicó KSEE and KGPE. “Honestamente, solo vimos el fuego y supimos que teníamos que sacar a los niños. Lo único que pensamos fue: asegurémonos de que estén a salvo”.

Los jornaleros describieron su intervención durante el incendio. “Subimos solo para verificar. Le dije [a Perea Romero]: ‘Asegurémonos de que no haya nadie más adentro’”, afirmó Zarco.

Trabajadores agrícolas rescatan a 20 niños de autobús escolar en llamas en Madera

En un video difundido en Facebook por las autoridades del condado de Madera, Zarco señaló que en el autobús viajaban alrededor de 20 niños. Las imágenes captadas mostraban la parte trasera del vehículo envuelta en llamas mientras permanecía detenido ante una señal de alto.

Los trabajadores subieron al autobús para poner a salvo a los niños y se dieron cuenta de que las llamas ya habían alcanzado seis filas de asientos Captura de pantalla Facebook Madera County

Perea Romero detalló: “Nos subimos y ya en eso había seis filas de asientos quemándose. Tratamos de apagar las llamas, pero era muy chico el extinguidor, no pudimos hacer nada. Un momento más de fuego y no sé qué habría pasado".

Los trabajadores del campo ayudaron a que todos los pasajeros del autobús lograran ponerse a salvo. “Estaban aterrados”, dijo Perea Romero. “Algunos se escondieron detrás de los árboles de almendras. No sabían a dónde ir”.

Los jornaleros son condecorados en Madera por rescatar a niños de autobús en llamas

El martes pasado, la Junta de Supervisores del Condado de Madera los homenajeó por su valentía. En Facebook, las autoridades locales elogiaron a los empleados rurales “por su valentía y coraje desinteresado, demostrando los más altos ideales de servicio público, compasión y espíritu comunitario”.

“Nuestros trabajadores agrícolas son el sustento del granero del mundo, y sus acciones heroicas y rápidas salvaron la vida de estos niños”, añadieron.

El martes pasado, la Junta de Supervisores del Condado de Madera reconoció a los dos trabajadores por su acto de valentía Captura de pantalla Facebook Madera County

Larry Pendarvis, jefe de división del Departamento de Protección Contra Incendios y Forestal de California (Cal Fire, por sus siglas en inglés), entregó la distinción y expresó: “Quiero reconocer y agradecerles en nombre del Departamento de Bomberos del Condado de Madera y de Cal Fire por su servicio desinteresado. La conciencia situacional y la fortaleza que demostraron para ayudar a estos niños en un momento de necesidad fueron extraordinarias”.

Perea Romero comentó: “Me siento contento y muy agradecido por el Condado de Madera por reconocernos. No lo hicimos con el afán de ser famosos, solamente hicimos lo correcto, pero sí es un orgullo por mí y para mi compañero”.

Por su parte, Zarco expresó su reflexión acerca del incidente: “Nuestro jefe nos dijo: ‘Dios los puso ahí por una razón’. Y tal vez fue para que pudiéramos ayudar a los niños y a la comunidad”.