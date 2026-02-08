Alerta del DMV: Los conductores que perderán su licencia de conducir por una arriesgada maniobra en California

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) de California emitió una advertencia para todos los conductores del estado que realizan una arriesgada maniobra y que tendrá consecuencias inmediatas. Bajo un nuevo marco de fiscalización para este 2026, aquellos conductores que no cumplan con esta medida se enfrentan a la pérdida automática de su privilegio de conducir.

Cuál es la maniobra que deberán evitar los conductores para conservar su licencia en California

La Patrulla de Caminos de California (CHP) y el DMV lanzaron el programa Forwarded Actions for Speeding Tickets (FAST, por sus siglas en inglés). Esta nueva medida puede hacer que se revoque automáticamente el permiso de conducir si los conductores manejan a alta velocidad, destacó KTVN.

Los conductores que circulen a más de 100 millas por hora (160,9 km/h) serán revisados por una división especial del DMV (Archivo) Unsplash

Si un conductor supera 100 mph (160 km/h), la policía de tráfico envía automáticamente la multa al DMV. El programa está a cargo de diez oficiales que revisan los casos diariamente. Antes, el proceso podía tomar semanas o meses, pero ahora puede suceder en solo un día sin una condena oficial en el tribunal.

Entre los principales puntos del programa se encuentran los siguientes, según un comunicado oficial:

El objetivo: conductores que viajan a más de 100 mph (160 km/h).

conductores que viajan a más de (160 km/h). Castigo inmediato: antes, un conductor tenía que esperar meses a que un tribunal dictara sentencia para perder su licencia. Con el programa FAST, la CHP envía la multa directamente al DMV.

antes, un conductor tenía que esperar meses a que un tribunal dictara sentencia para perder su licencia. Con el programa FAST, la CHP envía la multa directamente al DMV. Consecuencias rápidas: el DMV puede revisar el historial del conductor y suspender o revocar la licencia en tan solo 24 horas , independientemente de lo que pase después en la corte.

el DMV puede revisar el historial del conductor y , independientemente de lo que pase después en la corte. Estadísticas alarmantes: la CHP reporta que cada mes detienen a unos 1.600 conductores por superar las 100 mph. Tan solo en 2024, se emitieron más de 18 mil multas por esta cifra de tres dígitos.

la CHP reporta que cada mes detienen a unos 1.600 conductores por superar las 100 mph. Tan solo en 2024, se emitieron más de 18 mil multas por esta cifra de tres dígitos. Seguridad vial: las autoridades mencionan que el exceso de velocidad representa el 33% de todas las muertes por accidentes de tráfico en California en la última década.

La CHP emite citaciones diarias a personas por circular a más de la velocidad permitida (Archivo) DarwelShots - Shutterstock

Este programa será evaluará a finales de año para medir su impacto en la reducción de accidentes fatales en las carreteras de California.

“Conducir a más de 100 millas por hora no es un error; es una elección imprudente que pone en peligro a todos en la carretera. Este nuevo programa ofrece consecuencias rápidas para mantener a los conductores peligrosos fuera de las carreteras de California antes de que sus acciones causen daños irreversibles” indicó el comisionado de la CHP, Sean Duryee.

Los clientes también pueden usar el Asesor de Servicios en el sitio web del DMV para conocer las opciones del organismo ante una falta por exceso de velocidad.

Un programa que se enfoca en la prevención

La implementación de este programa se fundamenta en la vasta experiencia previa del DMV en áreas críticas como la Seguridad del Conductor y el sistema de gestión de conductores negligentes. Esta iniciativa se integra dentro de una estrategia de alcance estatal, diseñada para combatir la preocupante tendencia al alza en las fatalidades viales, consignó Adn 40.

Esta nueva disposición permitirá a la ciudad de California a establecer un programa piloto del sistema de seguridad de velocidad (Archivo) Unplash / Denny Müller

Al alinearse de forma directa con la Política de Seguridad Vial de California, el programa busca establecer un frente común que priorice la preservación de la vida a través de una fiscalización más estricta y eficiente en todo el territorio.

“Bajo el liderazgo del gobernador Newsom, California toma medidas audaces y basadas en datos para enfrentar de frente el exceso de velocidad imprudente”, expresó el secretario de Transporte del estado, Toks Omishakin.

“El piloto FAST refleja nuestro compromiso con la innovación, la rendición de cuentas y la prevención, con información en tiempo real para intervenir antes de que la conducción peligrosa resulte mortal”, dijo el funcionario.