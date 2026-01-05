Firmadas por Newsom: las 12 nuevas leyes en California que impactan a todos los conductores

A comienzos de 2026 entró en vigor en California un conjunto de reformas legales que impactan de manera directa en quienes conducen vehículos en el estado. Las nuevas normas abarcan desde cambios en límites de velocidad y sanciones penales hasta regulaciones sobre publicidad de concesionarios y procedimientos administrativos ante el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés).

Las nuevas leyes que entraron en vigor en California

Las normativas fueron aprobadas durante el último período legislativo y firmadas por el gobernador Gavin Newsom.

En su mayoría, modifican artículos existentes del Código de Vehículos de California, aunque algunas también introducen cambios en el Código Penal y el Código Civil. El alcance es amplio y afecta tanto a conductores particulares como a empresas vinculadas al sector automotor.

Las reformas legislativas en California fueron diseñadas para modernizar la seguridad vial, proteger a los consumidores y ajustar los procedimientos administrativos de tránsito Freepik

El objetivo común de este paquete normativo es actualizar el marco legal frente a nuevas realidades del tránsito, reducir riesgos en las rutas y generar condiciones más equitativas para el cumplimiento de sanciones. Estas 12 leyes ya están vigentes y todos los conductores en California deben conocer su impacto.

Qué implican las nuevas leyes en California que impactan en los conductores

Este paquete legislativo contiene 12 leyes que impactan de la siguiente manera:

Las normativas establecen parámetros estrictos sobre el uso de cámaras de vigilancia para infracciones de semáforo y la implementación de límites de velocidad reducidos en entornos escolares, entre otros Imagen compuesta

Dispositivos de bloqueo de encendido - AB 366 : una de las modificaciones más relevantes es la extensión del programa de dispositivos de bloqueo de encendido, conocido como IID. La ley prolonga hasta 2033 la obligación de instalar estos sistemas para determinados infractores condenados por conducir bajo los efectos del alcohol o drogas.

: una de las modificaciones más relevantes es la extensión del programa de dispositivos de bloqueo de encendido, conocido como IID. La ley prolonga hasta 2033 la obligación de instalar estos sistemas para determinados infractores condenados por conducir bajo los efectos del alcohol o drogas. Homicidio vehicular en estado de ebriedad - AB 1087 : en paralelo, esta normativa amplía los períodos de libertad condicional para quienes causen muertes al conducir intoxicados.

: en paralelo, esta normativa amplía los períodos de libertad condicional para quienes causen muertes al conducir intoxicados. Seguridad peatonal, zonas escolares y límites de velocidad - AB 382 : otro eje central de las reformas está vinculado a la protección de peatones y conductores en situaciones de riesgo. La AB 382 reduce el límite de velocidad base en zonas escolares de 40 a 30 kilómetros por hora. La normativa busca disminuir la gravedad de los accidentes en entornos donde circulan menores. El cambio no depende de la presencia efectiva de alumnos en el momento, sino del área señalizada como zona escolar.

: otro eje central de las reformas está vinculado a la protección de peatones y conductores en situaciones de riesgo. La AB 382 reduce el límite de velocidad base en zonas escolares de 40 a 30 kilómetros por hora. La normativa busca disminuir la gravedad de los accidentes en entornos donde circulan menores. El cambio no depende de la presencia efectiva de alumnos en el momento, sino del área señalizada como zona escolar. Regla “Move Over” - AB 390 : los conductores deben cambiar de carril o reducir la velocidad al acercarse a cualquier vehículo detenido en la banquina que utilice luces de emergencia, conos o elementos reflectantes, no solo a patrullas o grúas.

: los conductores deben cambiar de carril o reducir la velocidad al acercarse a cualquier vehículo detenido en la banquina que utilice luces de emergencia, conos o elementos reflectantes, no solo a patrullas o grúas. Programas de sistemas automatizados de control de tránsito - SB 720 : California también avanza en el uso de tecnología para el control del tránsito. La SB 720 habilita a las jurisdicciones locales a implementar cámaras para detectar infracciones de semáforo en rojo bajo un esquema civil, no penal.

