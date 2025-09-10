Qué pasó con Charlie Kirk en Estados Unidos

En un suceso que conmocionó a Estados Unidos, el activista conservador Charlie Kirk, fundador de la organización Turning Point USA (Tpusa), fue asesinado este miércoles 10 de septiembre tras recibir un disparo en el cuello. El ataque ocurrió mientras Kirk encabezaba un evento en el estado de Utah, en el campus de la Universidad del Valle de Utah (UVU).

¿Qué pasó con el dirigente republicano Charlie Kirk?

Charlie Kirk recibió un disparo en el cuello durante un acto en la Universidad del Valle de Utah y falleció poco después. El presidente Donald Trump confirmó el deceso mediante una publicación en Truth Social.

Charlie Kirk recibió un disparo en el cuello mientras hablaba en la Universidad del Valle de Utah Tess Crowley - The Deseret News

“El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha fallecido. Nadie comprendió ni tuvo el Corazón de la Juventud en Estados Unidos mejor que Charlie. Fue querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Expresamos nuestro más sentido pésame a su hermosa esposa Erika y a su familia”, escribió Trump sobre lo sucedido.

El ataque se produjo mientras Kirk, cercano al presidente Donald Trump, hablaba sentado bajo una carpa en el patio de la Universidad del Valle, en las afueras de Provo. El activista participaba de la gira The American Comeback Tour, organizada por la filial de Turning Point USA en esa institución. Videos difundidos en redes sociales muestran el momento exacto del ataque.

Videos muestran a Kirk respondiendo preguntas sobre tiroteos masivos antes del ataque

El momento del ataque y la respuesta inicial

En las imágenes que circularon ampliamente, se observa a Kirk respondiendo preguntas sobre tiroteos masivos en Estados Unidos. “¿Sabe cuántos autores de tiroteos masivos ha habido en Estados Unidos en los últimos diez años?”, le preguntó una persona. “¿Contando o sin contar la violencia de pandillas?”, respondió Kirk, instantes antes de ser alcanzado por el disparo.

La vocera de la universidad, Ellen Treanor, declaró que Kirk recibió el impacto aproximadamente veinte minutos después de iniciar su discurso. Un sospechoso le disparó desde el Centro Losee, un edificio situado a unos 200 metros de distancia.

Donald Trump confirmó el fallecimiento de Charlie Kirk en Truth Social, con quien tenía un vínculo estrecho

En un principio se informó sobre la detención de un sospechoso. Incluso un video mostraba a la policía reduciendo a un hombre mayor, pero la propia universidad corrigió esta versión.

Scott Trotter, vocero de la UVU, emitió un comunicado citado por Deseret News: “El señor Kirk recibió un disparo, pero no conocemos su estado de salud. El sospechoso no está bajo custodia. La policía continúa investigando y el campus permanecerá cerrado por el resto del día”.

Estudiantes del campus huyeron al oír los disparos, según imágenes de video. El excongresista Jason Chaffetz, presente en el evento con su hija, relató a la cadena Fox News que “todos se tiraron al suelo y se dispersaron”. Chaffetz describió el acto de violencia como “impactante” y añadió que el disparo fue “directo hacia él”.

Turning Point USA fue confundada por Kirk en 2012 Ross D. Franklin - AP

¿Quién era Charlie Kirk?

Charlie Kirk fue un dirigente político y comunicador estadounidense, nacido en 1993, conocido por su identificación con el ala más conservadora del Partido Republicano. Fundó Turning Point USA (TPUSA) en 2012, una organización juvenil dedicada a promover principios conservadores en campus universitarios.

Su estilo confrontativo y su rol en la “guerra cultural” le valieron un espacio prominente en los medios y un vínculo estrecho con Donald Trump, fungiendo como colaborador del hijo del presidente durante la campaña de 2016 y convirtiéndose en uno de los voceros juveniles más visibles del trumpismo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Guillermo Idiart.