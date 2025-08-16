Rediseño de distritos electorales en California: Schwarzenegger, el inesperado obstáculo para el plan de Newsom

Un día después de que el gobernador Gavin Newsom realizara un llamativo mitin de campaña para presentar su medida electoral destinada a rediseñar el mapa del Congreso de California, Arnold Schwarzenegger, el exgobernador republicano, ingresó a un hotel de Santa Mónica para desayunar el viernes, marcando su abierta oposición a la iniciativa. Su aparición no pasó desapercibida: llevaba una camiseta nueva hecha a medida, estampada con la imagen de un puño en alto, una grosería dirigida a los políticos y la frase “Acabemos con la manipulación electoral”.

Arnold Schwarzenegger, un obstáculo para Gavin Newsom en California

Este gesto simboliza el inicio de una batalla personal para Schwarzenegger, quien ve en la propuesta de Newsom una amenaza directa a uno de los pilares clave de su legado político en el estado dorado, según consignó The New York Times.

Como gobernador de California entre 2003 y 2011, Schwarzenegger lideró una cruzada para reformar la forma en que el estado traza sus mapas políticos. Su esfuerzo culminó con éxito cuando los votantes aprobaron un par de medidas electorales que arrebataron el poder de la redistribución de distritos a los políticos y lo otorgaron a una comisión independiente.

Ahora, el actual gobernador Newsom busca que los votantes pospongan el trabajo de esta comisión independiente durante las próximas tres elecciones, en favor de un mapa que, según sus críticos, ayudaría a elegir a más demócratas. Newsom presenta esta medida como una pausa temporal en el sistema bipartidista de California, necesaria para contrarrestar la manipulación electoral republicana que el presidente Donald Trump busca implementar en estados como Texas.

Sin embargo, Schwarzenegger, un republicano moderado, se encuentra en la posición de luchar por preservar la reforma que él mismo impulsó. Para él, esta reforma ha permitido que su estilo de política “pospartidista” perdure en California, incluso en un contexto nacional de hiperpartidismo combativo.

“Detesto la idea de que los republicanos redefinan los límites de los distritos en Texas, tanto como detesto lo que intentan hacer los californianos”, afirmó Schwarzenegger en una entrevista concedida en el Fairmont Miramar Hotel and Bungalows. Su postura es clara y se basa en una promesa fundamental a los ciudadanos de California: “Les prometí que crearíamos una comisión independiente de los políticos, y que una comisión ciudadana independiente definiría las reglas. Así que no voy a incumplir mi promesa. Voy a luchar por ella”.

Republicano moderado: Schwarzenegger desaprueba la gestión de Trump

La forma exacta en que el exgobernador planea librar esta batalla aún está por definirse. El primer paso fue la creación de la camiseta, que usó para ir al gimnasio el viernes por la mañana y luego se puso mientras se dirigía en bicicleta eléctrica a desayunar. En el comedor privado, adornado con plantas en macetas, un camarero le sirvió un plato de nueces y pasas, seguido de un vaso de jugo de sandía. Más tarde, su desayuno se completó con una tortilla de jamón y verduras, una ensalada verde y tostadas de masa madre, mientras discutía los detalles de su oposición.

Schwarzenegger insiste en que no se alineará con el Partido Republicano en su campaña contra la medida electoral de Newsom. Su desaprobación hacia el presidente Trump y la evolución del Partido Republicano bajo su liderazgo es bien conocida. Además, afirma mantener una buena relación con Newsom, a quien, según sus propias palabras, ha recibido en su casa para reuniones.

A pesar de esta relación personal, Schwarzenegger declaró que defenderá el sistema que ayudó a crear, incluso si el resultado de su lucha pudiera beneficiar a Trump y perjudicar a Newsom. “No es nada personal”, aseguró, mientras pasaba de las nueces y las pasas a su plato principal. Reconoció que Newsom está actuando en lo que considera el mejor interés del Partido Demócrata. “Tuvo la amabilidad de contarme qué estaba haciendo y cómo se sentía”, dijo Schwarzenegger. “Le dije: ‘Lo entiendo perfectamente. Lo entiendo’. Le dije: ‘No afecta nuestra relación’”.

