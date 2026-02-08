Super Bowl 2026: hora de Nueva York y cómo ver en vivo el halftime show de Bad Bunny, hoy

La transmisión del Super Bowl LX arranca hoy domingo 8 de febrero de 2026. Además del juego estelar entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots, la presentación de Bad Bunny en el medio tiempo es uno de los espectáculos más esperados del momento.

Hora de Nueva York y cómo ver en vivo a Bad Bunny en el Super Bowl

La transmisión especial en la que los televidentes de Estados Unidos podrán sintonizar toda la previa del juego, el Super Bowl LX y el show de medio tiempo será a través de NBC.

La NBC confirmó una cobertura especial del Super Bowl LX, incluida la previa al evento y el show del medio tiempo (NBC)

En Nueva York, la hora de inicio de la cobertura especial es a las 13.00 hs (tiempo del este). Mientras que la primera patada entre los Patriots y los Seahawks está programada para las 18.00 hs (tiempo del este).

Como el show de medio tiempo tradicionalmente se juega tras los dos primeros cuartos del encuentro, y la duración de los mismos puede variar según el desarrollo del juego, se calcula que el intérprete de Neverita podría salir al escenario entre las 20.00 hs y las 20.30 hs (tiempo del este).

Artistas confirmados para el Super Bowl LX

El evento más importante del futbol americano tiene lugar en el Levi’s Stadium, casa de los San Francisco 49ers, de Santa Clara, California, y no solo contará con la participación del Conejo Malo.

Bad Bunny, ganador de tres Premios Grammy, es el encargado de amenizar el medio tiempo (Instagram/@badbunnypr)

Además de Bad Bunny, la NFL confirmó quiénes serán los otros artistas que estarán presentes.

Green Day, con un espectáculo musical previo a The Big Game.

con un espectáculo musical previo a Brandi Carlile canta America the Beautiful".

canta America the Beautiful". Coco Jones entona Lift Every Voice and Sing.

entona Lift Every Voice and Sing. Charlie Puth interpreta el himno nacional de Estados Unidos, The Star-Spangled Banner.

Los famosos amenizarán el evento antes del inicio del juego y también cantarán los himnos tradicionales previos. En el caso de la agrupación intérprete de American Idiot, será la encargada de un show musical para celebrar el 60 aniversario del Super Bowl.

Super Bowl aseguró que no habrá operativos de ICE

Bad Bunny y Green Day han mostrado públicamente su postura anti-ICE y han criticado abiertamente la administración de Donald Trump. Esta situación llevó a que los grupos conservadores en Estados Unidos pidieran reconsiderar la participación de los artistas en el Super Bowl 2026, aunque la NFL ratificó su decisión.

Recientemente, se confirmó que no habrá operativos de los agentes de inmigración en las inmediaciones del estadio, aunque oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) sí formarán parte del equipo de seguridad.

Esta decisión se toma en medio del revuelo que generó la presencia de Benito Antonio en el espectáculo de medio tiempo, así como las especulaciones sobre posibles redadas antimigrantes.

El anuncio de Pepsi para el Super Bowl

En un comunicado de prensa, Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS, se negó a dar detalles sobre las operaciones que cumplirán los agentes durante The Big Game, aunque sí reveló que los “migrantes que están en Estados Unidos legalmente y no infringen otras leyes no tienen nada que temer”.