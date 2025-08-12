Gavin Newsom advierte que Trump busca militarizar ciudades y lanza una grave acusación: “Usará métodos engañosos”

Donald Trump anunció el envío de efectivos de la Guardia Nacional a Washington D.C. el lunes 11 de agosto y ordenó que el Departamento de Policía Metropolitana (MPD, por sus siglas en inglés) sea controlado bajo rango federal. En ese sentido, el gobernador de California, Gavin Newsom, apuntó contra el mandatario estadounidense sobre sus futuras intenciones.

Qué dijo Gavin Newsom sobre Donald Trump por su acción en Washington D.C.

El demócrata expresó su postura frente a la decisión de Trump en la capital de Estados Unidos e hizo una advertencia sobre las políticas que podría implementar próximamente el presidente. “Esto es lo que hacen los dictadores”, apuntó en su perfil oficial de X el lunes.

El mensaje de Newsom contra el envió de efectivos por parte de Trump x/@GavinNewsom

“Apenas estaba calentando motores en Los Ángeles”, señaló el líder estatal, que hizo referencia al envío de efectivos de la Guardia Nacional por parte del republicano cuando se desarrollaron las protestas migrantes en la ciudad a principios de junio pasado. Las concentraciones comenzaron tras el incremento de las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el territorio.

Y siguió: “Él usará métodos engañosos para militarizar cualquier ciudad que quiera en EE.UU.”.

La semana pasada, el presidente estadounidense manifestó sus intenciones de ejercer control sobre Washington D.C., luego de que un exempleado del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) fuera atacado en un intento de robo de un vehículo en la zona.

En ese sentido, Trump aseveró que “la delincuencia” en la capital de ese país estaba “totalmente fuera de control” y que tomaría las medidas necesarias para abordar la situación. “Si esto continúa, voy a ejercer mi poder y federalizar esta ciudad. ¡Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande!“, señaló.

Efectivos de la Guardia Nacional en Los Ángeles el 10 de junio del 2025. (AP foto/Eric Thayer) Eric Thayer - FR171986 AP

El mandatario republicano hizo énfasis en que miembros de pandillas de la ciudad “atacan, asaltan, mutilan y disparan indiscriminadamente a ciudadanos inocentes” y alegó que los autores de esos delitos piensan que no recibirán consecuencias legales y penales, por lo que decidió iniciar acciones en la capital.

La postura de Newsom sobre el envío de efectivos de la Guardia Nacional de Trump a ciudades

En declaraciones recientes, Trump advirtió que envió alrededor de 800 efectivos de la Guardia Nacional para “restablecer la ley, el orden y la seguridad pública en Washington D.C.”. Una acción similar a la que desarrolló previamente en Los Ángeles, dado que los agentes apoyarán en tareas de logística, transporte y vigilancia de instalaciones.

Además, señaló que activó la sección 740 de la Ley de Autonomía para colocar al MPD bajo autoridad federal.

Newsom se mostró en contra de estas acciones previamente, cuando el mandatario envió a más de 4000 miembros de esa fuerza a la ciudad de California. El líder estatal lo definió como “un abuso de poder” y destacó su impacto en las comunidades locales.

El gobernador Gavin Newsom exigió el retiro inmediato de los 4000 efectivos de la Guardia Nacional desplegados en Los Ángeles por orden de Trump x.com/CAgovernor

“Trump ha secuestrado a la Guardia Nacional de California, arrebatándoles la responsabilidad de responder a los incendios forestales, la seguridad pública y combatir el narcotráfico para escenificar un teatro político en Los Ángeles”, escribió en su perfil de X el 21 de julio pasado.

Y siguió: “Ha ignorado a los líderes locales y ha puesto vidas en peligro. Esta apropiación del poder debe terminar ya”.