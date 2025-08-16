La ciudad de California que fue nombrada la mejor para ver el atardecer: desde La Jolla hasta Mission Beach

Durante el verano, uno los momentos que más se disfrutan son las puestas de sol y una ciudad de California fue nombrada la mejor para ver los atardeceres estadounidenses. Se trata de San Diego, que fue elegida por un estudio como el lugar ideal para disfrutar de la caída del sol por su clima y su ambiente relajado.

Un estudio reveló que San Diego es la mejor ciudad para ver el atardecer en EE.UU.

Un estudio de Privacy Journal Net, citado por Travel and Leisure, analizó la interacciones en redes sociales de más de 100 destinos de todo el mundo para definir dónde se encuentran las mejores puestas de sol para admirar y fotografiar.

San Diego, California, fue elegida como la mejor ciudad para ver el atardecer por su ambiente relajado y su clima agradable. Justin Bartels - Flirck

Los especialistas recopilaron publicaciones de Instagram y TikTok sobre atardeceres de los diferentes sitios turísticos. Así, analizaron las interacciones del contenido con los usuarios y cuantificaron su aprobación para la clasificación.

El informe estableció que en Estados Unidos los mejores ocasos se encuentran en la ciudad de San Diego, California. Este destino fue destacado por su clima agradable y su cultura relajada que crea el ambiente perfecto para ver y disfrutar de una puesta de sol.

La localidad californiana se posicionó primera entre las estadounidenses, pero en el sexto lugar del ranking mundial. De acuerdo al estudio, toda la costa de San Diego ofrece puestas de sol increíbles, desde los espectaculares acantilados de La Jolla hasta los paisajes frente a la costa de Mission Beach.

San Diego no fue el único sitio estadounidense que se metió en el ranking. Además, la lista ubicó a Cayo Hueso, Florida, en el puesto número 10; Seattle, Washington, en el número 12. Incluso, más abajo se encontraron otras dos ciudades de California: Los Ángeles en el puesto número 16 y Santa Mónica en el número 19.

Dentro de los mejores destinos para ver el atardecer se posicionaron las ciudades estadounidenses Cayo Hueso, Seattle, Los Ángeles y Santa Mónica Shutterstock

Para los especialistas, el estudio revela cómo cada vez más viajeros optan por localidades en los que haya mayor atractivo visual para fotografiar y tener repercusión en línea. “TikTok ha transformado la forma en que la gente descubre destinos turísticos, la viralidad de los videos cortos está moldeando el turismo real”, aseguró uno de los expertos del estudio.

Cuál es el mejor lugar del mundo para ver y sacarle fotos al atardecer

El estudio de Privacy Journal Net posicionó, a nivel mundial, a la isla de Bali, Indonesia, como el mejor destino para observar y fotografiar las puestas de sol. “La diversidad paisajística de la isla ofrece innumerables miradores, desde los icónicos templos de Uluwatu en los acantilados hasta las serenas terrazas de arroz de Jatiluwih”, destacó el equipo.

A nivel mundial Bali se posicionó como el mejor destino para ver y fotografiar el atardecer Tripadvisor

La isla obtuvo 153,4 millones de visualizaciones en TikTok y más de 209 mil publicaciones en Instagram, el análisis de sus interacciones la ubicó a la cabeza del ranking como el lugar más atractivo para los usuarios.

El informe posicionó atardeceres de todos los continentes del mundo, por ejemplo, incluyó Perth, en Australia, y Ciudad del Cabo, en África. “Cada continente contribuye al top 50, lo que demuestra la apreciación global de la puesta del sol y la atracción universal a fotografiar la golden hour”, apuntaron los especialistas.