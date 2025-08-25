Gavin Newsom le cambió el nombre a MAGA y se volvió viral: la nueva táctica del gobernador de California contra Trump

Gavin Newsom, gobernador de California, se hizo viral en los últimos días por imitar el estilo de publicación del Donald Trump en sus redes sociales. Entre sus mensajes más populares, se destacó la búsqueda de un nuevo significado para “Make America Great Again” (MAGA, por sus siglas en inglés), lema utilizado por el presidente de EE.UU.

“Nuevo MAGA”, la estrategia comunicativa de Gavin Newsom

La nueva grilla de contenidos del gobernador comenzó la semana pasada, cuando sus publicaciones en redes sociales estaban escritas en mayúscula con un tono más mordaz y ofensivo.

El estilo de publicaciones de Newsom pasó a contar con escritos en mayúsculas y una tonalidad más mordaz, similar al estilo de Donald Trump X/@GovPressOffice

“¡FOX (“EDITA LAS CINTAS”) DEBE CANCELAR SUS PÉSIMAS PELÍCULAS DE FIN DE SEMANA INMEDIATAMENTE! SON MUY DESHONESTOS Y LO ÚNICO QUE HACEN ES DENUNCIARME A MÍ, GAVIN C. NEWSOM, EL GOBERNADOR FAVORITO DE ESTADOS UNIDOS (¡Y MUCHOS DICEN QUE EL MÁS GUAPO DE LA HISTORIA, GRACIAS!)“, detalló la cuenta de la gobernación de California en X.

Poco después de este nuevo cambio, Newsom -irónico- anunció el nuevo significado del movimiento MAGA: "Make America Gavin Again" (“Haz que Estados Unidos vuelva a ser Gavin”, en español).

Según The New York Times, el gobernador buscaría que los demócratas comprendan a mayor escala el movimiento MAGA para captar mayores votantes X/@GavinNewsom

“¡PRONTO ‘MAGA’ TENDRÁ UN SIGNIFICADO COMPLETAMENTE NUEVO! ¡PRÓXIMAMENTE PARA SU PRÓXIMO DESFILE DE BARCOS! ¡SON MUY BIENVENIDOS, PATRIOTAS!“, escribió el gobernador en sus redes sociales sobre el nuevo significado de MAGA.

Bajo este nuevo lema del MAGA, Newsom consolidó su propia tienda de mercancía con productos similares a los vendidos por Trump. Entre ellos se encuentra la gorra roja con la frase "Make America Gavin Again" y la bandera de California con la frase "Don’t Poke The Bear".

La historia detrás de la nueva estrategia de Gavin Newsom

El nuevo estilo de Newsom es una respuesta directa a la administración Trump. Según consignó The New York Times, el gobernador buscaría servir “de espejo” en relación con las formas de comunicar del presidente.

Gavin Newsom buscaría remarcar el estilo de confrontación que tiene Donald Trump en redes sociales MANDEL NGAN - AFP

“Seguimos su ejemplo”, estipuló Newsom en una conferencia de prensa, de acuerdo con el medio citado. “Si tienen problemas con lo que yo publico, sin dudas deberían tenerlos por lo que él publica como presidente”.

Izzy Gardon, directora de comunicaciones del gobernador, estipuló que la idea tuvo sus bases durante los incendios forestales de Los Ángeles. Al darse cuenta de que sus comunicados en redes no hacían efecto, decidieron optar por un estilo más detractor contra sus críticos.

Las críticas al nuevo estilo de Gavin Newsom

La respuesta a la nueva estrategia de Newsom no tardó en llegar. Abigail Jackson, portavoz de la Casa Blanca, le aseguró al medio citado que no les sorprendía el nuevo cambio del gobernador porque no era auténtico.

Abigail Jackson, portavoz de la Casa Blanca, acusó a Newsom de no ser auténtico en su nueva estrategia de comunicación Office of California Governor

“Nada en Newsc... es auténtico, desde sus respuestas ensayadas hasta sus posturas políticas cambiantes; siempre va a donde le dé la gana”, sostuvo Jackson en un correo electrónico. “Tiene sentido que intentara imitar la exitosa estrategia de comunicación del presidente, pero el comportamiento de Gavin se está volviendo extraño a estas alturas”, agregó.

Presentadores de Fox News también se mostraron en contra del gobernador, a quien acusaron de tener una actitud “infantil”.

“Tiene un gran cargo como gobernador de California, pero si quiere un cargo aún más importante, tiene que ser un poco más serio”, sostuvo la presentadora Dana Perino, según reportó Msnbc.