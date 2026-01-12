En oficial: dónde habrá comida gratis en California del 12 al 17 de enero de 2026

Bancos de alimentos y despensas comunitarias realizarán jornadas de entrega de comida gratis en California entre el 12 y el 17 de enero de 2026, con el objetivo de asistir a personas y familias en situación de inseguridad alimentaria. Durante esa semana se llevarán a cabo varias distribuciones sin necesidad de registro previo, aunque los beneficiarios deberán proporcionar su nombre, el tamaño de su familia y su código postal para recibir la ayuda.

Dónde darán comida gratis en California en enero de 2026

Según informó el medio 2001 Live, el banco de alimentos FIND Food Bank organizará entregas gratuitas en distintos puntos del estado, en los siguientes días y horarios:

Lugares donde dan comida gratis en California en esta semana (FB FIND Food Bank)

Lunes 12 de enero

Mecca Elementary, 65250 Coahilla St., Mecca

Horario: 16.00 a 18.00 hs

Miércoles 14 de enero

West Shores, 2381 Shores Hawk, Salton City

Horario: 8.00 a 10.00 hs

Jueves 15 de enero

P.S. James O. Jessie Desert Highland, 480 W. Tram View, Palm Springs

Horario: 16.00 a 18.00 hs

Viernes 16 de enero

Las Flores Park, 48400 Van Buren St., Coachella

Horario: 7.00 a 9.00 hs

Sábado 17 de enero

Mathis Bros, 81410 Hwy. 111, Indio

Horario: 6.30 a 8.30 hs

Anza Electric Co-Op, 58470 CA 371, Anza

Horario: 9.00 a 11.00 hs

FIND Food Bank distribuye ayuda alimentaria principalmente en el este del condado de Riverside y el sur de San Bernardino. Además, funciona como centro de distribución regional y, junto con su mercado comunitario, brinda asistencia a cerca de 120.000 personas por mes.

Entrega de alimentos semanal en California

Además de estas jornadas especiales, en San Diego se realizan entregas gratuitas de alimentos de manera semanal, a través de distintos bancos de alimentos.

Bancos de alimentos entregarán comida gratis en diferentes puntos de San Diego, California (Facebook/San Diego Food Bank)

Estos lugares cuentan con sitios fijos y móviles donde se reparten alimentos sin costo:

The Jacobs & Cushman San Diego Food Bank : Las personas interesadas pueden buscar su ubicación más cercana a través de su mapa interactivo.

: Las personas interesadas pueden buscar su ubicación más cercana a través de su mapa interactivo. Feeding San Diego: Es otro banco de alimentos que distribuye ayuda alimentaria a las personas de la ciudad. Los interesados pueden localizar la despensa más cercana a través de su sitio web oficial.

Desde las organizaciones recomiendan verificar horarios en redes sociales o comunicarse previamente, ya que durante esta semana hay feriados federales y los cronogramas podrían modificarse.

Salario mínimo en California, migrantes los que menos ganan

Los trabajadores migrantes se encuentran entre los grupos que perciben los salarios más bajos en California, incluso después del aumento del salario mínimo confirmado para este año.

Uno de los mayores bancos de alimentos en EE.UU. anunció cuándo y dónde regalarán comida durante este mes (Unsplash/Thomas Park)

Desde enero de 2026, el salario mínimo en el estado subió a US$16,90 por hora para la mayoría de los empleados. Durante 2025, el promedio era de US$16,50 por hora, con excepciones para trabajadores de restaurantes de comida rápida y centros de salud. En el caso de algunos migrantes, el ingreso llegaba apenas a US$14,95 por hora.

De acuerdo con datos de ZipRecruiter, el salario promedio en California es de US$30 por hora, mientras que entre los trabajadores de origen extranjero ronda los US$18 por hora. Esta diferencia responde, entre otros factores, a que el mercado laboral para migrantes “no está muy activo” en el estado.