Es de origen mexicano y sus padres vendían tacos en las calles de Los Ángeles: hoy es la primera universitaria

Lupita Baltazar marcó un hito personal y de su ascendencia tras convertirse en la primera integrante de su familia en graduarse de una universidad. Es hija de inmigrantes mexicanos que llegaron a Los Ángeles y trabajaron durante años como vendedores ambulantes. Esta semana obtuvo su título en la Universidad Estatal de California en Northridge (CSUN, por sus siglas en inglés). El logro refleja el esfuerzo de sus padres, quienes apostaron por su educación para transformar el futuro de las próximas generaciones.

Qué significa ser la primera universitaria en una familia inmigrante

Lupita explicó a Telemundo que el título universitario sintetiza años de sacrificio compartido y sostuvo que “realmente ha valido la pena”. Al respecto, expresó que no solo es relevante a nivel personal, sino también en el plano familiar por ser “la primera que se gradúa”.

Durante la semana se dedicaba a la universidad y los fines de semana ayudaba en el negocio familiar Telemundo

La joven subrayó que recibió el “respaldo constante” de sus padres, quienes crearon su propio negocio como vendedores ambulantes para sostener los gastos y garantizar la educación de sus hijas.

La recién egresada relató que tenían un puesto en el que vendían tacos, enchiladas y burritos. Señaló que se trataba de un empleo competitivo y que ella colaboraba de manera permanente.

Durante la semana, Lupita se dedicaba al estudio. Los fines de semana, en cambio, trabajaba y asumía responsabilidades clave en el negocio. Indicó que estaba a cargo de la administración del dinero y de la atención en inglés, ya que sus progenitores no dominaban el idioma.

El esfuerzo diario detrás del puesto de comida familiar

El grupo familiar está integrado por cinco personas que viven en un pequeño apartamento en Panorama City. Cada fin de semana, debían bajar desde un segundo piso sin ascensor todo lo necesario para montar el puesto de comida.

Lupita recordó que, en varias ocasiones, las autoridades municipales intervenían y los obligaban a retirarse. Esto implicaba perder mercadería y esfuerzo acumulado.

La familia de cinco personas vivía en un pequeño departamento y montaba el puesto cada fin de semana Telemundo

Tras la pandemia, dejaron de vender comida en la vía pública. Lupita señaló que sus padres ya no son vendedores ambulantes y que actualmente se enfocan en otras actividades laborales.

El trabajo de su familia se convirtió en su principal fuente de inspiración para estudiar. La joven explicó que pudo ver todo lo que atravesaron y afirmó que sus padres, con palabras y acciones, siempre le transmitieron un mensaje claro: “No tengas este estilo de vida, busca algo mejor para ti, para tus hijos y para tu generación”.

Su rol como líder estudiantil y referente de primera generación

Mientras cursaba en CSUN, Lupita fue presidenta del Club de Periodistas Latinos. Desde ese espacio, buscó retribuir a la comunidad universitaria y guiar a estudiantes que, como ella, eran primera generación en acceder a la universidad.

La mexicana señaló que muchos no cuentan con una orientación clara para transitar el sistema educativo ni para postularse a empleos.

El club funcionó como un ámbito de acompañamiento y formación. Lupita explicó que impulsaron talleres sobre cómo solicitar pasantías, mejorar cartas de presentación y currículums, y llevar a cabo entrevistas simuladas. Destacó la importancia de practicar en un entorno de confianza para reducir los nervios en instancias laborales.

El trabajo de sus padres fue la principal inspiración para aspirar a un futuro distinto Telemundo

El trabajo desarrollado desde el club fue reconocido por la Escuela de Periodismo de CSUN por su contribución al acompañamiento estudiantil. Tras completar su formación, Lupita se graduó como periodista televisiva con especialización en periodismo en español.

Al referirse a su vocación, expresó que le apasiona la profesión porque le permite contar historias y convertirse en una fuente de ayuda para otras personas y comunidades.

Añadió que la graduación tiene un impacto que trasciende lo individual y afirmó que están “rompiendo maldiciones generacionales”.

Agradecida por el camino recorrido, Lupita sostuvo que el logro representa un ejemplo para sus hermanas y para su entorno cercano.

Una de ellas también estudia en CSUN, mientras que la menor, de 10 años, le expresó su deseo de seguir sus pasos.