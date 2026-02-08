Sorpresa oficial en California: Gavin Newsom declara el Día de Bad Bunny por el Super Bowl 2026

Bad Bunny se prepara para mostrar su repertorio en el show de medio tiempo del Super Bowl LX. Horas antes del evento, Gavin Newsom, gobernador de California, declaró el 8 de febrero como el “Día de Bad Bunny” en todo el estado.

La declaración de Gavin Newsom sobre Bad Bunny

El demócrata comunicó la noticia a través de su oficina de prensa. Allí, expresó su interés por el español y la cultura de Puerto Rico, país donde el intérprete de BAILE INoLVIDABLE, como las razones detrás de su homenaje.

Newsom expuso su interés en Puerto Rico con las razones detrás del homenaje al cantante X/@OficinaDePrensaGov

"Como muchos saben, soy un gran fan del español. Es un idioma precioso que hablan muchas personas maravillosas en California y en todo el mundo. También soy un gran fan de Puerto Rico. Por eso, declaro en California el ‘Día de Bad Bunny’“, dijo la administración de Newsom en su cuenta de X.

En su comunicado, también elogió el atractivo físico de Bad Bunny y se comparó con él. “¡Mucha gente no para de hablar de él, según mis ‘chicos’ y ‘chicas’! ¡Nos encanta Bad Bunny! ES CASI TAN ‘BUENO’ COMO YO, LO CUAL ES UN GRAN ELOGIO, PORQUE NO HAY NADIE MÁS ‘BUENO’“, destacó Newsom.

Gavin Newsom mostró semanas antes su apoyo a Bad Bunny tras ganar tres Grammys, entre ello a Mejor Álbum del Año X/@CAgovernor

Una semana antes del Super Bowl, el gobernador de California había respaldado al cantante puertorriqueño luego de haber ganado el Grammy a Mejor Álbum del Año. “Artista ganador 6 veces del Grammy, @sambenito. Subirá al escenario de California —y del mundo— este domingo 8 de febrero. California no podría estar más orgullosa".

Cómo se prepara California para el Super Bowl LX

El Estado Dorado busca priorizar la seguridad pública en las calles durante el Super Bowl. Para ello, la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador de California (Cal OES, por sus siglas en inglés) coordinó los esfuerzos del estado con otras agencias como:

Agencia de Transporte de California (CalSTA)

La Patrulla de Carreteras de California (CHP)

El Departamento de Transporte de California (Caltrans)

La Agencia de Negocios, Servicios al Consumidor y Vivienda de California.

El Super Bowl LX se jugará entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks el domingo 8 de febrero en Santa Clara, California

“Cal OES se está esforzando por apoyar a todos los niveles de gobierno y al público para lograr un Super Bowl seguro y protegido, posicionando recursos y manteniendo la preparación y la capacidad de respuesta durante todo el fin de semana”, señaló la directora interina de Cal OES, Tina Curry, de acuerdo con el comunicado presentado por el gobierno de California.

La CHP apoyará la seguridad pública, la gestión del tráfico y los esfuerzos de respuesta rápida a lo largo de las carreteras. De esta manera, buscan evitar la conducción bajo los efectos del alcohol.

Para verificar las condiciones del tráfico en tiempo real, se debe revisar la aplicación web/móvil Caltrans QuickMap RONALD MARTINEZ - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“La seguridad pública es nuestra máxima prioridad, ya que este evento atrae a decenas de miles de personas a la región“, dijo el comisionado de la CHP, Sean Duryee.

Para verificar las condiciones del tráfico en tiempo real, se debe revisar la aplicación web/móvil Caltrans QuickMap para obtener información sobre incidentes de tráfico, contenido de señales de mensajes y transmisiones de cámaras.