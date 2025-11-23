Intentaban pasar a EE.UU. en una Nissan Versa, pero la CBP les descubrió algo inesperado: oculto en carne congelada

Un operativo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) detectó un cargamento sospechoso dentro de un auto con patente de Sonora. El hallazgo ocurrió en el puesto de control fronterizo de la Interestatal 19, cerca de Amado, Arizona, según el informe oficial.

El descubrimiento de CBP en un paquete de carne

El control comenzó el 14 de noviembre, cuando los agentes frenaron un Nissan Versa durante la inspección primaria. La CBP informó que el auto pasó a revisión adicional, donde un escaneo con rayos X mostró “anomalías en el baúl”.

El conductor, un mexicano de 32 años con visa láser, fue detenido y quedó bajo custodia federal CBP - CBP

Los agentes abrieron el compartimento y encontraron paquetes de carne congelada que escondían cuatro envoltorios de metanfetamina. El peso total era de 9,07 kilos.

¿Qué pasó con el conductor del auto?

El detenido es un ciudadano mexicano de 32 años que se presentó en el punto de control con una visa láser, el documento que permite a ciertos visitantes mexicanos ingresar a las zonas fronterizas de Estados Unidos por períodos cortos sin necesidad de una visa B1/B2.

Según informó la CBP, el individuo quedó arrestado en el lugar y pasó a custodia federal mientras inicia el proceso correspondiente. La agencia señaló que enfrentará un proceso formal por contrabando de narcóticos.

El jefe interino Henry Laxdal elogió la labor de los agentes y advirtió que los contrabandistas “se ponen creativos”, pero los equipos no bajan la guardia cbp.gov

La respuesta de la CBP

El jefe interino del Sector Tucson, Henry Laxdal, dedicó un reconocimiento especial a la labor de los agentes involucrados. Enfatizó que la respuesta de los equipos reflejó su preparación constante y su capacidad para enfrentar tácticas cada vez más elaboradas. En el comunicado oficial, señaló: “Por más que los contrabandistas intenten ponerse creativos, nuestros equipos no bajan la guardia”.

Luego reforzó su mensaje con otra afirmación que resume el impacto operativo del caso: “Su trabajo impidió que una cantidad extraordinaria de droga llegara a las calles de Estados Unidos”.

La agencia también reiteró información institucional relevante sobre su estructura y alcance. Recordó que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza está integrada por más de 67.000 agentes distribuidos en distintas áreas de supervisión, vigilancia y control.

La CBP frustra un intento de ocultar droga en un camión

El 18 de noviembre de 2025, la CBP también informó que oficiales de Operaciones de Campo en el puerto de entrada de Laredo incautaron 132 kilos de presunta metanfetamina. La droga estaba oculta dentro de un camión tipo box truck que transportaba baterías a través del puente Colombia-Solidarity.

Un can detector y un sistema de inspección no intrusiva revelaron 40 paquetes de droga ocultos entre las baterías cbp.gov

Según la información difundida, el procedimiento comenzó cuando un oficial remitió el vehículo a inspección secundaria. Allí, un equipo canino detectó indicios de narcóticos y un sistema de inspección no intrusiva confirmó anomalías dentro de la carga. La revisión detallada permitió ubicar 40 paquetes ocultos entre las baterías, todos con metanfetamina, cuyo valor estimado asciende a US$2.604.215.

El director del puerto, Alberto Flores, destacó el rol de los agentes en la detección del cargamento. Declaró que los oficiales “mantuvieron una vigilancia estricta y cortaron de raíz un intento significativo de contrabando”, y sostuvo que acciones como esta “validan los esfuerzos continuos de seguridad fronteriza” porque impiden que esas sustancias lleguen a las calles de EE.UU.