La cafetería de California que homenajeó a Charlie Kirk y vendió como nunca nates

La cafetería Invita, con dos sedes en California, se volvió viral tras rendir homenaje a Charlie Kirk. En específico, este local decidió colocar en los vasos de café unas pegatinas con el nombre del referente político conservador asesinado en Utah. Esta acción provocó un inesperado aumento en las ventas, con largas filas de clientes.

Invita Café rinde homenaje a Charlie Kirk con pegatinas en sus vasos

Después del asesinato del fundador de Turning Point USA, Invita Café puso en sus vasos de café pegatinas en su honor con el mensaje: “Gracias, Charlie Kirk. Te queremos”. Esta iniciativa se implementó en sus dos sedes, ubicadas en 18021 Calle Ambiente, en Rancho Santa Fe, y en 6790 Embarcadero Lane, Carlsbad.

Una cafetería en California le rindió homenaje a Charlie Kirk tras su asesinato (Instagram: @fomo_mama)

La propietaria, Sara De Luca, comentó a Fox News Digital que “no lo pensó dos veces” antes de realizar la acción, que empezó desde el viernes 12 de septiembre. El día de su fallecimiento, el 10 de septiembre, la empresa comunicó en su Instagram que donaría todo lo recaudado a Turning Point USA.

“Cuando Israel entró en guerra, pusimos pegatinas de Israel y empezamos a apoyar a algunas partes de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI, por sus siglas en inglés). Diría que fue entonces cuando pensé: ‘Seamos valientes’. Pero con Charlie Kirk, lo habíamos recibido. Lo habíamos conocido. También conocimos a su esposa Erika”, comentó.

En cuanto a esta iniciativa, subrayó que nunca consideró que “podría ser controversial”. En ese sentido, insistió: “Tal vez sea fruto de mi ignorancia. Ni por un momento imaginé que alguien pudiera tener objeciones ante el asesinato de una persona”.

Clientes hacen fila en Invita Café luego del tributo a Charlie Kirk

De Luca relató que su cafetería pronto se llenó de clientes, quienes esperaban entre 30 y 45 minutos en fila. “No se presentó ningún enemigo. Solo llegaron personas justas, temerosas de Dios, que decían: ‘Gracias por lo que están haciendo. Charlie estaría orgulloso’”, relató.

Esta cafetería colocó pegatinas en sus vasos en homenaje a Charlie Kirk Instagram: Invita Cafe

El respaldo no provino únicamente de su comunidad local, sino de distintas partes de Estados Unidos. “Alguien desde Georgia llamó y preguntó: ‘¿Puedo darte 500 dólares y comprar las siguientes 100 bebidas?’ Otra persona entró, dejó US$300 y simplemente se fue”, contó.

La mujer afirmó que está convencida de que “Dios está completamente detrás de todo esto”. Y continuó: “Esto es una locura. Pero creo que Charlie estaría orgulloso”. Asimismo, la cafetería llegó a organizar un evento temporal de Turning Point USA.

Invita Café: auténtico espresso italiano y desayunos inspirados en la tradición familiar

Invita Café abrió hace nueve años, inspirado por la familia italiana de De Luca. “La idea era crear un espacio donde el espresso fuera el imán que uniera a la gente, que juntara a la comunidad y trajera las tradiciones con las que crecí aquí a California”, precisó.

La cafetería también recibió respaldo de distintas partes de Estados Unidos, como de Georgia Instagram: @6sessfullmom

En su menú se incluyen distintos tipos de café, como macchiato, americano, capuchino, moka blanco y latte, así como diversas opciones de té, como verde, negro y de hierbas.

También ofrecen alternativas para el desayuno, como parfait de yogur con matcha, avena preparada, croissants, ensaladas como la de atún al estilo italiano, flatbreads al estilo capresse, tostadas con Nutella, aguacate o frutos rojos con almendra, y sándwiches, entre ellos el Mambo Italiano y de prosciutto, pavo y pesto.

En su página oficial, indican que atienden a 200 personas al día y que su objetivo “es invitar a los clientes a relajarse y disfrutar de su taza de café italiano premium mientras sienten la comunidad, la familia y la hospitalidad italiana”.