Kathy Hochul lo anunció: la ciudad de Nueva York que recibirá 10 millones de dólares tras ganar un premio

La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, confirmó la asignación de recursos económicos a distintas comunidades del sur del estado como parte de un programa de desarrollo urbano. En ese marco, la ciudad de Ithaca fue seleccionada para recibir 10 millones de dólares.

Ithaca recibirá US$10 millones del programa DRI de Kathy Hochul en Nueva York

La ciudad de Ithaca, ubicada a orillas del lago Cayuga, se convirtió en la ganadora de la novena ronda de la Iniciativa de Revitalización del Centro Urbano (DRI, por sus siglas en inglés). Como premio, y con el objetivo de transformar sus áreas urbanas, la administración de Hochul le entregará esta financiación.

La ciudad de Ithaca recibió US$10 millones mediante la Iniciativa de Revitalización de Zonas Céntricas Facebook

“Construir los cimientos y brindar oportunidades a las futuras generaciones de neoyorquinos requiere tomar medidas concretas”, dijo la gobernadora en un comunicado. “Los programas DRI y New York Forward dan vida a las ideas más brillantes, y la región de Southern Tier prosperará con estas inversiones para aumentar las oportunidades recreativas y generar aún más crecimiento económico para sus comunidades", señaló.

El financiamiento destinado a Ithaca será utilizado para intervenir en sectores urbanos con menor nivel de desarrollo. Uno de los objetivos es conectar distintas áreas del centro mediante mejoras en infraestructura.

El plan incluye:

La integración del corredor de West State/MLK Jr. Street con el espacio conocido como Ithaca Commons . La intención es generar continuidad en el tejido urbano y facilitar el tránsito peatonal.

con el espacio conocido como . La intención es generar continuidad en el tejido urbano y facilitar el tránsito peatonal. La creación de viviendas y el apoyo a actividades comerciales. Las autoridades locales indicaron que los proyectos buscarán aprovechar espacios disponibles para nuevos usos.

“Desde que fui elegido, he luchado incansablemente para promover el desarrollo económico y comunitario. Esta inversión creará cientos de nuevas viviendas, impulsará nuevos negocios y atraerá cientos de millones en inversión privada para transformar la ciudad“, indicó el alcalde de Ithaca, Robert Cantelmo.

En paralelo, otras localidades también fueron incluidas en el plan mediante un programa complementario. Las autoridades indicaron que los fondos forman parte de una estrategia más amplia que busca reactivar sectores urbanos mediante inversiones públicas.

Para recibir este financiamiento, Ithaca tuvo que estar certificada bajo el programa Pro-Housing Communities, el cual reconoce a los municipios que trabajan activamente para aumentar su oferta de vivienda Facebook City of Ithaca, New York

Qué ciudades de Nueva York recibirán fondos del programa NY Forward

Además de Ithaca, las localidades de Stamford y Margaretville fueron incorporadas al programa NY Forward. Cada una recibirá US$4,5 millones destinados a proyectos de escala local.

En Stamford , los recursos serán aplicados a la recuperación de inmuebles y a la generación de espacios públicos . Las iniciativas apuntan a reorganizar sectores del área central.

, los recursos serán aplicados a . Las iniciativas apuntan a reorganizar sectores del área central. En Margaretville, los fondos se destinarán a mejorar la accesibilidad, la infraestructura urbana y reutilizar edificios existentes.

Ambas localidades deberán elaborar planes de inversión con participación de actores locales. Estos documentos definirán el destino final de los fondos y las obras que se realizarán.

El esquema contempla que cada región económica del estado acceda a recursos en ambas iniciativas. En total, se asignan US$200 millones en esta etapa, distribuidos entre distintas comunidades seleccionadas.

Según datos oficiales, desde la implementación de estos programas se movilizaron inversiones por más de US$1400 millones. Las autoridades señalaron que buscan fortalecer las economías locales mediante inversiones en zonas céntricas.

“Ithaca, Stamford y Margaretville ejemplifican el dinamismo que se está generando en la región de Southern Tier. Gracias a estas inversiones, estas comunidades están bien posicionadas para impulsar un crecimiento económico sostenido y forjar un futuro sólido para la región”, dijo el secretario de estado de Nueva York, Walter Mosley.

Según la gobernadora, las inversiones de los programas buscan transformar áreas infrautilizadas en vecindarios dinámicos flickr Hochul

Requisitos para que ciudades de Nueva York accedan a fondos estatales de vivienda e infraestructura

Para ser elegibles, los municipios deben contar con una certificación estatal vinculada al desarrollo habitacional. Este requisito forma parte del programa denominado Comunidades pro-vivienda.

La certificación reconoce a las jurisdicciones que implementan políticas para ampliar la oferta de viviendas. También habilita el acceso a fondos estatales destinados a proyectos urbanos.

De acuerdo con la administración estatal, más de 400 localidades ya obtuvieron esta acreditación. En conjunto, los recursos asignados han contribuido a la construcción de nuevas unidades habitacionales en distintas regiones.

Las iniciativas DRI y NY Forward incluyen acciones vinculadas a vivienda, comercio y espacio público. También contemplan la incorporación de tecnologías orientadas a la eficiencia energética.

Los proyectos seleccionados deberán cumplir con criterios de planificación y viabilidad. Para ello, cada comunidad conformará un comité encargado de definir prioridades y supervisar la ejecución.