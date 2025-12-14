De Florida a California: qué gobernadores estadounidenses no pueden ser reelegidos en 2026

Las elecciones para gobernador previstas para noviembre de 2026 marcarán un punto de inflexión en distintos estados de Estados Unidos, ya que una parte importante de sus líderes políticos alcanzará el límite de permanencia permitido por ley. Varios mandatarios concluirán su período y no podrán volver a competir, como en los casos de Gavin Newsom en California y Ron DeSantis en Florida, lo que redefinirá las estrategias de cada partido y modificará el mapa del poder local.

Cuántos estados eligen gobernador en 2026 y cómo funcionan los límites de mandato

Las elecciones de 2026 incluirán comicios para gobernador en 36 estados, además de en algunos territorios. Este grupo corresponde, salvo excepciones, al ciclo electoral iniciado en 2022, con la salvedad de Nuevo Hampshire y Vermont, donde los mandatarios cumplen períodos de dos años y renovaron sus cargos en 2024.

En 2026 se elegirán 36 gobernadores en Estados Unidos MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

En la mayoría de los estados rige la prohibición de postularse a un tercer mandato consecutivo, una regla que obliga a numerosos gobernadores a abandonar el cargo una vez completados dos períodos seguidos de cuatro años.

En total, 15 gobernadores no podrán buscar la reelección en 2026. Entre ellos se encuentran nueve republicanos y seis demócratas, todos impedidos por las normas estatales.

Pero también existen dos casos particulares: una gobernadora republicana que decidió no ir por otro término y un demócrata que lleva más de un mandato, pero solo se le contabiliza el segundo.

Los gobernadores que no podrán competir: estado por estado

A continuación, un repaso detallado de los mandatarios que alcanzarán el límite de períodos o que directamente no seguirán en la carrera.

Republicanos que no podrán ser reelegidos

La lista de gobernadores republicanos que completarán su ciclo en 2026 abarca estados de peso político, como por ejemplo Florida:

Ron DeSantis, de Florida, es el gobernador republicano de mayor peso que no podrá ser reelecto AP Foto/Alex Brandon

Brian Kemp (Georgia) : asumió en 2019 y atraviesa su segundo mandato. La ley estatal le impide aspirar a una tercera gestión consecutiva.

: asumió en 2019 y atraviesa su segundo mandato. La ley estatal le impide aspirar a una tercera gestión consecutiva. Mike DeWine (Ohio) : ocupa la gobernación desde 2019, cumplió dos períodos y no puede buscar un tercero.

: ocupa la gobernación desde 2019, cumplió dos períodos y no puede buscar un tercero. Kevin Stitt (Oklahoma) : gobierna desde 2019 y también alcanza el máximo permitido por las normas locales.

: gobierna desde 2019 y también alcanza el máximo permitido por las normas locales. Henry McMaster (Carolina del Sur) : está en funciones desde 2017 y al completar su tercer mandato consecutivo quedará inhabilitado para continuar.

: está en funciones desde 2017 y al completar su tercer mandato consecutivo quedará inhabilitado para continuar. Bill Lee (Tennessee) : mandatario desde 2019, finaliza en 2026 su segundo período, el último autorizado por ley.

: mandatario desde 2019, finaliza en 2026 su segundo período, el último autorizado por ley. Mark Gordon (Wyoming) : conduce el estado desde 2019 y llegará al final de su segundo mandato, lo que lo excluye de la contienda electoral.

: conduce el estado desde 2019 y llegará al final de su segundo mandato, lo que lo excluye de la contienda electoral. Kay Ivey (Alabama) : en el cargo desde 2017. Cumple su tercer mandato y no podrá reelegirse.

: en el cargo desde 2017. Cumple su tercer mandato y no podrá reelegirse. Ron DeSantis (Florida) : asumió en 2019 y completa su segundo período. También queda impedido de presentarse nuevamente.

: asumió en 2019 y completa su segundo período. También queda impedido de presentarse nuevamente. Mike Dunleavy (Alaska): su segundo término comenzó en 2018 y, por límite constitucional, no podrá presentarse

A estos se les suma el caso especial de Kim Reynolds, gobernadora de Iowa. Llegó al cargo en 2017 y actualmente está en su tercer término. La Constitución estatal le permite volver a reelegir, pero ella prefirió retirarse.

Demócratas que no podrán ser reelegidos

Entre los gobernadores demócratas también figuran varios nombres relevantes que quedarán fuera de competencia por los límites de mandato:

El gobernador de California Gavin Newsom, no podrá ser reelecto Godofredo A. Vásquez - AP

Laura Kelly (Kansas) : asumió en 2019 y finaliza su segundo período, lo que imposibilita que continúe.

: asumió en 2019 y finaliza su segundo período, lo que imposibilita que continúe. Janet Mills (Maine) : al igual que Kelly, gobierna desde 2019 y completa su ciclo máximo permitido.

: al igual que Kelly, gobierna desde 2019 y completa su ciclo máximo permitido. Gretchen Whitmer (Michigan) : líder estatal desde 2019, termina su segundo mandato y no podrá buscar un tercero.

: líder estatal desde 2019, termina su segundo mandato y no podrá buscar un tercero. Michelle Lujan Grisham (Nuevo México) : en el poder desde 2019, quedará excluida por la limitación de períodos consecutivos.

: en el poder desde 2019, quedará excluida por la limitación de períodos consecutivos. Gavin Newsom (California) : uno de los mandatarios más conocidos del país, gobierna desde 2019 y completa en 2026 su segundo período consecutivo, lo que le impide volver a presentarse.

: uno de los mandatarios más conocidos del país, gobierna desde 2019 y completa en 2026 su segundo período consecutivo, lo que le impide volver a presentarse. Jared Polis (Colorado): está en pleno segundo mandato, que comenzó en 2019. No podrá presentarse para la reelección.

Entre los demócratas hay un caso particular: el de Daniel McKee, de Rhode Island. Asumió el cargo en marzo de 2021 al renunciar Gina Raimondo.

Luego, ganó su primer mandato completo en noviembre de 2022, por lo tanto, podrá ser reelecto debido a que solo se le cuenta el ciclo 2022-2026.