: California también avanza en el uso de tecnología para el control del tránsito. La SB 720 habilita a las jurisdicciones locales a implementar cámaras para detectar infracciones de semáforo en rojo bajo un esquema civil, no penal. Obstrucción o alteración de las matrículas - AB 1085 : la ley prohíbe la fabricación, venta y uso de productos que dificulten la lectura de las matrículas, tanto visual como electrónicamente. Esto incluye cubiertas, tintes o dispositivos diseñados para evitar la identificación por cámaras o peajes. Las multas alcanzan tanto a fabricantes como a conductores.

: la ley prohíbe la fabricación, venta y uso de productos que dificulten la lectura de las matrículas, tanto visual como electrónicamente. Esto incluye cubiertas, tintes o dispositivos diseñados para evitar la identificación por cámaras o peajes. Las multas alcanzan tanto a fabricantes como a conductores. La evolución tecnológica en los vehículos autónomos - SB 480 : autoriza que los vehículos autónomos utilicen luces externas especiales para indicar cuándo el sistema de conducción automatizada está activo. Estas señales buscan facilitar la interacción con peatones, otros conductores y fuerzas de seguridad.

: autoriza que los vehículos autónomos utilicen luces externas especiales para indicar cuándo el sistema de conducción automatizada está activo. Estas señales buscan facilitar la interacción con peatones, otros conductores y fuerzas de seguridad. Motos eléctricas diseñadas para uso fuera de carretera - SB 586 : estas “eMotos” pasan a ser consideradas vehículos todoterreno y deben cumplir con las exigencias de seguridad correspondientes, como el uso obligatorio de casco y la identificación emitida por el DMV.

: estas “eMotos” pasan a ser consideradas vehículos todoterreno y deben cumplir con las exigencias de seguridad correspondientes, como el uso obligatorio de casco y la identificación emitida por el DMV. Cambios importantes para quienes compran o venden vehículos - SB 766 : introduce restricciones a prácticas engañosas por parte de concesionarios. Aunque algunas disposiciones entrarán plenamente en vigor en octubre de 2026, desde enero se establecen nuevas obligaciones de transparencia.

: introduce restricciones a prácticas engañosas por parte de concesionarios. Aunque algunas disposiciones entrarán plenamente en vigor en octubre de 2026, desde enero se establecen nuevas obligaciones de transparencia. Restricción del uso de “DMV” en dominios web - AB 1272 : prohíbe que empresas privadas utilicen las siglas “DMV” o expresiones similares en dominios web, con el fin de evitar confusión entre sitios oficiales y plataformas comerciales.

: prohíbe que empresas privadas utilicen las siglas “DMV” o expresiones similares en dominios web, con el fin de evitar confusión entre sitios oficiales y plataformas comerciales. Duplicado de licencia por cambio de dirección - SB 506 : flexibiliza los trámites para mantener la identificación actualizada. Los conductores que notifiquen un cambio de domicilio ahora pueden solicitar un duplicado de su licencia de conducir que refleje la nueva dirección.

: flexibiliza los trámites para mantener la identificación actualizada. Los conductores que notifiquen un cambio de domicilio ahora pueden solicitar un duplicado de su licencia de conducir que refleje la nueva dirección. Alivio en multas de estacionamiento y planes de pago - AB 1299: introduce mecanismos de alivio para conductores con dificultades económicas. Las agencias locales pueden reducir o perdonar multas de estacionamiento si se demuestra incapacidad de pago. También se establecen planes obligatorios de cuotas para personas de bajos ingresos, con transacciones mensuales que no pueden superar los US$25.

Otras disposiciones regulan la tecnología de los vehículos autónomos, los dispositivos de bloqueo por DUI y la transparencia en la publicidad de los concesionarios

En conjunto, las 12 leyes vigentes desde el 1° de enero de 2026 redefinen la experiencia de manejar en California. El enfoque combina seguridad vial, control tecnológico, protección al consumidor y criterios de equidad económica, con impacto directo en la vida cotidiana de millones de conductores en el estado.