Gavin Newsom vs. Arnold Schwarzenegger: el gobernador respondió las críticas con un guiño al pasado del actor

El cruce político entre Gavin Newsom y Arnold Schwarzenegger sumó un nuevo capítulo con un tinte inesperado de humor y cine de los años ochenta. En medio de la fuerte disputa por la Propuesta 50, sobre el rediseño de mapas electorales, el gobernador de California decidió responder a las críticas del exmandatario estatal republicano con un meme de la película Twins (1988).

Newsom publicó en su cuenta oficial de X un meme en el que se observa una secuencia de Twins. En la primera viñeta, el personaje interpretado por Danny DeVito le dice al de Schwarzenegger: “Tengo algo para ti”. En la segunda, la frase se reemplaza por un cartel con la leyenda “Yes on 50”, el eslogan que impulsa la propuesta del gobernador demócrata para rediseñar los distritos del Estado Dorado.

El guiño cinematográfico tuvo un trasfondo político directo: el actor Danny DeVito aportó 1000 dólares a la campaña de Newsom para impulsar la Propuesta 50, según reveló el analista de datos políticos Rob Pyers.

La reacción se interpretó como una burla de Newsom hacia Schwarzenegger, quien emergió como uno de los principales críticos de su plan de rediseñar temporalmente los distritos congresionales en California. La respuesta con humor se convirtió en tendencia en redes sociales y marcó un contraste con el tono que hasta ahora había dominado el debate.

El trasfondo de la pelea entre Newsom y Schwarzenegger: la Propuesta 50 en California

La raíz del enfrentamiento entre ambos se encuentra en la llamada Election Rigging Response Act, conocida como Propuesta 50. Newsom firmó este paquete de leyes en Sacramento con el objetivo de contrarrestar lo que describió como intentos republicanos de “secuestrar el proceso democrático”.

La medida surgió como reacción al rediseño de mapas electorales en Texas, impulsado por Donald Trump y Greg Abbott. Para el gobernador de California, la estrategia de los republicanos amenaza con desequilibrar la representación en la Cámara de Representantes, con el fin de favorecer al Partido Republicano de cara a las elecciones de 2026.

La Legislatura estatal californiana aprobó el proyecto contrarreloj, con el propósito de incluirlo en la boleta electoral del próximo 4 de noviembre. Newsom presentó la iniciativa como una herramienta que entrega a los votantes el poder de responder directamente a los intentos de manipulación electoral.

“Los californianos fueron blanco directo de la administración Trump y tendrán la opción de contraatacar”, señaló en la firma del proyecto, de acuerdo con el comunicado oficial del gobierno estatal.

La oposición de Schwarzenegger a la propuesta de Newsom: su legado en juego

Arnold Schwarzenegger gobernó California entre 2003 y 2011. Durante su mandato, impulsó una reforma que quitó a los políticos la potestad de diseñar distritos y la transfirió a una comisión ciudadana independiente. La medida, aprobada por los votantes, buscó evitar que un partido alterara las reglas en beneficio propio, lo que se conoce como gerrymandering.

El exgobernador ve en la Propuesta 50 una amenaza directa a ese legado. Según su jefe de gabinete, Daniel Ketchell, la postura de Schwarzenegger es clara: “Dos errores no hacen un acierto. Sigue comprometido con la redistribución independiente de distritos en todos los estados del país”.

La prensa norteamericana, entre ella The New York Times, destacó que el actor de Terminator considera la propuesta de Newsom una “maniobra partidista” que contradice la promesa de independencia que defendió en su gestión.

En ese sentido, Schwarzenegger enfatizó: “Les prometí que crearíamos una comisión independiente de los políticos, y que una comisión ciudadana independiente definiría las reglas. Así que no voy a incumplir mi promesa. Voy a luchar por ella”.