Cuando se le solicitó un comentario, el gobernador Newsom respondió a través de una declaración de Courtni Pugh, asesora de su campaña. En ella, Newsom afirmó estar de acuerdo con la necesidad de una redistribución de distritos independiente en todo el país, pero argumentó que “este momento de crisis” exige que California cambie de marcha temporalmente. “Trump y sus compinches texanos intentan manipular las elecciones de 2026 antes de que nadie haya votado”, decía la declaración. “Esto es un grave problema para nuestra democracia. Al votar a favor en noviembre, los californianos tienen la oportunidad de poner un verdadero freno a su poder”.

Redistribución independiente, la batalla de Schwarzenegger

La pasión de Schwarzenegger por el complejo tema de la redistribución de distritos se forjó en sus primeros años como gobernador. Al asumir el cargo, tras una exitosa carrera como actor y culturista, Schwarzenegger admitió que desconocía que la delimitación de distritos fuera una práctica habitual de los legisladores.

Sin embargo, rápidamente comenzó a observar cómo la composición de un distrito afectaba directamente las decisiones de los legisladores, y sintió que esto obstaculizaba su capacidad para promover políticas significativas para California. Recordó haber conversado con legisladores demócratas sobre la reforma de la educación pública para empoderar a los padres en escuelas con bajo rendimiento, y con legisladores republicanos sobre la necesidad de más energía limpia para frenar el cambio climático.

En ambos casos, afirmó, los legisladores manifestaron estar de acuerdo con sus ideas, pero se negaron a votar a favor porque temían enojar a los votantes de sus distritos. “No lo entiendo. Están a favor de algo, pero no votan por ello”, dijo Schwarzenegger a su equipo. Sus asesores le explicaron que los distritos se trazaban para incluir una proporción abrumadora de votantes liberales o conservadores, asegurando así la reelección de los legisladores. “Lo he visto de primera mano: es el mal de la política”, sentenció Schwarzenegger sobre la manipulación de los distritos electorales. “Es claramente un ataque a la decisión del pueblo. Les está dando más poder a los políticos”.

En 2005, Schwarzenegger defendió una medida electoral que buscaba dejar la redistribución de distritos en manos de un panel de jueces, argumentando entonces que la falta de competencia entre los partidos por los escaños legislativos y congresuales de California evidenciaba la necesidad de una reestructuración. El Partido Demócrata hizo campaña en contra de la medida, y los votantes la rechazaron. Tres años después, en 2008, apoyó otra medida que finalmente estableció la comisión independiente de redistribución de distritos de California.

Y en 2010, respaldó una medida que amplió las facultades de la comisión para incluir la delimitación de distritos electorales. Desde la aprobación de estas medidas, algunas regiones de California se han vuelto extremadamente competitivas, y ya no es raro que los escaños de la Cámara de Representantes fluctúen entre los partidos, un testimonio del impacto de sus reformas.

Tras dejar el cargo de gobernador, Schwarzenegger continuó su activismo, realizando campañas en otros estados, como Michigan y Ohio, con el objetivo de exportar el modelo californiano de redistribución independiente. Incluso ofreció conferencias de prensa en la Corte Suprema cuando esta consideraba casos de manipulación electoral.

Sin embargo, en gran medida, ha sido una figura secundaria en la política californiana, dedicándose principalmente al ámbito del fitness y la actuación, participando selectivamente en redes sociales e incluso, en una ocasión, reparando baches de forma muy visible tras una serie de tormentas invernales. Describió la oposición a la manipulación de distritos electorales como una “lucha maravillosa”. Dijo que no creía el argumento de que California debería hacerlo porque otros estados lo hacen. “No vamos a entrar en una competencia apestosa con un zorrillo”, afirmó. “Seguimos adelante”.

