Es mexicano y la CBP lo detuvo en California: llevaba una carga ilegal escondida en los asientos de su vehículo

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) lideró un operativo reciente en una estación de San Diego, California, en el que hallaron una carga ilegal de narcóticos. Las sustancias se encontraban escondidas en el interior de un vehículo, debajo de los asientos

Qué hallaron los agentes de la CBP en un vehículo durante un operativo en San Diego

La agencia federal señaló que descubrió una carga mixta de narcóticos en el interior de dos asientos elevados en un vehículo en San Diego. En total eran 11 paquetes que contenían fentanilo, cocaína y heroína. La CBP confiscó las sustancias ilegales en medio de la investigación.

La CBP halló 11 paquetes que contenían fentanilo, cocaína y heroína en los asientos elevados de un vehículo cbp.gov

En un comunicado oficial publicado el lunes 24 de noviembre, las autoridades indicaron que, en torno a las 19 (hora local) del día 19 pasado, oficiales de la CBP realizaron una inspección en la Estación de San Clemente, en la ciudad de California, en la Interestatal 5 en dirección norte.

Cerca de la salida de Basilone Road, los agentes federales detuvieron un vehículo para un operativo secundario, en el que un perro detector de drogas alertó sobre la presencia de narcóticos en los compartimentos traseros.

La CBP realiza inspecciones en los puertos de entrada a Estados Unidos, ya sea por vía terrestre, marítima o aérea Facebook CBP - Facebook CBP

De los 11 bultos, siete paquetes eran de fentanilo, con 16 libras (más de siete kilos) valuados en 138.700 dólares; dos de cocaína, con cinco libras (más de dos kilos) valorados en US$41.800; y dos de heroína, con más de una libra (casi medio kilo) valuados en US$11.400.

El conductor migrante que portaba drogas en su vehículo fue detenido por la CBP

El hombre que conducía el vehículo en el que los agentes federales hallaron la carga ilícita fue identificado como ciudadano mexicano y terminó retenido por la agencia. Según informó la autoridad, enfrentará cargos por la venta y la importación de sustancias controladas.

Asimismo, los narcóticos y el vehículo fueron derivados a una estación cercana de la CBP para iniciar su procesamiento.

La advertencia de la CBP sobre el descubrimiento de sustancias ilegales en operativos

Los agentes federales realizan inspecciones en los puertos de entrada, ya sean por vía marítima, terrestre o aérea, tanto a personas como al equipaje que transportan. Tras el hallazgo del 19 de noviembre pasado, el jefe de la agencia del sector de San Diego, Justin de La Torre, emitió un comunicado al respecto.

"El descubrimiento de fentanilo, cocaína y heroína ocultos en asientos infantiles para automóviles es un preocupante recordatorio de que estas organizaciones terroristas extranjeras hacen todo lo posible para introducir sus productos en nuestro país y nuestras comunidades", aseveró.

La CBP encontró sustancias ilícitas en el interior de los asientos infantiles de un vehículo en un operativo CBP - CBP

Y siguió: “Nuestros agentes se enfrentan a redes criminales despiadadas a diario y estas incautaciones demuestran nuestro firme compromiso de impedir que las drogas peligrosas lleguen a las comunidades estadounidenses“.

En tanto, el organismo instó a la población de EE.UU. a denunciar actividades sospechosas sobre tráfico ilícito de personas, drogas u otros artículos de contrabando, a través de un reporte al 911 o, si es en el sector de San Diego, al (619) 498-9900. Esta iniciativa tiene el objetivo de llamar a la cooperación a la vigilancia de la CBP en las rutas de salida.