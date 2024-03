Escuchar

Los inmigrantes indocumentados de California podrían tener una nueva oportunidad para cumplir el sueño de ser dueños de su primera casa. Se trata del Proyecto de Ley 1840, que busca ampliar la elegibilidad del programa California Dream for All (Sueño Californiano para Todos), mismo que aún no contempla el estatus migratorio de los beneficiarios.

El California Dream for All, lanzado en marzo de 2023 por la Agencia de Financiamiento de Vivienda de California (CalHFA, por sus siglas en inglés), ofrece préstamos por un valor de hasta el 20% del precio de compra de una casa, sin acumular intereses ni requerir pagos mensuales. Los participantes solo deben reembolsar el monto del préstamo original junto con el 20 % del valor de apreciación de la vivienda en el momento de su reventa o refinanciación. El objetivo del programa es facilitar la adquisición de una primera propiedad a personas de bajos y medios ingresos.

A través del programa California Dream for All se apoyará a compradores de primera generación para adquirir una casa Freepik

¿De qué trata la ley que busca extender a los beneficiarios?

Por su parte, el asambleísta Joaquín Arámbula presentó en enero pasado el Proyecto de Ley 1840 para que los inmigrantes indocumentados también puedan recibir el beneficio si califican como “compradores de vivienda por primera vez”. “Históricamente, ser propietario de una vivienda ha sido el principal medio de acumular riqueza generacional en Estados Unidos. Los beneficios sociales y económicos de ser propietario de una vivienda deberían estar disponibles para todos”, enfatizó Arámbula en diálogo con Los Angeles Times.

Por su parte, el alcalde de la ciudad de El Cajón, Bill Wells, se manifestó en contra de esta modificación: “Los ciudadanos legales deberían ser los primeros en comprar casas y recibir asistencia, no las personas que no son de este país. No deberíamos poner al frente de la fila a personas que no han pagado sus cuotas”.

Los cambios del California Dream for All para 2024

El programa California Dream for All tuvo que ser suspendido menos de dos semanas después de su implementación, en marzo de 2023. Es que, en apenas 11 días, se inscribieron alrededor de 2300 personas y completaron el límite de solicitudes. Para que no suceda lo mismo que el año pasado, se efectuó un cambio en el sistema de aplicación para este 2024.

En específico, los beneficiarios no conseguirán un lugar por orden de llegada, sino a través de una lotería. De esa manera, todos los interesados en ser elegidos para recibir estos préstamos tienen que enviar una solicitud y esperar hasta abril que se lleve a cabo el sorteo. Las autoridades estiman que entre 1700 y 2000 ganadores recibirán vales y luego tendrán 60 días para gastar el dinero en la compra de una casa.

El programa California Dream for All ofrece hasta el 20% del precio de compra de una vivienda Unplash/Gustavo Zambelli

Esta no es la única modificación. También hay cambios en el umbral de elegibilidad de ingresos: antes era del 150% del área media de un condado y ahora se redujo al 120%. Es decir que, para poder aplicar, los solicitantes deben ganar menos de ese umbral de manera anual. Se trata de un ajuste para garantizar una distribución de fondos más justa, a quienes realmente los necesitan. En el condado de Los Ángeles, por ejemplo, el umbral es de 155 mil dólares.

Requisitos del California Dream for All

Los interesados deben completar una solicitud de preinscripción para evaluar su elegibilidad a través del portal de preinscripción de Dream For All (DFA), donde deberán cargar la carta de aprobación previa del prestamista aprobado por CalHFA.

para evaluar su elegibilidad a través del portal de preinscripción de Dream For All (DFA), donde deberán cargar la carta de aprobación previa del prestamista aprobado por CalHFA. Los solicitantes calificados serán seleccionados al azar, en una lotería , para recibir un vale una vez que el portal cierre los registros.

, para recibir un vale una vez que el portal cierre los registros. El estado donará hasta el 20% del precio de compra, o 150 mil dólares, lo que sea menor. Luego se reembolsará el préstamo , más una parte de la apreciación de la vivienda cuando se venda en el futuro.

, más una parte de la apreciación de la vivienda cuando se venda en el futuro. Al menos un solicitante debe ser residente de California.

Al menos un solicitante debe ser un comprador de vivienda de primera generación, que se refiere a aquel que no ha tenido el título o interés de propiedad, o haber sido nombrado en una hipoteca de una casa en EE.UU. en los últimos siete años.