Esta es la ciudad más cara para alquilar en California en 2025, según un informe

California es uno de los territorios con mayor alto costo de vida en Estados Unidos, aunque también recibe a muchos nuevos residentes que lo eligen por otros aspectos, como la calidad educativa o la oferta de actividades. Dentro del estado, una ciudad se posicionó como la más cara para alquilar en 2025, según un reciente estudio.

Cuál es la ciudad más cara para alquilar en California en 2025

El informe de Out of Reach, perteneciente a la Coalición Nacional de Vivienda para Bajos Ingresos, señaló que Santa Cruz es la región con mayor valor de la vivienda al mes para los inquilinos este año, en relación a la necesidad de ingresos del hogar para vivir cómodamente. El estudio determinó que se debe destinar el 30% del salario en la propiedad y que se tiene que ganar 168 mil dólares para cubrir los costos de un apartamento tipo estudio.

Los habitantes de Santa Cruz necesitan un salario de US$81,21 la hora para costear una vivienda de dos habitaciones Expedia

Para vivir en el área metropolitana de Santa Cruz-Watsonville, se requiere un ingreso de US$81,21 por hora si se toma como referencia una casa de dos habitaciones.

Asimismo, a esta ciudad del Estado Dorado le siguen otras en la escala, como:

San Jose - Sunnyvale - Santa Clara : con US$66,27 por hora.

: con US$66,27 por hora. San Francisco HMFA : con US$63,81 por hora.

: con US$63,81 por hora. Santa María - Santa Bárbara : con US$58,23 por hora.

: con US$58,23 por hora. Salinas: con US$57,35 por hora.

Santa Cruz se posicionó como la ciudad más cara para vivir de alquiler en California Expedia

Según datos de Apartments.com, el alquiler promedio de una vivienda en Santa Cruz es de US$2597 al mes y contempla un espacio para los departamentos medio de un poco más de 52 metros cuadrados. Los valores de 2025 indicaron un incremento del 0,6% con respecto al año anterior y se situaron un 59% por encima del promedio nacional en Estados Unidos, de US$1637.

Según el tipo de vivienda, los alquileres en la ciudad de California oscilan entre:

Un estudio de 36 metros cuadrados: US$2278.

Con una habitación, de 52 metros cuadrados: US$2597.

Con dos habitaciones, de 75 metros cuadrados: US$3592.

Con tres habitaciones, de 64 metros cuadrados: US$3195.

Cuál es el salario promedio requerido para alquilar una vivienda en California

El 44% de los residentes de California son inquilinos, según indicó el estudio de 2025, que conforman casi seis millones de hogares, y presentan un salario promedio de US$31,47 por hora, mientras que el mínimo estatal se ubica en US$16,50.

En este contexto, el informe destacó que es frecuente que los habitantes que alquilan una vivienda en la región incrementen sus jornadas laborales a 120 horas a la semana o incluso adquieran otro empleo a tiempo completo para costear sus gastos.

El Estado Dorado cuenta con casi seis millones de hogares de inquilinos Redfin

El informe también detalló los rasgos generales para el estado, donde se necesita un ingreso de US$49,61 por hora para cubrir los gastos de una propiedad de dos habitaciones al mes.

Los datos para otras dimensiones que proporcionó el análisis son: