Alerta DMV en Nueva York: cuál es el límite de velocidad que deben seguir los conductores para no perder su licencia

Una reforma integral del sistema de puntos del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) de Nueva York modificará los umbrales de suspensión y aumentará las penalidades por exceso de velocidad. Desde febrero de 2026, el margen para conservar la licencia será más estrecho y el periodo de evaluación se ampliará.

Nuevo límite de puntos en Nueva York: cuándo pueden suspender tu licencia

Según se detalla en el Manual del conductor y exámenes de práctica del estado de Nueva York, normalmente, el límite de velocidad en las autopistas es de 55 millas por hora (88 kilómetros por hora), aunque en algunas zonas rurales puede estar señalizado a 65 mph (105 km/h). En la zona metropolitana se puede reducir a 20 mph (32 km/h) en muchas calles, tras la promulgación de la “Ley de Sammy”.

El esquema administrativo del DMV considera las infracciones de velocidad cometidas en los últimos 18 meses para determinar si corresponde una medida sobre la licencia. Si el conductor llega a 11 puntos en ese lapso, puede iniciarse un proceso de suspensión.

Aunque aún no se establece la fecha exacta de la entrada en vigor de las nuevas reformas, se cree que a partir de febrero de 2026, el límite se reducirá a diez puntos y el periodo de análisis abarcará 24 meses desde la fecha en que ocurrió cada infracción. Esto significa que el historial reciente tendrá mayor peso y que el margen para acumular faltas será menor.

“Con la entrada en vigor de estas nuevas normas, es importante que todos los conductores neoyorquinos comprendan cómo funcionan los puntos y cómo pueden afectar sus privilegios de conducir”, dijo el secretario del condado de Erie, Michael P. Kearns, en un comunicado oficial.

El cambio también modificará el impacto de determinadas conductas. Algunas infracciones sumarán más puntos que en el esquema anterior, lo que acelerará la posibilidad de alcanzar el nuevo umbral de revocación.

“Si acumula demasiados, puede suspender o revocar su licencia. Además, los puntos en el permiso también pueden afectar el costo del seguro”, señaló Kearns.

Según la "Ley de Sammy", la ciudad de Nueva York está autorizada a reducir los límites de velocidad a 25 mph (32 km/h) en muchas calles, aunque esto puede variar según la zona Foto de Joseph Mgcina en Unsplash

Cuántos puntos suma cada multa por exceso de velocidad en Nueva York? ¿Cuántos puntos suma cada infracción

En Nueva York, el límite máximo permitido es el que figura en la señalización de cada vía. Superarlo, incluso por poco, constituye una infracción. Bajo las reglas actuales, previo a las nuevas modificaciones que entrarán en vigor pronto, se establece:

Circular entre una y diez mph (uno a 16 km/h) por encima del tope: agrega tres puntos al registro del conductor. Con las nuevas reformas, esa misma conducta sumará cuatro puntos .

por encima del tope: agrega al registro del conductor. Con las nuevas reformas, esa misma conducta sumará . Cuando el exceso se ubica entre 11 y 20 mph (17 y 32 km/h) : la penalidad es de cuatro puntos .

: la penalidad es de . Si la velocidad supera el límite entre 21 y 30 mph (33 y 48 km/h) : la infracción implica seis puntos .

: la infracción implica . En los casos de 31 a 40 mph (49 y 64 km/h) por encima de lo permitido: se asignan ocho puntos.

Superar el límite por más de 40 mph (64 km/h) genera 11 puntos. Con el sistema actual, esa cifra puede derivar en una suspensión inmediata.

Bajo el nuevo esquema, el límite para la suspensión de la licencia se reducirá a diez puntos en un periodo extendido de 24 meses Nicoleta Ionescu - Shutterstock

Así funciona el sistema de puntos del DMV de Nueva York en 2026

El mecanismo administrativo del DMV asigna valores específicos a distintas faltas de tránsito. Los puntos se suman al historial del conductor tras una condena y se contabilizan según la fecha en que ocurrió la violación.

Bajo la normativa vigente, el organismo revisa las infracciones cometidas en los últimos 18 meses para determinar si corresponde una suspensión. Una vez transcurrido ese plazo desde la fecha de la falta, los puntos dejan de computar para el total que puede generar la inhabilitación, aunque continúan visibles en el historial.

Además del exceso de velocidad, existen otras conductas que se consideran infracciones y afectan al historial:

El uso del teléfono celular o el envío de mensajes de texto mientras se conduce suma cinco puntos .

. La conducción temeraria, que actualmente implica cinco puntos, aumentará a ocho con la reforma.

con la reforma. Pasar un autobús escolar detenido también incrementará su penalidad, al pasar de 5 a 8 puntos .

. Conducir bajo los efectos del alcohol o drogas (DWI o DWAI); la asignación puede alcanzar 11 puntos.

Multas, cárcel y recargos por exceso de velocidad

Las sanciones por superar el límite no se limitan a los puntos. También incluyen multas económicas y, en determinados casos, penas de cárcel.

Cuando el exceso es de hasta 10 mph (16 km/h), la multa puede oscilar entre US$45 y US$150 y hasta 15 días de prisión. Si la velocidad supera el tope entre 11 y 29 mph (17 y 46 km/h), la sanción económica puede ir de US$90 a US$300 y hasta 30 días de cárcel.

Para excesos superiores a 30 mph (48 km/h), las sanciones pueden ubicarse entre US$180 y US$600, con la posibilidad de hasta 30 días de prisión. A estas cifras se suma un recargo estatal obligatorio. Si el conductor acumula más de una infracción en 18 meses, los montos pueden incrementarse.