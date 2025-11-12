Sube el costo: cuánto se paga hoy por un permiso de residencia temporal en EE.UU.

Entrar de forma legal a EE.UU., por razones humanitarias urgentes o de beneficio público significativo, es posible a través de un permiso de permanencia temporal o parole. Esto es lo que se paga en la actualidad por el proceso, luego de que se anunció que subió su costo en octubre.

Cambio de tarifa: cuánto se paga hoy por un parole en EE.UU.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) notificó, a través del Registro Federal, la implementación de una nueva tarifa para el permiso de permanencia temporal, requerida por la Ley HR-1. Ahora el costo es de 1000 dólares, pero la cantidad está sujeta a ajustes anuales por inflación.

A partir del 16 de octubre de 2025, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés) es quien se encarga de cobrar la tarifa a los peticionarios que se encuentra en Estados Unidos y se les otorga el beneficio o un nuevo período del permiso, también llamado re-parole.

“Le notificaremos que debe pagar esta tarifa antes de que podamos aprobar su solicitud, señala la agencia. Agrega que el aviso incluirá las instrucciones de pago y una fecha límite.

Además, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) también serán agencias encargadas de cobrar la tarifa, según el caso

¿Qué es un permiso de permanencia temporal o parole?

Quienes que están fuera de Estados Unidos pueden solicitar un parole basado en razones humanitarias urgentes o un beneficio público significativo. El Uscis ejerce su discreción para otorgar el beneficio que permite a una persona, que de otra manera resulta inadmisible o inelegible, viajar y permanecer en el país norteamericano por un periodo temporal.

Sin embargo, la agencia advierte: “Una persona que viene a Estados Unidos bajo una autorización de permiso de permanencia temporal no ha sido admitida formalmente a Estados Unidos para propósitos de la ley de inmigración”.

El permiso no tiene el propósito de ser utilizado para eludir el trámite de visa y otros sistemas de procesamiento. Si se concede, la agencia especifica la duración del plazo. Usualmente, se otorga por un periodo que no exceda de un año.

Para solicitarlo, se debe presentar al Uscis el Formulario I-131, Solicitud de Documentos de Viaje, Documentos de Permisos de Permanencia Temporal, Registros de Entrada/Salida.

Las 10 excepciones al pago de US$1000 por el parole en Estados Unidos

La HR-1 también establece diez excepciones a la tarifa del permiso de permanencia temporal, siempre que el extranjero demuestre el caso y a consideración del secretario de Seguridad Nacional:

Emergencia médica y falta de tratamiento: el solicitante tiene una emergencia médica y no puede obtener el tratamiento necesario en el país que reside; o la emergencia médica es potencialmente mortal y no hay tiempo suficiente para que sea admitido en Estados Unidos a través del proceso normal de visa.

el solicitante tiene una emergencia médica y no puede obtener el tratamiento necesario en el país que reside; o la emergencia médica es potencialmente mortal y no hay tiempo suficiente para que sea admitido en Estados Unidos a través del proceso normal de visa. Padre/tutor de menor con emergencia médica: aplica cuando el padre o tutor necesita acompañar a un menor con una emergencia médica que requiere atención urgente en Estados Unidos.

aplica cuando el padre o tutor necesita acompañar a un menor con una emergencia médica que requiere atención urgente en Estados Unidos. Donación de órganos o tejidos: permite la entrada a un extranjero que deba donar un órgano o tejido para un trasplante urgente, sin tiempo para tramitar una visa normal.

permite la entrada a un extranjero que deba donar un órgano o tejido para un trasplante urgente, sin tiempo para tramitar una visa normal. Muerte inminente de familiar: se concede el ingreso para permitir al solicitante ver a un familiar cercano antes de su fallecimiento inminente, cuando el tiempo impide obtener una visa regular.

