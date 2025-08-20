Karen Bass reaparece y habla de Washington D.C.: el guiño a Gavin Newsom y su cuestionamiento a Donald Trump

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, advirtió a las ciudades que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tendría en la mira y cuestionó sus acciones en Washington D.C. A su vez, hizo un guiño al gobernador de California, Gavin Newsom.

Qué dijo Karen Bass sobre Trump y Washington D.C.

El mandatario republicano desplegó 800 efectivos de la Guardia Nacional a la capital de ese país, con el objetivo de “restaurar la seguridad” por un presunto alto índice de criminalidad, y tomó el control de la policía metropolitana. La funcionaria de Los Ángeles apuntó contra las medidas de la administración federal.

Karen Bass cuestionó las acciones de Trump en Washington D.C. Captura CNN

En declaraciones a CNN, Bass señaló que no mantiene conversaciones activas en la actualidad con el gobierno federal, ni con el presidente, ni con la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. En tanto, criticó las acciones de Trump en Washington D.C.: “Tenemos leyes que dicen que el Ejército estadounidense no puede usarse para resolver problemas internos. En mi opinión, la administración ya ha violado eso”.

“Es un experimento. Porque están poniendo a prueba el sistema legal y también la voluntad del pueblo estadounidense”, puntualizó la alcaldesa de la ciudad de California.

A su vez, expresó que está en constante contacto con el gobernador del Estado Dorado y que ambos rechazan lo que ocurre en Los Ángeles, donde el mandatario republicano también envió en junio pasado efectivos federales ante las protestas migrantes llevadas a cabo por las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Trump envió efectivos de la Guardia Nacional a Washington D.C. Jacquelyn Martin - AP

En ese sentido, advirtió que el caso de Washington D.C. “es distinto” porque se trata de una ciudad que no posee un estado, aunque “debería serlo”. “Aún hay leyes que dicen que el presidente puede tomar el control, pero solo por 30 días. Veremos si el gobierno de Trump cumple la ley”, sentenció.

Asimismo, Bass advirtió a la población y administraciones de los territorios que Trump tendría en la mira y mencionó a Chicago (Illinois), Nueva York (Nueva York), Baltimore (Maryland) y Oakland (California). “Llamo a todo esto, un experimento para ver hasta dónde puede llegar la administración federal a tomar control de ciudades y estados”, dijo.

“Intentan de una forma en Los Ángeles, basados en la migración y atacando a los latinos, y de otra forma en D.C., donde la mayoría de las personas de las que hablan son afroamericanas. Vemos que intentan enfrentar unos contra otros, pero no va a funcionar, porque entendemos la situación de los otros y que es la misma lucha”.

Karen Bass se refirió a las deportaciones de migrantes en Estados Unidos

La alcaldesa de Los Ángeles también mencionó la situación del territorio que lidera Newsom. “En California, como estado, la administración le quitó el poder a nuestro gobernador, quien controla la Guardia Nacional, y el presidente le quitó ese poder y después la envió a Los Ángeles”, señaló.

Karen Bass cuestionó las deportaciones de migrantes en EE.UU. Marcio Jose Sanchez - AP

En ese sentido, se refirió a las deportaciones masivas que ordenó la administración de Trump de migrantes. “Están experimentando con deportar a personas a países donde no nacieron y donde no tienen ciudadanía. ¿Van a deportar estadounidenses solo por estar en la calle? Eso es extremo y quiero decir que algo así nunca podría suceder", indicó sobre la advertencia del mandatario de que las personas sin hogar deben abandonar Washington D.C.

Y agregó: “Pero también habría dicho hace seis meses que lo que está ocurriendo hoy en nuestras calles nunca podría haber pasado”. Para concluir, la alcaldesa puntualizó que las ciudades “deben permanecer unidas” y citó como ejemplo a Washington D.C. y Los Ángeles.