La estrategia poco conocida entre los migrantes que se puede aplicar en Los Ángeles e impacta en las escuelas

El aumento de las redadas por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) trajo consigo más de cuatro mil arrestos en el área de Los Ángeles. Con este panorama, muchos padres decidieron que sus hijos estén en clases virtuales durante el nuevo período escolar 2025-2026.

La nueva alternativa de los niños para estar en clases

El Distrito Escolar Unificado de los Ángeles (Lausd, por sus siglas en inglés) comunicó a principios de agosto un programa de servicios para alumnos que incluía la educación a distancia. Esto dio pie a que muchos padres eligiesen esta alternativa para sus hijos.

Educación a distancia, la nueva alternativa de los niños para estar en clases Shutterstock

“Estaría muy bien que tomen clases en línea para que estemos más seguros”, dijo Fernando, un inmigrante con estatus irregular que lleva más de 20 años en EE.UU., en diálogo con CNN.

Esta alternativa, que forma parte de programa "We Are One, Estamos Unidos“, es poco conocida entre los migrantes. La misma buscaría ofrecer apoyo a los estudiantes durante sus estudios.

El programa We Are One ofrece la posibilidad de estudiar desde casa a través de la Academia Virtual Gentileza

“Los niños con hambre, los niños con miedo, no pueden aprender bien”, sostuvo Alberto Carvalho, superintendente del Lausd en conferencia de prensa, según consignó Los Angeles Times.

La estrategia de “clases virtuales” en las universidades de Los Ángeles

Los colegios no son los únicos que cuentan con esta estrategia por el incremento de las redadas. En la universidad Cal State LA, la rectora y vicepresidenta de Asuntos Académicos Heather Lattimer informó que el personal docente podrá impartir clases en línea.

En Cal State LA, los docentes podrán brindar clases online

“Los recientes acontecimientos en el área de Los Ángeles, han dejado a muchos en nuestra comunidad preocupados por su seguridad”, sostuvo Lattimer, según consignó Boyle Heights Beat.

Desde East Los Angeles College, también implementaron un programa de cursos que ofrece el 50% de las clases en línea y asistencia legal estudiantes inmigrantes. Por su parte, los alumnos de Cal State Northridge lanzaron a fines de agosto una petición en línea donde le solicitaban a las autoridades ofrecer enseñanza a distancia.

Estudiantes de Cal State Northridge crearon una petición online para que existan clases en línea Captura de pantalla/Change.org

“Solicitamos la recolección de firmas para que las clases se impartan en línea [o cualquier alternativa para continuar con nuestros estudios] y así evitar que estudiantes y profesores universitarios corran peligro a manos de ICE y el régimen de Donald Trump", detalló la descripción de la petición.

Las autoridades prevén mantener estas flexibilidades hasta la temporada de otoño.

Se prevé que las autoridades universitarias mantengan las clases en línea hasta la temporada de otoño Getty Images

“Esto es algo que nosotros, como profesores, tendremos que evaluar este otoño, especialmente para las clases magistrales y los cursos básicos de redacción y reportaje”, detalló Julie Patel Liss, profesora de periodismo en Cal State LA.

El incremento de las redadas y el temor de los estudiantes

De acuerdo con el último informe de Los Angeles Times, el ICE detuvo a más de 8460 personas en California. En este número, se toma en cuenta los 3391 migrantes con estatus irregular que fueron detenidos durante las manifestaciones en Los Ángeles.

Estas detenciones provocaron un mayor temor a la presencia de redadas en zonas consideradas “sensibles” como escuelas, iglesias o universidades. Sobre todo, con la revocación de Donald Trump al memorando que afecta estas zonas.