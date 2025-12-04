En Los Ángeles: dónde conseguir comida gratis para Navidad durante diciembre 2025

La alimentación es una preocupación central para muchas familias en Los Ángeles, California. Varias organizaciones y agencias repartirán despensas, productos frescos y comidas calientes durante diciembre de 2025, con campañas activas para apoyar a los hogares golpeados por la situación económica reciente, a días de Navidad.

Dónde conseguir comida gratuita en Los Ángeles en diciembre de 2025

La ciudad y el condado de Los Ángeles contarán con múltiples iniciativas de ayuda alimentaria para residentes que necesiten apoyo durante este mes.

Diversas organizaciones como Food Bank regalan comida cada mes en Los Ángeles (Instagram @countyofla)

Condado de Los Ángeles : debido a que muchas familias fueron afectadas el mes anterior por el cierre del gobierno federal, el condado ofrece ayuda alimentaria a quienes lo necesiten en diciembre. Los afectados pueden llamar al 211 para recibir asistencia, o acudir directamente a la despensa de alimentos más cercana a su domicilio.

: debido a que muchas familias fueron afectadas el mes anterior por el cierre del gobierno federal, el condado ofrece ayuda alimentaria a quienes lo necesiten en diciembre. Los afectados pueden llamar al 211 para recibir asistencia, o acudir directamente a la despensa de alimentos más cercana a su domicilio. Banco Regional de Alimentos de Los Ángeles : el Banco Regional de la ciudad conecta a las personas que lo necesitan con agencias locales que les brindan alimentos frescos y gratuitos. Se puede localizar la despensa más cercana a través de su mapa interactivo.

: el Banco Regional de la ciudad conecta a las personas que lo necesitan con agencias locales que les brindan alimentos frescos y gratuitos. Se puede localizar la despensa más cercana a través de su mapa interactivo. LA County Parks & Recreation : la organización de Parques de la ciudad brinda programas de comida gratuita para jóvenes, adolescentes y adultos mayores de lunes a viernes en los diferentes parques de todo el condado. No es necesario que los jóvenes se registren para recibir la ayuda, pero sí es necesaria para los programas de adolescentes y personas mayores en su página oficial.

: la organización de Parques de la ciudad brinda programas de comida gratuita para jóvenes, adolescentes y adultos mayores de lunes a viernes en los diferentes parques de todo el condado. No es necesario que los jóvenes se registren para recibir la ayuda, pero sí es necesaria para los programas de adolescentes y personas mayores en su página oficial. Together We Thrive : esta organización regala alimentos todos los lunes y viernes del mes, gracias a su asociación con granjas locales de Los Ángeles para poner frutas y verduras de temporada al alcance de quien lo necesita.

: esta organización regala alimentos todos los lunes y viernes del mes, gracias a su asociación con granjas locales de Los Ángeles para poner frutas y verduras de temporada al alcance de quien lo necesita. Nourish LA : es una organización sin fines de lucro que rescata alimentos frescos en buen estado y los distribuye de manera gratuita a las familias del condado. Realiza reparticiones generalmente los fines de semana en zonas como Mar Vista.

: es una organización sin fines de lucro que rescata alimentos frescos en buen estado y los distribuye de manera gratuita a las familias del condado. Realiza reparticiones generalmente los fines de semana en zonas como Mar Vista. Food Forward : a través de agencias asociadas en todo el condado, este grupo se centra en el rescate de frutas y verduras para distribuirlas de manera gratuita.

: a través de agencias asociadas en todo el condado, este grupo se centra en el rescate de frutas y verduras para distribuirlas de manera gratuita. Banco de alimentos Westside: esta despensa ofrece servicios al área occidental del condado de Los Ángeles, como Santa Mónica, Culver City y West Hollywood.

En estos lugares regalan comida todo el mes de diciembre en Los Ángeles (Instagram @countyofla)

Trump amenaza con retener ayuda de SNAP en estados demócratas

El 2 de diciembre, la administración del presidente Donald Trump anunció que a partir de la próxima semana retendrá los beneficios del programa SNAP en la mayoría de los estados liderados por gobernadores demócratas, según ABC.

La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, informó durante una reunión del gabinete que el Departamento solicitó a los estados información sobre los beneficiarios del programa —incluyendo nombres y estatus migratorio— pero varios estados se negaron a proporcionarla y han presentado demandas para bloquear la medida.

Rollins afirmó que esta información es clave para combatir presuntos fraudes dentro del programa de cupones de alimentos.

Nuevos requisitos para el programa SNAP

Cerca de 42 millones de personas en Estados Unidos con bajos o nulos ingresos son beneficiadas cada mes gracias al programa SNAP, lo que se traduce en uno de cada ocho habitantes, según el medio, mientras que el apoyo mensual promedio es de 190 dólares por persona.

Bancos de alimentos brinda alimentos gratis a los más necesitados en Los Ángeles (Instagram @countyofla)

Sin embargo, la reciente ley de Donald Trump, llamada One Big Beautiful Bill Act, incorpora una regla para mantener los cupones de alimentos: las personas de 55 a 64 años deben demostrar que trabajan al menos 80 horas al mes para seguir recibiendo la ayuda.