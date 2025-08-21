Avanzan Donald Trump y Greg Abbott en Texas: la Cámara de Representantes aprobó el nuevo mapa electoral

La Cámara de Representantes de Texas aprobó este miércoles el nuevo mapa electoral de cara a las elecciones intermedias de 2026. El proyecto es impulsado por el gobernador del estado, Greg Abbott, y respaldado públicamente por el presidente de EE.UU., Donald Trump, con el objetivo de aumentar los escaños republicanos de 25 a 30.

Los detalles de la votación en la Cámara de Representantes de Texas

El debate fue caracterizado como “tenso y emotivo”. Según The New York Times, la sesión duró más de ocho horas y se dividió entre líneas partidistas: los republicanos y demócratas.

El rediseño de distritos se aprobó con 88 votos a favor y 52 en contra Captura de pantalla Google Maps

Tras las muestras de oposición por parte del Partido Demócrata, Thomas Hunter, el representante republicano, expuso en la Cámara de Representantes que su partido contaba con la suficiente cantidad de votos para aprobar la redistribución de los distritos.

“No llegaremos a un acuerdo sobre este tema, pero seguiremos adelante”, dijo Hunter, según consignó USA Today. “Los republicanos lo apoyan, los demócratas no, esa es la conclusión”.

De esa manera, el Partido Republicano logró aprobar la normativa con 88-52. Previo a conocerse el resultado, Thomas reprendió a los diputados demócratas que salieron de Texas para evitar la sesión a principios de mes.

Los legisladores demócratas en Texas buscaban impedir la votación del pasado 4 de agosto sobre el rediseño de los mapas; regresaron dos semanas después Mark Black - FR171635 AP

“Ustedes eligieron irse, es su decisión. Nosotros elegimos quedarnos, esa fue nuestra decisión”, dijo Hunter de acuerdo con el medio citado.

Al aprobarse este miércoles el rediseño de los mapas, pasará a debatirse en el Senado “a la brevedad” según consignó BBC. En caso de autorizarse, Abbott firmará la normativa para que se haga efectiva.

La disputa por el rediseño de los mapas electorales

El proyecto, respaldado por el presidente Trump, busca rediseñar los distritos en Texas con el objetivo de favorecer al Partido Republicano rumbo a las elecciones intermedias de 2026.

Los republicanos pasarán a controlar 30 de los 38 escaños que Texas tiene en la Cámara de Representantes Archivo

Dichos cambios afectan las áreas de Houston, Austin y Dallas. De aprobarse la medida en el Senado, los republicanos pasarán a controlar 30 de los 38 escaños que Texas tiene en la Cámara de Representantes, frente a los 25 actuales.

Previo a aprobarse la medida en la Cámara, más de 50 legisladores demócratas abandonaron el estado. Estuvieron por más de dos semanas en Chicago y regresaron a Austin tras enfrentar órdenes de arresto civil.

Abbott afirmó que la salida de los legisladores demócratas de la Cámara de Representantes constituye un “incumplimiento” de sus funciones Alex Brandon - AP

“Al huir del estado, están secuestrando legislación crucial para ayudar a las víctimas de las inundaciones y promover la reducción del impuesto predial. El incumplimiento del deber conlleva consecuencias”, sostuvo Greg Abbott en su momento.

La postura de los demócratas

Los distritos gobernados por el Partido Demócrata buscan contrarrestar el proyecto de Texas. Tanto Gavin Newsom, gobernador de California, como Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York, buscan aprobar nuevos mapas y responder de manera similar.

Tanto la gobernación de California como la de Nueva York buscan rediseñar los mapas para contrarrestar a Texas Office of California Governor

“Estamos en un momento diferente. Los republicanos de Texas están manipulando las reglas para 2026. No vamos a seguir las mismas reglas si eso implica arriesgar la democracia. La propuesta que estamos impulsando con la legislatura solo tiene un detonante si avanzan hacia el desmantelamiento de los protocolos bien establecidos”, afirmó el gobernador de California en una conferencia de prensa.

En el caso de que California logre aprobar el rediseño en la sesión especial de noviembre, podría incumplir la normativa implementada por el exgobernador Arnold Schwarzenegger, donde se establecía una comisión independiente encargada del trazado de los distritos electorales cada diez años, basada en los datos del censo.