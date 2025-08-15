La apuesta de Gavin Newsom contra Donald Trump tiene fecha: el 4 de noviembre, California puede ir a elecciones

El gobernador Gavin Newsom solicitó a la Legislatura de California que convoque a una elección especial el 4 de noviembre para que los votantes decidan si se aprueba un nuevo mapa del Congreso. La propuesta busca dar al Partido Demócrata la posibilidad de sumar hasta cinco escaños en la Cámara de Representantes y frenar el plan de redistribución impulsado por los republicanos en Texas bajo el liderazgo de Donald Trump.

Gavin Newsom llama a elecciones especiales: un plan como respuesta a Texas

La iniciativa, denominada Ley de Respuesta a la Manipulación Electoral, se activaría únicamente si Texas u otros estados controlados por republicanos implementan rediseños de mitad de década. En ese caso, California suspendería de forma temporal la autoridad de la Comisión Ciudadana de Redistribución de Distritos —creada por los votantes en 2010— y aplicaría un nuevo mapa hasta 2030. En tanto, si no hay cambios en esos otros estados, se mantendrían los límites actuales.

Gavin Newsom vs. Donald Trump: los detalles de la nueva disputa Archivo

Según consta en el comunicado de la Oficina del Gobernador, el paquete legislativo que acompaña la medida incluye tres proyectos: uno para convocar la elección, otro para establecer el nuevo mapa y un tercero que autoriza el reembolso de los costos de la votación. Los demócratas, con supermayoría en ambas cámaras estatales, prevén aprobarlos en pocos días.

Newsom explicó que el objetivo es neutralizar un intento coordinado de modificar distritos fuera del ciclo habitual, que se realiza una vez cada década tras el censo. “No es complicado. Hacemos esto en respuesta a un presidente de Estados Unidos que llamó a un gobernador en funciones del estado de Texas y le dijo: ‘Encuéntrame cinco escaños’”, afirmó, según NBC News.

Newsom lanza su apuesta electoral en el Democracy Center MARIO TAMA� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Las razones que llevaron a Newsom a llevar adelante esta medida

En Texas, los republicanos ya controlan 25 de los 38 escaños que el estado aporta a la Cámara baja federal, pero Trump ganó 27 de ellos en las elecciones presidenciales pasadas. El nuevo diseño que impulsa el gobernador Greg Abbott podría elevar esa cifra a 30. La maniobra generó una crisis legislativa: más de 50 representantes demócratas abandonaron el estado para impedir el quórum necesario para aprobar la reforma.

Newsom denuncia la jugada política de Trump para obtener más bancas en el Congreso de EE.UU. Julia Demaree Nikhinson - AP

El presidente del Caucus Demócrata de la Cámara de Representantes de Texas, Gene Wu, condicionó el regreso de sus legisladores a dos acciones: que Texas cierre su sesión especial y que California presente oficialmente sus nuevos mapas. “Cuando la legislatura finalice su sesión y California presente sus mapas, regresaremos… con un mensaje claro: la lucha para proteger el derecho al voto recién comienza”, dijo.

El anuncio convierte a California en el primer estado, fuera de Texas, que se involucra de manera formal en esta disputa. Newsom advirtió que el control de la Cámara podría definirse por un margen de apenas unos escaños en 2026 y llamó a otros estados gobernados por demócratas a sumarse. “Tenemos que alzar la voz, no solo California. Otros estados demócratas también deben hacerlo”, expresó, según Associated Press.

Actualmente, los republicanos tienen 219 bancas frente a 212 de los demócratas, con cuatro vacantes. Tal como informó EFE, los nuevos mapas en California se aplicarían para las elecciones de 2026, 2028 y 2030. Después, el poder de trazar los distritos volvería a la comisión independiente.

Gavin Newsom apuntó contra Donald Trump

Gavin Newsom apuntó contra Donald Trump: “Débil y roto”

El anuncio estuvo marcado por la presencia de agentes de la Patrulla Fronteriza en las inmediaciones. Sara Sadhwani, integrante de la comisión de redistribución de distritos de California, denunció que los agentes realizaban arrestos cerca del lugar. “Estamos presenciando extralimitaciones del ejecutivo que sin duda están haciendo que nuestros Padres Fundadores se revuelvan en sus tumbas”, dijo.

Desde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) respondieron que las operaciones se centran en el cumplimiento de la ley y no en el gobernador. Gregory Bovino, jefe de patrulla del sector de El Centro, declaró que desconocía que Newsom estuviera en el lugar y señaló: “Estamos aquí para hacer de Los Ángeles un lugar más seguro, ya que no tenemos políticos que lo hagan”.

Durante su mensaje, el gobernador no evitó el enfrentamiento verbal con el expresidente. En redes sociales, su equipo publicó mensajes en mayúsculas imitando el estilo de Trump: “¡DONALD ‘TACO’ TRUMP… INCUMPLIÓ LA FECHA LÍMITE! CALIFORNIA AHORA DIBUJARÁ NUEVOS MAPAS MÁS ‘HERMOSOS’…”.

El mensaje de la Oficina del Gobernador contra Donald Trump X @GovPressOffice

En la conferencia, Newsom dijo que la debilidad del jefe de Estado “se disfraza de fortaleza” y lo calificó como “débil y roto”. Además, reiteró su advertencia: “Despierten a lo que está haciendo Donald Trump… Despierta al ataque a las instituciones, al conocimiento y a la historia”. También recordó que dio al expresidente una oportunidad para desistir de su plan, pero este la rechazó: “Optó por el poder personal”.