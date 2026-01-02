Nueva ley para 2026: California obliga a las apps de delivery a devolver dinero real si un pedido llega mal

De acuerdo con una nueva ley de California que está prevista para entrar en vigor en 2026, las apps de delivery estarán obligadas a realizar un reembolso total a los clientes que lo soliciten por un problema en el pedido. Esto implica que ya no podrán devolver parte del dinero en créditos, sino que tendrán que enviar el monto completo que se haya pagado.

La nueva ley de California sobre aplicaciones de delivery que favorece a los clientes

En 2025, el Estado Dorado aprobó la AB 578, que establece nuevas normas para las aplicaciones de reparto de pedidos. Las regulaciones recaen sobre obligaciones que tendrán las empresas e implican protecciones para clientes y trabajadores.

Las apps de delivery tendrán nuevas obligaciones en California por una nueva ley

Concretamente, la ley establece las siguientes condiciones:

Obligación de reembolso total . En caso de un pedido incorrecto o que no se entregó, el cliente tendrá derecho a una devolución completa del dinero , incluyendo cálculos de impuestos y propinas. No estará permitido realizar compensaciones en créditos.

. En caso de un pedido incorrecto o que no se entregó, el cliente tendrá derecho a una , incluyendo cálculos de impuestos y propinas. No estará permitido realizar compensaciones en créditos. Ajustes por pedido incompleto . Si en lo entregado falta algo de lo que se pidió en la orden, los clientes de California podrán solicitar un reembolso proporcional en el mismo medio de pago en el que abonaron.

. Si en lo entregado falta algo de lo que se pidió en la orden, los clientes de California podrán solicitar un en el que abonaron. Prohibición de aplicar recargos en los precios . Las plataformas de delivery no podrán ofrecer productos a un precio mayor al que exhiben los restaurantes en sus sitios web.

. Las plataformas de delivery no podrán ofrecer productos a un precio mayor al que exhiben los restaurantes en sus sitios web. Atención al cliente con humanos. Las apps deberán garantizar a los usuarios esta posibilidad para resolver un problema. Aunque todavía tendrán la posibilidad de ofrecer una primera instancia con IA, será obligatoria la opción posterior de comunicarse con una persona.

Aunque el texto no establece una fecha específica de entrada en vigor, la norma fue firmada por Gavin Newsom en octubre y su entrada en vigor será en 2026.

La ley de California sobre apps de delivery obtuvo la firma de Gavin Newsom en octubre AP Foto/Godofredo A. Vásquez

Las protecciones a trabajadores de la ley de California sobre apps de delivery

Sumado a las regulaciones que protegen a los clientes y su derecho a un reembolso, el texto de la ley AB 578 de California también regula cuestiones referidas a los repartidores. Estas son:

Regulaciones sobre propinas . Estos pagos no pueden usarse para compensar o reducir el salario base de los trabajadores. Además, tienen que ir en su totalidad a los empleados, sin retenciones de las plataformas.

. Estos pagos no pueden usarse para compensar o reducir el salario base de los trabajadores. Además, tienen que ir en su totalidad a los empleados, sin retenciones de las plataformas. Información para repartidores. Las empresas deben proporcionarles un desglose detallado sobre sus ingresos, incluyendo sueldo base, propinas y cualquier otro bono.

Apps de delivery tendrán nuevas obligaciones con clientes y repartidores de California Unsplash/Zhuo Cheng you - Unsplash/Zhuo Cheng you

Otra ley sobre apps de delivery en California comenzó a regir en 2025

Según la ley AB 375, que se aprobó en 2024 y entró en vigor el 1° de marzo de 2025, las aplicaciones deben mostrar a los clientes cierta información sobre los repartidores.

Concretamente, la legislación del Estado Dorado establece que los usuarios deben recibir el nombre y foto de quien les entregará el pedido, ya desde el momento en el que lo recogen.

Más allá de la obligación, la norma contempla ciertas excepciones. Esto no aplicará, por ejemplo, si un restaurante usa su propio sistema de reparto o si el pedido se hizo por fuera de la app.