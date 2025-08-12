Karen Bass fue tajante contra Donald Trump y su nueva estrategia en Washington D.C.: “Otra apropiación de poder”

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, apuntó contra la orden de Donald Trump de desplegar efectivos federales en Washington D.C., con el objetivo de “recuperar la seguridad” y entidad de la ciudad. Con una estrategia similar a la que implementó en la ciudad de California, la funcionaria emitió un contundente mensaje.

Qué dijo Karen Bass sobre la estrategia de Donald Trump en Washington D.C.

El lunes 11 de agosto, el presidente de Estados Unidos envió alrededor de 800 agentes de la Guardia Nacional a la capital, luego del ataque a un exempleado del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) en el territorio. Bass expresó su postura al respecto.

El mensaje de Karen Bass tras el despliegue de la Guardia Nacional en Washington D.C. X/@MayorOfLA

En su perfil de X, la alcaldesa de Los Ángeles envió un mensaje firme. “Otro experimento de la administración, otra apropiación de poder por parte de los gobiernos locales. Esto es performativo”, aseveró.

Y siguió: “Esto es un truco. Siempre lo ha sido y siempre lo será”. Bass apuntó previamente contra los operativos del mandatario republicano sobre las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Los Ángeles, que tuvieron lugar en junio pasado.

Trump decidió enviar alrededor de 4000 efectivos de la Guardia Nacional a la ciudad de California, en medio de las protestas migrantes que surgieron ante las redadas de los agentes migratorios. La alcaldesa apuntó que esperaba que terminara “el régimen del terror” por parte del presidente en el territorio.

Karen Bass se opuso en junio pasado al despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles Eric Thayer - FR171986 AP

Con las declaraciones recientes, Bass se unió a la postura del gobernador de California, Gavin Newsom, quien también se posicionó en contra de la orden del mandatario republicano en Washington D.C.

Por su parte, Trump aseguró que se trató de una estrategia para “ayudar a restablecer la ley, el orden y la seguridad pública en Washington D.C.”. El mandatario republicano indicó que se enfocará en “liberar” la ciudad, al poner fin a “los días de matar o herir sin piedad a personas inocentes”.

El presidente estadounidense se refirió a presuntas pandillas y jóvenes que amenazan la seguridad de la ciudad, sobre quienes señaló que muchos tienen entre 14 y 16 años, que potenciarían las actividades criminales y el tráfico de sustancias ilícitas. “Alguien asesina a alguien y queda libre sin fianza antes de que acabe el día”, expresó en declaraciones previas, sobre las que aseguró que enviaría a los efectivos federales para restaurar el orden “si fuera necesario”.

Bass señaló que “no es legítimo” el operativo de Trump en Washington D.C.

En declaraciones a MSNBC News, la alcaldesa de Los Ángeles hizo un llamado a la población y a las autoridades. “Tenemos que asegurarnos de que este experimento fracase”, aseveró.

Another experiment by the Administration, another power grab from local government.



This is performative. This is a stunt.



It always has been and always will be. pic.twitter.com/6JZkYRjPqf — Mayor Karen Bass (@MayorOfLA) August 12, 2025

En ese sentido, Bass dijo: “¿Recuerdan el día en que el presidente dijo que había detenido la violencia en Los Ángeles y se daba palmadas en la espalda? La Guardia Nacional ni siquiera había llegado".

“Por eso, lo llamo actuación. Es un acto. No es legítimo de ninguna manera, forma o tamaño. Tiene una perspectiva inestimable sobre esto”, cerró.