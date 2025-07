La inspiradora historia de la heredera multimillonaria de In-N-Out: superó los desafíos en California y cuidó el legado

Lynsi Snyder es la CEO de In-N-Out, una de las cadenas de hamburguesas más famosas en Estados Unidos. Antes de convertirse en presidenta de la compañía, fue víctima de dos intentos de secuestro. Pero esas no fueron las únicas tragedias familiares que marcaron la historia de la empresa.

Lynsi Snyder fue víctima de dos intentos de secuestro

En la actualidad, Lynsi Snyder comparte fragmentos de su vida privada con sus más de 90 mil seguidores en Instagram. Pero ese no siempre fue el caso.

Durante años, Snyder se negó a hablar sobre su familia con los medios. En una entrevista con Orange Coast Magazine, la empresaria reveló que su preferencia por la privacidad era resultado de dos intentos de secuestro que vivió durante su juventud.

Lynsi Snyder en compañía de su tío, Rich Snyder, en un pícnic organizado por In-N-Out en 1986 (Instagram/@lynsi_snyder)

La ahora presidenta de In-N-Out contó que la primera vez ocurrió cuando ella tenía 17 años y estudiaba en el norte de California.

La segunda ocasión en la que intentaron raptarla fue a sus 24 años. Snyder estaba en la ciudad de Baldwin Park, California, cuando se encontró con una camioneta con las ventanas tapadas. Para evitar que se la llevaran, corrió para cruzar la carretera.

En el libro In-N-Out Burger: A Behind-the-Counter Look at the Fast-Food Chain That Breaks All the Rules, la periodista Stacy Perman relató lo que el padre de Lynsi Snyder fue capaz de hacer para mantener a salvo a su única hija.

En un fragmento del libro (retomado por Orange Coast Magazine), Perman reveló que Harry Guy Snyder fundó una escuela privada cristiana cerca de su rancho al norte de California. De esta forma, su hija continuaría su educación mientras se mantenía lejos de la mirada pública.

“Yo era la niña de papá. Cuando mi padre fue arrancado de mi vida, fue una gran pérdida para mí”, expresó la empresaria en la entrevista.

Las tragedias familiares que marcaron el legado de In-N-Out

Como señaló el sitio oficial de In-N-Out, la primera sucursal del restaurante fue fundada en 1948 por Harry y Esther Snyder. Este fue el primer local de hamburguesas en California que le permitió a sus clientes ordenar desde sus autos.

In-N-Out inició como un restaurante familiar, fundado por Harry y Esther Snyder (Instagram/@innout)

Mientras Harry Snyder se dedicaba a cocinar, su esposa era la encargada de llevar la contabilidad del negocio. El matrimonio Snyder estuvo a cargo de In-N-Out durante casi 30 años.

En 1976, Harry Snyder falleció a los 63 años. Para continuar con su legado, sus dos hijos biológicos tomaron las riendas del restaurante. Rich Snyder se convirtió en presidente y su hermano, Guy Snyder, se desempeñó como vicepresidente.

En 1993, Rich Snyder estaba a bordo de un jet privado cuando la aeronave se estrelló en Los Ángeles, de acuerdo con The Daily Mail. Rich Snyder tenía 41 años cuando murió como consecuencia del accidente.

Tras la pérdida de su hermano, Guy Snyder se convirtió en el nuevo presidente de In-N-Out. Él se desempeñó en esa posición durante cinco años. En 1999, falleció tras una sobredosis de analgésicos.

“Por la lucha de mi padre contra la drogadicción, siento un gran cariño por los adictos. Yo sé que una persona muy inteligente y maravillosa puede lidiar con una adicción que la convierte en una persona completamente diferente”, compartió Lynsi Snyder con Orange Coast Magazine.

Cómo Lynsi Snyder se convirtió en multimillonaria a sus 30 años

Después de los fallecimientos que marcaron a la familia y al negocio, Lynsi Snyder se convirtió en la única heredera de In-N-Out. Ella se volvió presidenta de la compañía en 2010, según la página oficial del restaurante.

En 2013, Lynsi Snyder entró en la lista de multimillonarios de Bloomberg (Instagram/@lynsi_snyder)

Tres años más tarde, Lynsi Snyder fue incluida en un prestigioso listado de Bloomberg. Con una fortuna estimada en 1.100 millones de dólares, la empresaria de 30 años se convirtió en la mujer multimillonaria más joven de Estados Unidos, según informó ABC News.

De acuerdo con Forbes, Lynsi Snyder, a sus 43 años, posee un patrimonio estimado en 7.300 millones de dólares. In-N-Out opera 418 sucursales distribuidas en ocho estados de Estados Unidos.