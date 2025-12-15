“Está todo ahí”: los nervios de Gavin Newsom ante la publicación de su autobiografía

A dos meses del lanzamiento de su autobiografía, el gobernador de California, Gavin Newsom, admitió que se siente nervioso por cómo lo interpretarán los lectores, tanto los potenciales votantes de Estados Unidos como los familiares y allegados que menciona entre sus páginas. A pesar de tratarse del tercer libro del líder demócrata, este conlleva un toque diferente por su contenido.

Qué dijo Gavin Newsom sobre la publicación de su autobiografía

Newsom sacará a la luz muy pronto Young Man in a Hurry, una autobiografía que contó con la colaboración de Mark Arax, quien fue reportero de Los Angeles Times.

En un momento en el que el gobernador actual de California ha sido señalado como posible contendiente en las elecciones presidenciales de 2028 y en el que sus diferencias con Donald Trump persisten, él reconoció sentirse nervioso con la llegada de la fecha oficial de la publicación.

"Siendo honesto, esto tiene un costo", expresó Newsom en declaraciones en la reunión del Comité Nacional Demócrata California, el 11 de diciembre pasado, según consignó Los Angeles Times.

Newsom es uno de los 15 gobernadores actuales de Estados Unidos que no podrán buscar la reelección en 2026.

“¿Cómo se leerá esto?"

Una de las condiciones de la colaboración del periodista en la autobiografía de Newsom fue que el gobernador del Estado Dorado debía mostrar transparencia en sus palabras y recuerdos. “Está todo ahí”, argumentó Newsom para justificar su sensación de leve temor.

Y agregó: “Luego, lees ciertas cosas y te preguntas: ‘Oh, ¿cómo se leerá esto?’“. A pesar de que no puede presentarse a la reelección estatal por el límite de mandatos, el gobernador de California indicó que su leve preocupación se dirigió a las personas que menciona entre sus líneas, como familiares, amigos o figuras de la política.

“Este es un libro verdaderamente vulnerable. Fue increíblemente difícil, incluso doloroso, de escribir", expresó Newsom en su video de presentación.

Gavin Newson, gobernador de California, y su pareja Jennifer Siebel tuvieron cuatro hijos X | @JenSiebelNewsom

Cuándo se publica la autobiografía de Newsom y qué temas trata

Young Man in a Hurry saldrá a la luz el 24 de febrero de 2026, con una historia sobre la infancia y el crecimiento del gobernador de California.

En su promoción, Newsom precisó que abordó las complejidades de su vida, su familia, sus ambiciones y sus dudas a lo largo de su trayectoria personal y profesional, como en su paso por la alcaldía en San Francisco. Así, indicó que sus palabras en el libro exploran la dicotomía de crecer entre la riqueza y la modestia, como un “forastero” en ambos mundos.

Newsom reveló los temas que aborda en su autobiografía, que se publicará en 2026 Godofredo A. Vásquez - AP

“Es una historia sobre las personas que, para bien o para mal, nos hacen quienes somos (me hicieron quien soy), las esperanzas que nos impulsan, los fracasos que nos hacen tambalear y la inmensa carga de dolor y de arrepentimiento", profundizó el líder estatal.

Así, el libro abordaría cómo sus antepasados y figuras presentes influyeron en su camino, además de sus logros políticos, su diagnóstico de dislexia en la infancia, mirada hacia los californianos y papel como padre.

La meta de la publicación de la autobiografía de Newsom: a quién se la dedica

Gavin Newsom tiene cuatro hijos con su esposa Jennifer Siebel y no dudó en dedicarles la publicación de su obra. El demócrata enfatizó que se trata, en gran parte, de “un regalo“, que espera que les sirva en el futuro.

"Es para que algún día les ayude a comprender las paradojas que dan forma a su educación", puntualizó. A su vez, tiene la intención de que los lectores se identifiquen con su sinceridad y sus complejidades.