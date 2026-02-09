Himno de EE.UU. en el Super Bowl LX: emotivo, clásico y con orquesta, así fue la versión de Charlie Puth en California

Charlie Puth emocionó al Levi’s Stadium con una versión medida, clásica y muy cuidada del himno nacional de Estados Unidos antes del inicio del Super Bowl LX entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots. Acompañado por una orquesta y por la interpretación en lenguaje de señas a cargo de Fred Beam, el cantante abrió oficialmente la jornada frente a decenas de miles de aficionados en Santa Clara, California, y a una audiencia de millones de personas frente a la pantalla.

Los detalles del himno de EE.UU. en el Super Bowl: un arreglo pensado nota por nota

Puth, conocido por su oído absoluto y sus arreglos minuciosos en el pop, venía defendiendo que esta sería “una de mis mejores interpretaciones vocales”. Eligió un arreglo sobrio, con base de cuerdas y metales que le permitió jugar con la dinámica.

El Himno De Estados Unidos

El resultado fue una versión de alrededor de un minuto y 50 segundos, ubicada en la banda media de duración histórica del himno: más breve que la lectura soul de Jon Batiste en 2025, pero más extensa que la de Reba McEntire en 2024.

Esa elección le dio espacio para las partes finales del himno sin estirar de más una versión que, en este escenario, vive en el filo entre lo patriótico y lo televisivo.

El lugar del himno en el espectáculo del Super Bowl LX

La actuación de Charlie Puth formó parte del bloque ceremonial que antecede al kickoff: primero, el ingreso de los equipos presentado por estrellas como Chris Pratt y Jon Bon Jovi; luego, Brandi Carlile con “America the Beautiful”; y finalmente el turno del “Star-Spangled Banner” antes de la primera gran tanda de anuncios.

En un año en el que la cultura pop ocupa un lugar central —con Green Day abriendo la ceremonia y Bad Bunny al frente del show de medio tiempo—, el himno cantado por Puth funcionó como bisagra entre la solemnidad del ritual deportivo y el espectáculo global.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.