Es de Guatemala, limpia autos y explica cómo ganar más de US$83 por hora en California

David, un joven guatemalteco que vive en EE.UU., reveló que llegó a ganar hasta US$500 en solo seis horas con su emprendimiento de car detailer (limpieza y detallado de autos) en San Francisco, California. El migrante latino detalló en TikTok cómo organiza su trabajo y qué tipo de servicios ofrece para alcanzar ese monto.

Qué hace un car detailer y cuánto puede ganar

Un car detailer es un profesional que se dedica a la limpieza profunda de vehículos. Según ZipRecruiter, este servicio incluye:

El aspirado y lavado de asientos.

La limpieza detallada de superficies interiores, entre las que se incluyen los rincones más pequeños del tablero.

El lavado del motor y la carrocería.

. También puede ocuparse de retocar marcas menores en la pintura.

La plataforma explica que esta es una ocupación que exige “atención al detalle, organización y resistencia física”. Esto es porque implica permanecer de pie durante horas y trabajar en distintas condiciones climáticas.

Cómo ganar US$500 en seis horas como car detailing

El creador de contenidos explicó en un video que comenzó con el proyecto de limpieza detallada hace dos meses y que todavía se considera un emprendedor “principiante”.

En ese marco, relató que la jornada en la que alcanzó el ingreso de US$500 tuvo una duración total de seis horas. Esto significa que obtuvo US$83,33 por hora.

David destinó alrededor de tres horas a cada auto

Durante ese tiempo, trabajó sin interrupciones en solo dos vehículos y le destinó alrededor de tres horas a cada uno.

Qué servicios de car detailing ofrece en EE.UU.

El joven guatemalteco se refirió al día que ganó 500 dólares en seis horas. El primer trabajo que realizó durante esa jornada fue sobre una camioneta. Allí efectuó una limpieza completa del interior. Esta incluyó los sillones de tela, que según describió David “estaban muy sucios”.

Al finalizar, mostró el resultado de su trabajo. En las imágenes se observa el estado previo del tapizado, con manchas visibles, y el resultado posterior al tratamiento, sin rastros de suciedad.

Sobre el segundo auto, afirmó que también requirió un servicio integral de limpieza interior. Al respecto, David señaló que no busca “trabajar rápido para sumar más autos”, sino que prefiere cobrar por un “buen servicio” y realizarlo correctamente.

El migrante de 20 años explicó que comparte su experiencia con fines motivacionales. En ese marco, alentó a sus seguidores a reflexionar que, si él pudo emprender pese a su corta edad y su falta de experiencia, también otros pueden animarse a iniciar el proyecto que desean.

Cuánto gana un car detailer en EE.UU. y dónde se paga mejor

Según datos de ZipRecruiter, el salario promedio de un car detailer que trabaja como empleado en Estados Unidos es de US$34.213 anuales. La cifra equivale a:

US$16,45 por hora

US$657 por semana

US$2851 por mes

Según la plataforma, el oficio presenta una dispersión salarial mayor que otros puestos del rubro automotor. Esto abre posibilidades de mejora según la experiencia, la especialización y el lugar de trabajo. Los sueldos anuales van desde US$21.500 hasta US$48.000.

El relevamiento basado en millones de ofertas laborales activas identifica diez ciudades con salarios superiores al promedio nacional: