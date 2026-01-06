Newsom la firmó en 2024, pero entró en vigor ahora: la ley de California que cambia la forma de comprar
La normativa SB 1053 elimina todas las bolsas de plástico en cajas y autoservicios, prohibiendo incluso las versiones “gruesas” reutilizables
Una nueva ley de California que comenzó a regir el 1° de enero de 2026 impone fuertes restricciones sobre las bolsas de plástico. La legislación, que fue firmada por el gobernador Gavin Newsom, establece un cambio en la normativa y una prohibición, con ciertas excepciones para casos particulares.
California prohíbe las bolsas de plástico mediante la ley SB 1053
La ley fue promulgada por Newsom en septiembre de 2024, aunque recién comenzó a regir en 2026. Según lo que establece el texto de la SB 1053, se modifican las regulaciones sobre las bolsas para llevar en las tiendas y supermercados.
Estos son los puntos más importantes de la normativa:
- Se prohíbe a las tiendas proporcionar, distribuir o vender “bolsas para llevar” que estén hechas de plástico.
- La ley elimina la disposición anterior que permitía el uso de bolsas de plástico más gruesas consideradas “reutilizables”. Esta decisión se tomó porque los legisladores consideraron que los consumidores no las reusaban con frecuencia.
- Incluye tanto modalidad estándar de compra en caja como terminales de auto-pago, recolección en tienda y entrega en la calle y a domicilio.
- En reemplazo, los comercios de California podrán entregar bolsas de papel reciclado, que deben cumplir con ciertos requisitos específicos.
- En el caso de vender estas bolsas, las tiendas deben cobrar al menos 10 centavos extra a los clientes.
- La norma también establece que desde el 1° de enero de 2028, las bolsas de papel deberán contener un mínimo de 50% de materiales reciclados posconsumo.
- Esta norma aplica a supermercados con ventas anuales superiores a US$2 millones, tiendas de al menos 10.000 pies cuadrados (929 metros cuadrados) con farmacia y comercios o licorerías que vendan productos alimenticios.
Las excepciones a la ley que prohíbe las bolsas de plástico en California
Más allá de definir los alcances de las tiendas a las que aplica, la SB 1053 de California también marca ciertas excepciones.
En primer lugar, establece que los beneficiarios de tarjetas Electronic Benefits Transfer (EBT) o cupones del Programa para Mujeres, Bebés y Niños (WIC) deben recibir las bolsas de papel sin el costo extra de US$0,10 que tiene el resto de los clientes.
Además, las bolsas para medicamentos recetados en farmacias, para alimentos sin envolver y para ropa en perchas no se consideran “para llevar”. Esto significa que no aplica la prohibición al plástico.
Otras leyes de California que comenzaron a regir el 1° de enero
Junto con la prohibición a las bolsas de plástico, la llegada del 2026 implicó la entrada en vigor de múltiples leyes:
- AB 692: prohíbe los contratos “stay or pay”, que permitían imponer multas, cargos o deudas si un vínculo laboral terminaba.
- AB 506: regula la venta de mascotas y funciona en conjunto con otras leyes de protección animal.
- AB 544: establece nuevos requisitos de seguridad para las bicicletas eléctricas y para los menores de edad que se transportan a bordo de una.
- SB 294: California obliga a los empleadores a que ofrezcan la opción a trabajadores de designar un contacto de emergencia en caso de ser arrestados.
