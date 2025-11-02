En cuánto queda el salario mínimo en Los Ángeles en noviembre 2025

El salario mínimo en Los Ángeles, California, se sitúa en 17,87 dólares por hora y la tasa continuará fijada para noviembre, tras el último aumento establecido el 1º de julio de 2025. La mayoría de los trabajadores de la ciudad percibirán el próximo incremento el mismo día de 2026.

Cuánto aumentó el salario mínimo en Los Ángeles en 2025

La sección 187.02(d) del Código Municipal de Los Ángeles establece que el salario mínimo debe ajustarse de forma anual a los resultados del Índice de Precios al Consumidor (CPI-W). En correspondencia con la normativa, el sueldo en la ciudad de California se actualizó el 1º de julio pasado y pasó de US$17,28 a US$17,87 por hora, con un incremento de US$0,59.

Los Ángeles presenta un sueldo base superior al estatal de California, junto a otras ciudades Freepik

Este salario mínimo corresponde a los trabajadores que se desempeñen al menos dos horas dentro de los límites geográficos de la ciudad y que tengan derecho a percibir esta tasa conforme a la ley estatal de California, según indicó un memorando de la Oficina de Administración de Contratos del gobierno de Karen Bass del 31 de enero de 2025.

El próximo aumento, según lo regula el código, será anunciado el 1º de febrero de 2026 e implementado a partir del primer día de julio de ese año. Los Ángeles presenta un salario mínimo superior al estatal, junto a otras ciudades.

Los trabajadores que no perciban el salario mínimo y cumplan con las condiciones pueden emitir una queja ante las autoridades Freepik

Si el empleador infringe esta disposición, los trabajadores tienen derecho a presentar una queja ante el Departamento de Servicios para Consumidores y Negocios, o ante un tribunal de Justicia, por presunto incumplimiento a la ordenanza sobre el salario mínimo, dentro de un plazo máximo de tres años posterior a la situación denunciada.

Cuál es el salario mínimo para los trabajadores de California

El Estado Dorado presentó la última actualización de esta tasa el 1º de enero de 2025 y continúa en US$16,50 por hora, según detalló el Departamento de Relaciones Industriales (DIR, por sus siglas en inglés). En tanto, los empleadores de restaurantes de comida rápida se rigen por un ajuste que sitúa su salario en US$20 por hora.

El próximo incremento tendrá lugar el 1º de enero de 2026, cuando la suma ascenderá a US$16,90 por hora en California.

Regulado en base a los datos del Índice Nacional de Precios al Consumidor para Asalariados Urbanos y Administrativos (IPC-W) para ajustarse a la inflación, la legislación establece que el salario mínimo no puede reducirse en el estado y que el aumento máximo anual es del 3,5%.

En tanto, existen excepciones para ciertos empleados, como vendedores externos o aprendices contratados regularmente.

Como Los Ángeles, cuáles son las ciudades de California con un salario superior al estatal en 2025

Otras ocho ciudades del Estado Dorado presentan sueldos mínimos por hora superiores al estatal. Los Ángeles supera US$1,37 al salario mínimo de California. El listado lo conforman: