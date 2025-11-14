La isla de California a solo un viaje en ferry de Los Ángeles que es como transportarse a Italia, sin ir a Europa

A solo una hora de viaje en ferry de Los Ángeles existe la posibilidad de llegar a la Isla Catalina, en California. Con paisajes que crean la ilusión de transportarse a Europa, la región es conocida por su vida silvestre, sus sitios para hacer buceo y su gran oferta gastronómica.

Entre acantilados que permiten observar el agua prístina, caminos serpenteantes entre las montañas y la posibilidad de realizar diferentes actividades, la zona cautiva a los visitantes. Un ejemplo es el de Amy Bizzarri, quien en un artículo publicado por Business Insider la definió como "un cuento de hadas italiano“.

Los visitantes destacan la facilidad de llegar a la isla de California a solo un viaje en ferry de Los Ángeles

La mujer remarcó que cuando le apetece “ir a Italia”, viaja a la Isla Catalina. Sin necesidad de abordar un vuelo transatlántico de diez horas y afrontar los largos trámites, es una posibilidad única para conocer un destino con tintes europeos.

La mayor parte del tiempo la pasa en el Avalon, al cual calificó como “el corazón de la isla”. En ese lugar, los automóviles no transitan frecuentemente, sino que le dejan lugar a carritos de golf, el vehículo predilecto. Además, las heladerías y cafeterías se apoderan de la escena al recorrer las calles.

Las tiendas de regalo en Avalon venden a los turistas jabones artesanales, joyas hechas a mano, antigüedades náuticas y azulejos de cerámica esmaltados a mano y elaborados con arcilla local. A poca distancia de Los Ángeles, la facilidad para llegar convierte a la región en un atractivo particular para los estadounidenses.

Cómo llegar a la Isla Catalina desde Los Ángeles: opciones en ferry y helicóptero

El sitio local LoveCatalina señala que llegar allí “por mar o aire es fácil y divertido gracias a diversas opciones de transporte”. Se puede acceder a la Isla Catalina en barco desde cuatro puertos del sur del Estado Dorado: San Pedro, Long Beach, Newport Beach y Dana Point.

El trayecto dura aproximadamente una hora en ferry o 15 minutos en helicóptero. Hay servicios de helicóptero a Avalon desde varias localidades, como Long Beach, San Pedro, el aeropuerto de Burbank y el aeropuerto John Wayne/SNA.

Los visitantes pueden arribar a la isla de California en ferry desde Los Ángeles en un viaje de una hora

Las personas también pueden obtener indicaciones e información sobre cómo llegar y aparcar en las terminales de ferry y helicóptero en la página de terminales.

En el artículo, Bizzarri indicó que incluso el viaje en sí es una escapada divertida, según su experiencia. “He visto delfines saltar junto al ferry o jugar en las olas del barco, e incluso he avistado ballenas durante la temporada de migración”, describió.

Qué hacer en la isla de California que es como transportarse a Europa, sin ir a Italia

El sitio especializado en el turismo de la región menciona que allí se puede practicar buceo, disfrutar de una excursión a caballo o un paseo en barco. Además, para quienes buscan unas vacaciones más relajantes, existe la alternativa de acudir a las playas o visitar un spa.

Otras actividades en la isla Catalina incluyen alquilar un carrito de golf, jugar al golf, hacer senderismo, ciclismo, explorar museos y galerías de arte. También se puede practicar deportes acuáticos como pesca, bucear en los bosques de algas, alquilar motos acuáticas y disfrutar de vistas panorámicas en parapente, kayak y paddle surf, entre otros.

Las personas pueden realizar diferentes actividades en la isla de California, como bucear, recorrer senderos y visitar las playas

Como casi el 90% de la zona está protegida por la Catalina Island Conservancy, las playas y la vegetación se mantienen casi intactas. Desde su lugar, la mujer recomienda recorrer a pie el sendero Trans-Catalina de poco más de 38 millas o hacer un recorrido ecológico en Jeep para avistar bisontes, zorros y águilas calvas.

“Para una actividad un poco menos ardua, puedes alquilar un kayak y remar a lo largo de la costa o relajarte en una cabaña privada en el Descanso Beach Club”, escribió. Por último, comentó que “un viaje a Catalina está incompleto sin un martini Wrigley”. La tradicional bebida lleva el nombre de una familia que urbanizó parte de la región a principios del siglo XX.

En cuanto a las comidas, aconsejan embarcarse en una aventura culinaria con un Tour Gastronómico por Catalina. La visita permite a las personas explorar la historia y la cultura de Avalon “mientras pasean tranquilamente por el centro con los guías locales, quienes revelarán secretos sobre prácticamente todo”.