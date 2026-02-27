La especie invasora que aparece en los acueductos de California: ofrecen recompensa por eliminarla

El avance del mejillón dorado en los acueductos de California activó una competencia federal que ofrece una recompensa de hasta US$125 mil para desarrollar soluciones que frenen su propagación a través de sistemas hídricos y embarcaciones. El molusco invasor amenaza la infraestructura de suministro de agua y energía.

¿Dónde se detectó el mejillón dorado en los acueductos de California?

El Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California confirmó que el 13 de enero la especie fue detectada en el canal Friant-Kern, al sur de Delano. Se trata de un acueducto de 152 millas (unos 244 kilómetros) que transporta agua desde el río San Joaquín hacia zonas agrícolas y a millones de residentes en los condados de Fresno, Tulare y Kern.

El canal forma parte del Proyecto del Valle Central y opera por gravedad. Funcionarios del agua del Valle de San Joaquín crearon grupos de trabajo y estrategias de mitigación tras el hallazgo. Las medidas incluyen pruebas extensivas de ADN ambiental en todo el canal, según consignó SJV Water.

El mejillón dorado fue detectado en el canal Friant-Kern, que abastece a zonas agrícolas y a millones de residentes wildlife.ca.gov

El 19 de febrero, la Friant Water Authority realizó una reunión de directorio para anunciar el desarrollo de un nuevo plan de control. La implementación de esas acciones requiere financiamiento adicional, informó Fox 26.

Una competencia federal para frenar la invasión de mejillones dorados

El Buró de Reclamación de Estados Unidos anunció el desafío “Halt the Hitchhiker: Invasive Species Challenge”, según informó el propio organismo en un comunicado oficial. La iniciativa busca identificar soluciones innovadoras que prevengan la propagación de especies invasoras acuáticas a través de compartimentos de lastre en embarcaciones.

El organismo, dependiente del Departamento del Interior y responsable de la gestión de agua y energía en el oeste del país, explicó que el objetivo es desarrollar tecnologías capaces de matar, excluir o inactivar especies invasoras sin dañar las embarcaciones, a los usuarios ni al ambiente. La convocatoria apunta a complementar los actuales programas de Inspección y Descontaminación de Embarcaciones (WID, por sus siglas en inglés).

Según detalló el Buró de Reclamación, especies como los mejillones quagga, cebra y dorado representan un riesgo para la infraestructura de suministro de agua y de energía hidroeléctrica en el oeste de Estados Unidos.

El organismo señaló que los programas vigentes de inspección y descontaminación son efectivos, aunque demandan tiempo y mano de obra, especialmente durante las temporadas de mayor actividad náutica.

Además, indicó que la propagación de especies invasoras genera daños económicos y ambientales significativos. Solo los mejillones quagga y cebra provocan más de US$1000 millones anuales en costos de control e infraestructura a nivel nacional. La reciente detección del mejillón dorado en California incrementó la urgencia de encontrar soluciones escalables y eficientes. La competencia se estructura en tres fases:

Fase 1 – Documentos conceptuales : seis ganadores recibirán hasta US$25.000 cada uno por proponer conceptos novedosos y no dañinos para inspección o descontaminación de sistemas de lastre.

: seis ganadores recibirán hasta US$25.000 cada uno por proponer conceptos novedosos y no dañinos para inspección o descontaminación de sistemas de lastre. Fase 2 – Presentación virtual : los seleccionados expondrán propuestas con proyección hacia un diseño de ingeniería. Hasta tres ganadores obtendrán un tope de US$ 50.000 cada uno.

: los seleccionados expondrán propuestas con proyección hacia un diseño de ingeniería. Hasta tres ganadores obtendrán un tope de US$ 50.000 cada uno. Fase 3 – Desarrollo de prototipos: los finalistas desarrollarán prototipos para pruebas a escala de laboratorio. Se otorgarán tres premios: primer lugar, hasta US$125 mil; segundo lugar, hasta US$75.000, y tercer lugar, hasta US$50.000, todos sujetos al cumplimiento de los criterios establecidos.

La convocatoria está abierta a soluciones provenientes de todos los campos técnicos e industrias. El Buró de Reclamación contrató a la firma yet2 para administrar el proceso del concurso.

La expansión del mejillón dorado en las vías fluviales del estado

El mejillón dorado registró su primera aparición conocida en América del Norte en 2024, cuando fue hallado en el Puerto de Stockton, en el Delta Sacramento-San Joaquín. Desde entonces, avanzó hacia varios canales, lagos y embalses de California, y llegó hasta el condado de San Bernardino, según informó SFGATE.

La especie es originaria del este y sudeste asiático. El Departamento de Pesca y Vida Silvestre señaló que coloniza con rapidez cualquier cuerpo de agua y consume grandes cantidades de plantas y animales de los que dependen las especies acuáticas nativas. Su dieta incluye fitoplancton y zooplancton.

La agencia advirtió que el molusco se adhiere a la infraestructura hídrica y que esta acumulación “impide el flujo de agua, obstruye tuberías y ensucia motores de embarcaciones, y requiere remoción continua y costosa para mantener el funcionamiento operativo”. Tras su detección en el estado, el organismo elaboró un Marco del Mejillón Dorado destinado a ralentizar su propagación.

Autoridades locales activaron pruebas de ADN ambiental y diseñan un nuevo plan de control con financiamiento pendiente wildlife.ca.gov

El agricultor del Valle Central Edwin Camp afirmó Fox 26 que en su distrito de agua vieron “en menos de un año una explosión enorme de la población del mejillón dorado”, y sostuvo que “es un problema potencial enorme”. Agregó que “todavía no se convirtió en un problema”, pero que si no lo controlan de inmediato este año, van a “empezar a ver efectos”.

Los funcionarios también expresaron preocupación por una posible infestación en el lago Millerton, al norte de Fresno, que abastece al canal Friant-Kern.

¿Qué métodos actuales existen para controlar el mejillón dorado?

La erradicación resulta compleja y costosa debido a su rápida reproducción y dispersión. Según SJV Water, la única forma completamente efectiva de eliminarlos consiste en secar por completo las instalaciones de agua.

El Invasive Mussel Collaborative indicó que existen métodos de control que no emplean tóxicos, peces no nativos ni tratamientos con dióxido de carbono. Entre ellos se encuentran:

La colocación de grandes lonas ancladas dentro del agua para restringir el flujo y las fuentes de alimento.

La remoción manual mediante raspado o succión sobre las superficies afectadas.

Las agencias estatales mantienen tareas de monitoreo y evaluación en los sistemas afectados.

Los interesados en participar en la primera fase del desafío tienen plazo hasta el 29 de mayo de 2026 para presentar sus documentos conceptuales a través del formulario oficial disponible en la página del concurso.