La ardua labor de los refugios de animales en California tras el aumento de abandonos por inmigrantes detenidos

Las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) generaron un efecto colateral. Además del temor que siente la población migrante en Estados Unidos y de frecuentes ausencias en los puestos de trabajo, impactaron también en los refugios de animales en California por el aumento de abandonos de mascotas por las detenciones.

Qué pasa con los animales cuando sus dueños son detenidos por el ICE

El Departamento de Cuidado y Control de Animales del Condado de Los Ángeles (DACC, por sus siglas en inglés) reportó que, desde el 10 de junio pasado, recibió a 29 mascotas abandonadas debido a que sus familiares fueron arrestados o deportados por la agencia federal. De ellos, 22 eran perros.

Refugios de animales en California advierten que los migrantes pueden elaborar un plan para sus animales ICE

Cuando una persona es detenida por el ICE o la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), los animales que viven con ella son derivados a estos centros de refugio en la mayoría de los casos. Pero los lugares advierten que pueden sufrir un exceso de cifras por encima de la capacidad de las instalaciones a futuro.

“Mientras DACC está aquí para la gente que necesita entregar a sus mascotas, sabemos que muchos amigos y familiares han acogido a animales también, por lo que estamos muy agradecidos”, expresaron en un comunicado en Facebook el 25 de agosto pasado.

El comunicado del organismo de California sobre la situación de los animales Facebook/County of Los Angeles Department of Animal Care and Control

Este tipo de centros de refugio para animales emprendió una ardua labor desde que se intensificaron los operativos migratorios en todo Estados Unidos, principalmente en estados como California, tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025.

Trabajadores de refugios de animales en California advierten sobre el impacto de las detenciones de migrantes

“Los animales se han convertido en una especie de víctima”, indicó el miembro del DACC Christopher Valles, a El País. “Sabemos que son tiempos difíciles, pero si podemos mantener a ese animal con su dueño, o con su familia, o fuera del centro de acogida, ese es nuestro objetivo”, agregó.

Las organizaciones y entidades animalistas del Estado Dorado y de otras partes de Estados Unidos advirtieron que los migrantes que sienten temor de ser detenidos o deportados por el ICE pueden idear un plan para prevenir el abandono y planificar el cuidado de sus mascotas.

Organizaciones animalistas detallan el plan que pueden hacer los dueños Freepik

“Queremos evitar que estos animales paguen las consecuencias de una situación que escapa a su control”, señaló un portavoz de un refugio local al medio mencionado.

Cómo idear un plan para proteger a las mascotas ante una detención del ICE

Desde Enlace Latino, la organización dio detalles para que los migrantes que no poseen estatus legal o que sus permisos se vieron dificultados por las políticas implementadas por Trump consideren ciertas acciones para cuidar a sus animales.