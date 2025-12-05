Hora de California del sorteo del Mundial 2026 y en qué canal lo pasan en vivo

El sorteo del Mundial 2026 está a tan solo horas de realizarse. Muy pronto quedarán definidos los grupos con las 48 selecciones nacionales que competirán por levantar el trofeo en la edición más grande del torneo masculino de la FIFA.

A qué hora y dónde ver en vivo el sorteo del Mundial 2026 en California

El sorteo para la Copa Mundial 2026 se llevará a cabo el 5 de diciembre de 2025 en el Centro Kennedy de Washington D.C.

Equipos clasificados al Mundial 2026 (FIFA)

La ceremonia iniciará a las 15:00 horas, tiempo del Pacífico, lo que corresponde a las 12:00 del mediodía, hora del Este, según la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

Los fanáticos podrán seguir la transmisión en vivo por medio de Fox Sports, que tendrá narración en inglés, o a través de Telemundo, que tendrá narración en español. O bien, en las plataformas de streaming oficiales de la federación como FIFA+ y su canal de YouTube, además de Fubo, según Dallas News.

Cómo quedaron armados los bombos para el sorteo del Mundial 2026

La FIFA ya dio a conocer cómo quedaron conformados los bombos para que se realice el sorteo del Mundial 2026, con los 42 equipos que ya clasificaron de manera oficial al certamen del siguiente año, con seis puestos que aún están por definirse en el repechaje europeo e intercontinental que se jugarán en marzo.

El estadio de Miami fue una de las sedes elegidas para el Mundial 2026 (Conmebol)

Los bombos quedaron definidos de la siguiente manera para el sorteo, según los lineamientos de la Federación:

Bombo 1 : Estados Unidos, México, Canadá, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania

: Estados Unidos, México, Canadá, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania Bombo 2 : Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia

: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia Bombo 3 : Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudí y Sudáfrica

: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudí y Sudáfrica Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados A, B, C y D de las eliminatorias europeas, clasificados 1 y 2 del torneo clasificatorio de la FIFA

El sorteo comenzará con todos los equipos del bombo 1, con excepción de los anfitriones de Estados Unidos, México y Canadá (que ya tienen su posición predefinida), y que se distribuirán a lo largo de los 12 Grupos, que van de la A a la L. Posteriormente, se sortearán las escuadras de los bombos 2, 3 y 4, hasta que estén todos completos.

Aaron Judge, junto a las leyendas deportivas de Tom Brady y Shaquille O’Neal formará parte del sorteo Mundial de la FIFA 2026 (FIFA)

Cuáles son los equipos que ya tienen su boleto para el Mundial 2026

Hasta el momento, 42 de los 48 equipos del planeta ya tienen asegurado su boleto para participar en el Mundial 2026, con seis cupos por definirse en los torneos de repechaje de Europa y el intercontinental de FIFA, cuatro corresponden para la UEFA, y solo dos para el resto de las confederaciones.

Las selecciones que ya tiene su cupo en la Copa Mundial son las siguientes:

Anfitriones : Canadá, México, Estados Unidos

: Canadá, México, Estados Unidos AFC : Australia, RI de Irán, Japón, Jordania, República de Corea, Qatar, Arabia Saudí, Uzbekistán

: Australia, RI de Irán, Japón, Jordania, República de Corea, Qatar, Arabia Saudí, Uzbekistán CAF : Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica, Túnez

: Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica, Túnez Concacaf : Curazao, Haití, Panamá

: Curazao, Haití, Panamá Conmebol : Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay

: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay OFC : Nueva Zelanda

: Nueva Zelanda UEFA: Austria, Bélgica, Croacia, Inglaterra, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Portugal, Escocia, España, Suiza

La repesca de Europa se llevará a cabo del 26 al 31 de marzo del siguiente año, con un formato de semifinales a eliminación directa y finales, que contará con 16 selecciones; con un total de ocho semifinales y cuatro finales, en cuatro rutas diferentes. Mientras que la intercontinental, serán dos semifinales y dos finales para definir sus dos últimos boletos.