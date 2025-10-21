En California: el plan de ayuda para los alquileres de inmigrantes afectados por las redadas del ICE en Los Ángeles

El condado de Los Ángeles declaró un estado de emergencia tras el aumento de las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que, según las autoridades locales, causaron inestabilidad económica y social entre los residentes, especialmente en las comunidades de inmigrantes. Esta proclamación otorga al gobierno estatal la capacidad de actuar con rapidez para brindar asistencia directa, especialmente en el pago del alquiler de las familias afectadas.

Los Ángeles activa el estado de emergencia ante el impacto económico de las redadas migratorias

La decisión, aprobada por la Junta de Supervisores el 14 de octubre de 2025 y respaldada por cuatro votos a favor y uno en contra, le permitirá al condado de Los Ángeles utilizar herramientas de respuesta similares a las empleadas durante desastres naturales como incendios, terremotos o inundaciones. Con esta medida, las autoridades buscan ofrecer alivio inmediato a los hogares que perdieron ingresos debido al temor generalizado y las detenciones derivadas de las redadas.

Las supervisoras de la nueva medida sugieren que la presencia del ICE en Los Angeles causó una crisis económica y social Archivo

La supervisora Lindsey Horvath, quien impulsó la propuesta junto con Janice Hahn, explicó que la declaración permitirá coordinar recursos humanos y financieros sin los retrasos administrativos habituales.

“Esta emergencia nos permite actuar con mayor rapidez, coordinarnos mejor y utilizar todas las herramientas disponibles para proteger y estabilizar a nuestras comunidades que durante meses vivieron amenazadas y fueron desalojadas de sus lugares de trabajo”, señaló en un comunicado oficial.

Asistencia para el alquiler y apoyo legal para familias afectadas en Los Ángeles

Uno de los ejes centrales de la proclamación es la creación de un programa de ayuda para el pago de la renta, dirigido a inquilinos que acumularon deudas como consecuencia directa de las redadas del ICE. De acuerdo con lo retomado por CNN, la oficina de la supervisora Horvath informó que el acceso a esta ayuda se gestionará mediante un portal digital que estará disponible en un plazo máximo de dos meses.

La declaración también habilita el uso de fondos estatales y federales para financiar servicios legales gratuitos, asistencia social y programas de estabilización comunitaria. Estos recursos se destinarán principalmente a familias que enfrentan riesgo de desalojo o pérdida de vivienda, así como a trabajadores que dejaron de percibir ingresos por miedo a acudir a sus lugares de empleo.

Las supervisoras subrayaron que las recientes operaciones de control migratorio tuvieron un impacto directo en el tejido social y económico del condado. “Puede que no sea un incendio forestal ni un terremoto, pero es una emergencia provocada por el hombre, creada por nuestro propio gobierno federal”, declaró Hahn.

Aunque aún no se establecieron los lineamientos para obtener esta ayuda, la proclamación de emergencia local movilizará recursos y coordinará la respuesta para proteger a las comunidades inmigrantes Freepik

Qué permite el plan de emergencia impulsado en Los Ángeles ante las redadas del ICE

El documento aprobado por la Junta de Supervisores, denominado oficialmente “Proclamación de Emergencia Local por Acciones Federales de Inmigración”, se basa en el código de gobierno de California, sección 8558(c), que autoriza medidas excepcionales cuando las condiciones superan la capacidad operativa de los recursos locales.

La proclamación permite:

Acelerar contrataciones y adquisiciones para proveer suministros y servicios esenciales.

Movilizar personal y fondos destinados a la asistencia directa sin pasar por los procedimientos burocráticos regulares.

Coordinar esfuerzos interinstitucionales entre agencias del condado, el estado de California y el gobierno federal.

Solicitar ayuda económica adicional a nivel estatal y federal para ampliar el alcance del programa.

Con esta estructura, las autoridades buscan garantizar una respuesta integral a las comunidades afectadas por la ofensiva migratoria, que impactó en centros de trabajo, escuelas y hospitales. El plan permanecerá activo hasta que la Junta determine que las condiciones de emergencia fueron superadas.

“Declarar una emergencia local garantiza que todo el peso del gobierno del condado esté alineado para apoyar a nuestras comunidades inmigrantes, que son blanco de las acciones federales. Seguiremos con este apoyo hoy y mientras sea necesario”, enfatizó Horvath.

Posible moratoria de desalojos y extensión del apoyo estatal en Los Ángeles

La proclamación de emergencia también abre la puerta a una moratoria temporal de desalojos para los inquilinos que no puedan cubrir sus rentas debido a la crisis generada por las redadas. Aunque esta medida requerirá una votación independiente, su aprobación permitiría suspender temporalmente los procesos de expulsión mientras los residentes recuperan estabilidad económica.

Los fondos de asistencia estarán disponibles para personas que puedan demostrar afectaciones económicas derivadas de las operaciones del ICE. La Junta de Supervisores prevé que los recursos iniciales se complementen con fondos estatales y federales.

La emergencia abre la puerta a una moratoria de desalojos que protegería a inquilinos que no puedan pagar la renta debido a los efectos económicos de las operaciones del ICE Canva

Cómo avanzan las redadas del ICE en California

Desde que Donald Trump asumió su segundo mandato, las redadas federales se intensificaron en distintas zonas del área metropolitana de Los Ángeles. Agentes del ICE realizaron detenciones en lugares públicos como estaciones de colectivos, lavaderos de autos y comercios, lo que generó un clima de temor entre los inmigrantes, incluso entre quienes tienen residencia legal o ciudadanía estadounidense.

Según datos locales obtenidos por CNN, más de 5000 personas fueron detenidas en operativos recientes. Como consecuencia, muchas familias redujeron sus desplazamientos y algunos trabajadores dejaron de asistir a sus empleos por miedo a ser arrestados. Este fenómeno tuvo repercusiones económicas notables en pequeñas empresas, comercios y servicios esenciales.

“Quiero que nuestros residentes sepan que estamos en esta crisis con ellos, y quiero que tengamos todas las herramientas a nuestra disposición en este esfuerzo”, indicó Hahn. “Por eso, creo que esta proclamación de emergencia no solo tiene una importancia simbólica como mensaje para nuestros residentes, sino que es crucial para nuestra respuesta de cara al futuro”, concluyó.