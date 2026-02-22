La ciudad de California que cambia las reglas para los conductores: nuevo límite de velocidad

En la ciudad de San Diego, en California, las autoridades avanzan con un plan que establecería un nuevo límite de velocidad para los conductores. La medida afectaría a zonas escolares, corredores con alto tráfico de peatones o bicicletas y áreas en las que se produjeron numerosas colisiones con heridos graves.

La medida que impondría un nuevo límite de velocidad en San Diego

El Plan Integral de Gestión de la Velocidad, pendiente de audiencia en el pleno del Ayuntamiento, busca reducir los límites para mejorar la seguridad vial y avanzar hacia el objetivo de eliminación de muertes y lesiones graves en las calles.

La ciudad de California busca reducir los límites de velocidad mediante un plan que afectaría a zonas escolares, calles con historial de accidentes de tránsito y áreas con alto tráfico Freepik

La medida sigue a una decisión similar que tomó el gobierno municipal el año pasado con la que disminuyó los márgenes de velocidad en los “distritos de actividad comercial“.

¿Qué cambia para los conductores de San Diego con los límites de velocidad?

El nuevo plan apunta a ampliar esta modificación hacia áreas escolares , carreteras con alto tráfico de peatones o bicicletas y calles en las que tuvieron lugar reiteradas colisiones con heridos graves o fatales .

, y con . Se apoya en la ley estatal AB 43, que permite a las ciudades establecer nuevos umbrales en función de datos de seguridad.

Esta legislación otorga a los gobiernos municipales la autoridad para establecer límites de 15 mph (24 km/h) en calles de dos carriles a menos de 150 metros de las escuelas.

en calles de dos carriles a menos de 150 metros de las escuelas. En el caso de las calles ubicadas a una distancia de entre 150 y 300 metros de los colegios, pueden ser de 24 mph (39 km/h).

“Todos los habitantes de San Diego merecen sentirse seguros al caminar, andar en bicicleta o conducir en su comunidad. Este plan ofrece una hoja de ruta clara para reducir las velocidades peligrosas, proteger vidas y construir calles que beneficien a todos”, declaró el concejal y presidente del comité, Stephen Whitburn, citado por NBC 7 San Diego.

Cómo reduciría San Diego los límites de velocidad para los conductores

En caso de aprobarse la medida, el personal municipal estima que necesitará un año más y una inversión de aproximadamente 2,4 millones de dólares para instalar nueva señalización en todos los tramos afectados.

Según NBC 7 San Diego, la ciudad descubrió que más del 20% de sus carreteras (679,1 millas) son candidatas para velocidades más lentas:

189,6 millas (304 km) de línea central como corredores de seguridad con alto riesgo de accidentes.

32,6 millas (52,4 km) en la categoría de carreteras de alta actividad de peatones y ciclistas.

58,7 millas (94 km) de línea central elegibles como distritos de actividad comercial

371,1 millas (597 km) de línea central para velocidades de zona escolar (15 o 20 mph, 24 o 32 km/h).

27,1 millas (43 km) en la categoría establecida para velocidades de aproximación escolar (25 mph, 40 km/h).

El plan de la ciudad de California para cambiar las reglas para los conductores

Al margen de los nuevos límites de velocidad, el plan también menciona otras medidas. El texto reconoce que también se requieren:

Diseños de calles más seguras .

. Educación y divulgación pública sobre los cambios.

sobre los cambios. Mejoras en la infraestructura y control de tráfico para apoyar las disminuciones de velocidad.

La ciudad de California apunta a reducir los límites de velocidad y mejorar el control de tráfico para asegurar la correcta aplicación de la medida Imagen generada con inteligencia artificial

En San Diego, un conductor promedio tiene un choque aproximadamente cada 8,6 años, según datos de reclamos de Allstate. Esto es más frecuente que el promedio nacional de aproximadamente 10,6 años entre colisiones.

Además, según el informe más reciente de la California Office of Traffic Safety (OTS, por sus siglas en inglés), en la ciudad californiana hubo 4861 colisiones con fatalidad o lesiones registradas en 2023. Los datos señalan que 661 de estos accidentes de tránsito estuvieron asociados con exceso de velocidad.